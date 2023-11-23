Ищем закономерности - страница 59

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Вот совершенно случайный момент графического ТА

. GBPUSD5

или

тот же момент с другими МА- подобными индикаторами. Без ручного вмешательства.

GBPUSD_M5_2

 

В чем преимущество графического анализа цены над индикаторным или свечным?

В точности входа в рынок. Если не угадал, то короткий стоп в такой ситуации помощник, а не враг.

Вот текущая ситуация на H1 EURUSD.

Видно как цена отскакивает от трендовой линии V4-V2.

EURUSD_H1_3

 
Uladzimir Izerski:

В чем преимущество графического анализа цены над индикаторным или свечным?

В точности входа в рынок. Если не угадал, то короткий стоп в такой ситуации помощник, а не враг.

Вот текущая ситуация на H1 EURUSD.

Видно как цена отскакивает от трендовой линии V4-V2.


Ты знаешь хоть одного трейдера, который торгует в + раскраской графиков?

 
Дмитрий:

Ты знаешь хоть одного трейдера, который торгует в + раскраской графиков?

Знаю одного))

 

Все же самая загадочная закономерность была найдена вот здесь:

https://www.mql5.com/ru/forum/134424

Приращения процессов Альфа и Омега выглядят вот так:

Ну, или так:

Но, вот как этим воспользоваться - Бог ведает...

Волшебники, подарившие мне сии гистограммы, исчезли навсегда. Мистика...

Феномены рынка
Феномены рынка
  • 2011.07.05
  • www.mql5.com
Решил вот такую веточку организовать, надеюсь, коллеги поддержат (из тех кто не очень жадные до знаний :о), и так же будут выкладывать какие то наб...
 
Alexander_K2:

Все же самая загадочная закономерность была найдена вот здесь:

https://www.mql5.com/ru/forum/134424

Приращения процессов Альфа и Омега выглядят вот так:

Ну, или так:

Но, вот как этим воспользоваться - Бог ведает...

Волшебники, подарившие мне сии гистограммы, исчезли навсегда. Мистика...

Занимательные картинки. Знать бы что на шкалах откладывается?

 
Uladzimir Izerski:

Занимательные картинки. Знать бы что на шкалах откладывается?

отклонение и частота.)

теоретическое распределение

 
Uladzimir Izerski:

Занимательные картинки. Знать бы что на шкалах откладывается?

Ну, обычные гистограммы... Частоты выпадения разных приращений.

ОНИ утверждают, что тот котировочный процесс, который мы видим - это сумма двух подпроцессов. Наверное, так оно и есть... Но, я глубоко эту тему не анализировал.

 
Mikhail Dovbakh:

отклонение и частота.)


Понятно.

А вот на второй картинке интересные белые прожилки почти равномерно распределены.

Как это понять?

 
Uladzimir Izerski:

Понятно.

А вот на второй картинке интересные белые прожилки почти равномерно распределены.

Как это понять?

Как я здесь уже шутил, это возможно, кто-то в доске Гальтона повыдергивал некоторые "гвоздики".

)

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