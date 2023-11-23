Ищем закономерности - страница 139
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у тебя уже ниже нуля залетело?
Что залетело?
на скрине ева + чиф
особо не заморачиваясь, с ходу проверил - все норм, даже время входа по обоим совпадает +/- 15 минут
если не хеджироваться, то это не будет арбитраж
а если из одной вычесть другую, получается спред(скрин выше) и соответственно парный трейдинг, со всеми вытекающими плюшками
кроме этих двух пар я просто уверен что еще найду, да даже искать не надо, просто нужно выяснить - каким математическим действием из мажоров получается кросс
обычный батюшка MQL-4
не нужны танцы с бубном ни с питоном, ни с R;)
О чём я тебе и толковал ))
Далее можно попробовать поискать и построить зависимость 28
Только уже между спредами. Чем и получишь портфели.
Но 28-ю всё не ограничивается, валютных пар гораздо больше на рынках ))
О чём я тебе и толковал ))
Далее можно попробовать поискать и построить зависимость 28
Только уже между спредами. Чем и получишь портфели.
Но 28-ю всё не ограничивается, валютных пар гораздо больше на рынках ))
меж 28- это все равно что меж 7-ю
то что ты мне рассказывал, я еще в 2010-м торговал ;)
грохнулся жесткий диск вместе с советником, а я забыл как считалприкольная формула была, до сих пор вспомнить не могу ;))))
Что залетело?
меж 28- это все равно что меж 7-ю
то что ты мне рассказывал, я еще в 2010-м торговал ;)
грохнулся жесткий диск вместе с советником, а я забыл как считалприкольная формула была, до сих пор вспомнить не могу ;))))
На 7-ми тебя порвёт, на британский Brexit флаг )), или когда швейцарский цб отпустил чиф в свободное плавание. Думай о рыночной нейтральной позиции, о риске и лебедях.
А разве что то изменилось с 2010-го ? ))
Просто в то время ты по другому смотрел на рынок.
Но с тем же практически подходом, который ранее вам пытался объяснить тот чел, из старенькой темы, на другом ресурсе.
Я её тоже читал ранее и улыбался как он эту тему преподносит, с глубокой философией гуру ))
Он просто не до конца договаривал всем конечную суть, и показывал совсем другие модели, но пытался донести эту суть.
На 7-ми тебя порвёт, на британский Brexit флаг )), или когда швейцарский цб отпустил чиф в свободное плавание. Думай о рыночной нейтральной позиции, о риске и лебедях.
А разве что то изменилось с 2010-го ? ))
Просто в то время ты по другому смотрел на рынок.
Но с тем же практически подходом, который ранее вам пытался объяснить тот чел, из старенькой темы, на другом ресурсе.
Я её тоже читал ранее и улыбался как он эту тему преподносит, с глубокой философией гуру ))
Он просто не до конца договаривал всем конечную суть, и показывал совсем другие модели, но пытался донести эту суть.
про какого чела речь ?
На 7-ми тебя порвёт, на британский Brexit флаг )), или когда швейцарский цб отпустил чиф в свободное плавание. Думай о рыночной нейтральной позиции, о риске и лебедях.
А разве что то изменилось с 2010-го ? ))
Просто в то время ты по другому смотрел на рынок.
Но с тем же практически подходом, который ранее вам пытался объяснить тот чел, из старенькой темы, на другом ресурсе.
Я её тоже читал ранее и улыбался как он эту тему преподносит, с глубокой философией гуру ))
Он просто не до конца договаривал всем конечную суть, и показывал совсем другие модели, но пытался донести эту суть.
то что не договаривал, это факт
на других форумах не тусуюсь
спред
Всё самое хорошее на рынке это спред. И его забирают умные дядьки))
П.с.
К чему этот опус.?
Спред в плюс доступен только непосредственному классу первичного клиента обмена валют.
Остальные должны довольствоваться разницей курсов валют за минусом спреда.
про какого чела речь ?
.