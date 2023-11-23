Ищем закономерности - страница 59
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот совершенно случайный момент графического ТА
.
или
тот же момент с другими МА- подобными индикаторами. Без ручного вмешательства.
В чем преимущество графического анализа цены над индикаторным или свечным?
В точности входа в рынок. Если не угадал, то короткий стоп в такой ситуации помощник, а не враг.
Вот текущая ситуация на H1 EURUSD.
Видно как цена отскакивает от трендовой линии V4-V2.
В чем преимущество графического анализа цены над индикаторным или свечным?
В точности входа в рынок. Если не угадал, то короткий стоп в такой ситуации помощник, а не враг.
Вот текущая ситуация на H1 EURUSD.
Видно как цена отскакивает от трендовой линии V4-V2.
Ты знаешь хоть одного трейдера, который торгует в + раскраской графиков?
Ты знаешь хоть одного трейдера, который торгует в + раскраской графиков?
Знаю одного))
Все же самая загадочная закономерность была найдена вот здесь:
https://www.mql5.com/ru/forum/134424
Приращения процессов Альфа и Омега выглядят вот так:
Ну, или так:
Но, вот как этим воспользоваться - Бог ведает...
Волшебники, подарившие мне сии гистограммы, исчезли навсегда. Мистика...
Все же самая загадочная закономерность была найдена вот здесь:
https://www.mql5.com/ru/forum/134424
Приращения процессов Альфа и Омега выглядят вот так:
Ну, или так:
Но, вот как этим воспользоваться - Бог ведает...
Волшебники, подарившие мне сии гистограммы, исчезли навсегда. Мистика...
Занимательные картинки. Знать бы что на шкалах откладывается?
Занимательные картинки. Знать бы что на шкалах откладывается?
отклонение и частота.)
Занимательные картинки. Знать бы что на шкалах откладывается?
Ну, обычные гистограммы... Частоты выпадения разных приращений.
ОНИ утверждают, что тот котировочный процесс, который мы видим - это сумма двух подпроцессов. Наверное, так оно и есть... Но, я глубоко эту тему не анализировал.
отклонение и частота.)
Понятно.
А вот на второй картинке интересные белые прожилки почти равномерно распределены.
Как это понять?
Понятно.
А вот на второй картинке интересные белые прожилки почти равномерно распределены.
Как это понять?
Как я здесь уже шутил, это возможно, кто-то в доске Гальтона повыдергивал некоторые "гвоздики".
)