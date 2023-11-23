Ищем закономерности - страница 139

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Renat Akhtyamov:
у тебя уже ниже нуля залетело?

Что залетело?

 
Renat Akhtyamov:

на скрине ева + чиф

особо не заморачиваясь, с ходу проверил - все норм, даже время входа по обоим совпадает +/- 15 минут

если не хеджироваться, то это не будет арбитраж

а если из одной вычесть другую, получается спред(скрин выше) и соответственно парный трейдинг, со всеми вытекающими плюшками

кроме этих двух пар я просто уверен что еще найду, да даже искать не надо, просто нужно выяснить - каким математическим действием из мажоров получается кросс

обычный батюшка MQL-4

не нужны танцы с бубном ни с питоном, ни с R

;)

О чём я тебе и толковал ))
Далее можно попробовать поискать и построить зависимость 28
Только уже между спредами. Чем и получишь портфели.
Но 28-ю всё не ограничивается, валютных пар гораздо больше на рынках ))

 
.
 
Roman:

О чём я тебе и толковал ))
Далее можно попробовать поискать и построить зависимость 28
Только уже между спредами. Чем и получишь портфели.
Но 28-ю всё не ограничивается, валютных пар гораздо больше на рынках ))

меж 28- это все равно что меж 7-ю

то что ты мне рассказывал, я еще в 2010-м торговал ;)

грохнулся жесткий диск вместе с советником, а я забыл как считал

прикольная формула была, до сих пор вспомнить не могу ;))))
 
khorosh:

Что залетело?

спред
 
Renat Akhtyamov:

меж 28- это все равно что меж 7-ю

то что ты мне рассказывал, я еще в 2010-м торговал ;)

грохнулся жесткий диск вместе с советником, а я забыл как считал

прикольная формула была, до сих пор вспомнить не могу ;))))

На 7-ми тебя порвёт, на британский Brexit флаг )), или когда швейцарский цб отпустил чиф в свободное плавание. Думай о рыночной нейтральной позиции, о риске и лебедях.
А разве что то изменилось с 2010-го ? ))
Просто в то время ты по другому смотрел на рынок.
Но с тем же практически подходом, который ранее вам пытался объяснить тот чел, из старенькой темы, на другом ресурсе.
Я её тоже читал ранее и улыбался как он эту тему преподносит, с глубокой философией гуру ))
Он просто не до конца договаривал всем конечную суть, и показывал совсем другие модели, но пытался донести эту суть.

 
Roman:

На 7-ми тебя порвёт, на британский Brexit флаг )), или когда швейцарский цб отпустил чиф в свободное плавание. Думай о рыночной нейтральной позиции, о риске и лебедях.
А разве что то изменилось с 2010-го ? ))
Просто в то время ты по другому смотрел на рынок.
Но с тем же практически подходом, который ранее вам пытался объяснить тот чел, из старенькой темы, на другом ресурсе.
Я её тоже читал ранее и улыбался как он эту тему преподносит, с глубокой философией гуру ))
Он просто не до конца договаривал всем конечную суть, и показывал совсем другие модели, но пытался донести эту суть.

про какого чела речь ?

 
Roman:

На 7-ми тебя порвёт, на британский Brexit флаг )), или когда швейцарский цб отпустил чиф в свободное плавание. Думай о рыночной нейтральной позиции, о риске и лебедях.
А разве что то изменилось с 2010-го ? ))
Просто в то время ты по другому смотрел на рынок.
Но с тем же практически подходом, который ранее вам пытался объяснить тот чел, из старенькой темы, на другом ресурсе.
Я её тоже читал ранее и улыбался как он эту тему преподносит, с глубокой философией гуру ))
Он просто не до конца договаривал всем конечную суть, и показывал совсем другие модели, но пытался донести эту суть.

то что не договаривал, это факт

на других форумах не тусуюсь

 
Renat Akhtyamov:
спред

Всё самое хорошее на рынке это спред. И его забирают умные дядьки))

П.с.

К чему этот опус.?

Спред в плюс доступен только непосредственному классу первичного клиента обмена валют.

Остальные должны довольствоваться разницей курсов валют за минусом спреда.

   

 
Roman Kutemov:

про какого чела речь ?

.

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