Ищем закономерности - страница 177
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Да всё очевидно: имея минутные данные можно получить месячные ,а вот наоборот не получится. Какая была цена минутки, если месяц - рубль?
Какой будет цена месяца, если минута - копейка?
Котельников - не по трендам, а по дискретизации. )
Итак, начинаем разговор о тренде. Тренд - тенденция изменения цены. В отличие от флета - однонаправленная. Так вот, начать, думаю, стоит с того что тренда не существует, рынок всегда имеет колебательный характер.
Тогда о чём говорим? Говорим об участках однонаправленного движения на колебательном графике. Если график - синусоида (мечта радиста), то однонаправленным движение будет ровно в течение одного полупериода. Период измеряется временем. Опять время, опять iPulsar? Да, именно так.
Когда я задаю вопрос: какой тренд (куда идём), то сначала я должен ответить на вопрос: на каком горизонте? Тренды бывают часовые, дневные, недельные, годовые; всякие (не путать с таймфреймами, которые тоже всякие бывают). Кстати, о таймфреймах: легко определить годовой тренд на минутках, но невозможно определить дневной тренд на неделях. Котельников доказал.
Вывод: сначала я определяю интервал торговли (интрадей, неделя, ...). После ловлю тренд на этом интервале, ну а уже потом оттопыриваюсь. Пока всё.
Ошибаешься! И тут же сам себе противоречишь. Или это у тебя такой приём ошарашивания?
Колебательный характер рынка не отменяет существование тренда.
Примеры трендов легко выявить на любом инструменте.
Неужели и здесь скажешь, что тренда не существует?
Есть здесь и тренд, есть здесь и колебательный характер.
Ошибаешься! И тут же сам себе противоречишь. Или это у тебя такой приём ошарашивания?
Колебательный характер рынка не отменяет существование тренда.
Примеры трендов легко выявить на любом инструменте.
Неужели и здесь скажешь, что тренда не существует?
Есть здесь и тренд, есть здесь и колебательный характер.
Олег, рад тебя видеть и с тобою поговорить.
Есть здесь и тренд, есть здесь и колебательный характер.
По моему это из серии быть или не быть. Суть не в термине а в его значении.
В вики есть такое понятие Тренд (англицизм от trend — тенденция[1]) — основная тенденция изменения чего-либо...
Тренд в экономике — направление преимущественного движения показателей. Обычно рассматривается в рамках технического анализа, где подразумевают направленность движения цен или значений индексов. Чарльз Доу отмечал, что при восходящем тренде последующий пик на графике должен быть выше предыдущих, при нисходящем тренде последующие спады на графике должны быть ниже предыдущих (см. Теория Доу).
Олег, рад тебя видеть и с тобою поговорить.
Взаимно.
Олег, рад тебя видеть и с тобою поговорить.
Но, ушёл спать.
Да всё очевидно: имея минутные данные можно получить месячные ,а вот наоборот не получится. Какая была цена минутки, если месяц - рубль?
Какой будет цена месяца, если минута - копейка?
Только по факту можно определить, формул нет. А так, да мешок картошки и отдельная картошка это видимо разные вещи.
По моему это из серии быть или не быть. Суть не в термине а в его значении.
В вики есть такое понятие Тренд (англицизм от trend — тенденция[1]) — основная тенденция изменения чего-либо...
Тренд в экономике — направление преимущественного движения показателей. Обычно рассматривается в рамках технического анализа, где подразумевают направленность движения цен или значений индексов. Чарльз Доу отмечал, что при восходящем тренде последующий пик на графике должен быть выше предыдущих, при нисходящем тренде последующие спады на графике должны быть ниже предыдущих (см. Теория Доу).
Да?
По моему это из серии быть или не быть. Суть не в термине а в его значении.
В вики есть такое понятие Тренд (англицизм от trend — тенденция[1]) — основная тенденция изменения чего-либо...
Тренд в экономике — направление преимущественного движения показателей. Обычно рассматривается в рамках технического анализа, где подразумевают направленность движения цен или значений индексов. Чарльз Доу отмечал, что при восходящем тренде последующий пик на графике должен быть выше предыдущих, при нисходящем тренде последующие спады на графике должны быть ниже предыдущих (см. Теория Доу).
Есть тренд. Есть колебания. (без всяких сомнений типа "быть или не быть ")