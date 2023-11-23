Ищем закономерности - страница 109
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Каждый остался при своем мнении ;)
Я не утверждал, и наоборот интересуюсь Вашим подходом. И поэтому спрашиваю, как это работает? Как Вы видите это?
Вот период неделя. Наверное, люди выходят в понедельник на работу, строят свои планы: "Здесь нам надо закрыть эти дыры, здесь мы должны вложить такие суммы в такие инвестиции, ну и так далее". К пятнице, многие подбивают итоги, выходят из сделок, ещё что-то. Но как этот ритм жизни людей отражается на графике? Расскажите свои мысли.
Я скептически отношусь к волновой теории. Возможно речь об этом...
Я скептически отношусь к волновой теории. Возможно речь об этом...
Если кто то зациклился на волнах Эллиотта , то это не значит на этом сошлись пути в тупик.
Не, Уладзимир что-то там скрывает. И на вкус попробовать не даёт, но говорит, что вкусно.
))
Не созрел всё открывать. Это может навредить мне самому.
Открою позже.
Это может навредить мне самому.
Я к Вам серьезнее относился.
Я к Вам серьезнее относился.
Мне выгодно такое отношение. Иначе бы здесь не был.)
Не могу понять? Кто это из навечно забаненных?
Не могу понять? Кто это из навечно забаненных?
С вами бы я побеседовал отдельно.
Что этому мешает?
Я знаю, Алексей, что Вы адепт машинного обучения. И у меня есть вопрос. Когда человек имея различную информацию, описывающую рынок, не может её использовать для стабильного заработка, почему Вы уверены, что сможете заставить нейронную сеть сделать это? Сделать так, что мы и сами пока не знаем как? Ведь там мозгов на мушку дрозофилу максимум. Извините, без обид, ничего личного.
Человек когнитивно ограничен объемом кратковременной памяти, единовременно оценить всю информацию, в силу своей природы, не может и вынужден её агрегировать. Но одно дело писать правила, а другое дело пытаться понять чужие правила - правила поведения рынка.
Я не применяю к рынку нейронные сети, я сторонник деревянных моделей. Автоматическое построение деревьев - инструмент для поиска закономерностей в данных, а не интеллект. Собрав закономерности, можно их уже анализировать при желании и пытаться понять их природу.
В любом случае, закономерностью Вы назовете статистическое преимущество, которое может оказаться случайным, как выяснить случаен этот процесс или устойчив глобально на будущих данных - в этом весь вопрос устойчивости торговой системы.