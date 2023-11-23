Ищем закономерности - страница 265

Новый комментарий
 

Serqey Nikitin:

На самом деле должно иметь место НЕЗАВИСИМОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ действий трейдера, завязанное на сам график цены...

Например, СИГНАЛЫ индикаторов по строгому математическому закону, которые легко можно встроить в советник...

У меня вход не такой чистый, как у Максима, но итог одинаков. 

Вот Вам сигнал индикатора "по  строгому математическому закону, которые легко можно встроить в советник...": 


Встраивайте, код у Вас есть. Результатом не забудьте поделиться. 
 

Кстати, о входе по времени и месту (по версии Максима ). 

До разворота вниз на недельном тренде - либо 2-3 дня флета, либо подъём до 1.18..., возможно - и то и другое. 

 
А кто нибуть, после сегодняшней пикировки, скажет куда направлен "тренд"?

В котором горизонте куда торговать?? 
 
Maxim Kuznetsov:
А кто нибуть, после сегодняшней пикировки, скажет куда направлен "тренд"?

В котором горизонте куда торговать?? 

На недельном - никуда, просто держать Long

 
Алексей Тарабанов:

Кстати, о входе по времени и месту (по версии Максима ). 

До разворота вниз на недельном тренде - либо 2-3 дня флета, либо подъём до 1.18..., возможно - и то и другое. 

Однажды давно встретилась стратегия "ножницы". Если очистить от шелухи, то графически соединялись hi low чредующихся дневок/недель и от этих фигур велась торговля.

Весьма разумно. Кто ищет закономерности стоит обратить внимание. 

На подобии зигзаг, но их два и через период
 
apr73:

" В наше время традиционная японская живопись стала довольно формальной и безжизненной. Именно вследствие этого стало развиваться современное искусство. Древние художники нередко занимались тем, что располагали точки на бумаге в художественном беспорядке. Это довольно трудно. Даже если вы попытаетесь сделать это — как правило, то, что получается, оказывается расположенным в каком-нибудь да порядке. Вы думаете, что можете управлять расстановкой точек, однако у вас ничего не выйдет: расположить точки вне всякого порядка — почти невыполнимая задача. Это очень сходно с заботами повседневной жизни. Даже если вы пытаетесь управлять людьми, это неосуществимо. Вы не можете этого сделать. Лучший способ руководить людьми — это воодушевить их на дерзания. Тогда они будут руководимы в более широком смысле. Пустить свою овцу или корову на большой, просторный луг — вот способ управлять ею. Точно так же и с людьми: прежде всего дайте им заниматься тем, чем они хотят, и затем наблюдайте за ними. Это наилучший подход. Игнорировать их нехорошо; это наихудший подход. Чуть менее плохо — пытаться управлять ими. Лучше всего — наблюдать за ними, просто наблюдать, не пытаясь управлять."

Сюнрю Судзуки

В 80-е мне посчастливилось поработать с Щедровицким Георгием Петровичем. 

Познакомьтесь с его работами и попробуйте заняться здесь и ещё где-нибудь рефлексией, у Вас может получиться. 

 
Maxim Kuznetsov:
А кто нибуть, после сегодняшней пикировки, скажет куда направлен "тренд"?

В котором горизонте куда торговать?? 

ага

в никуда

либо, если это действительно тренд, то против толпы

на текущий момент везде флет

 
Renat Akhtyamov:

ага

в никуда

) Куда может быть направлен тренд после ужина? 

 
Serqey Nikitin:

Тренд вверх, но пока откат:



Перспектива - продолжение тренда вверх.

Блин, ежу понятно. Зачем осцилляторы? 

 
Алексей Тарабанов:

Блин, ежу понятно. Зачем осцилляторы? 

Так ведь не все же ЕЖИ?...

Для Трейдера важны ясность и факты.  А у ЕЖЕЙ - одни домыслы и фантазии...

1...258259260261262263264265266267268269270271272...306
Новый комментарий