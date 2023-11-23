Ищем закономерности - страница 265
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Serqey Nikitin:
На самом деле должно иметь место НЕЗАВИСИМОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ действий трейдера, завязанное на сам график цены...
Например, СИГНАЛЫ индикаторов по строгому математическому закону, которые легко можно встроить в советник...
У меня вход не такой чистый, как у Максима, но итог одинаков.
Вот Вам сигнал индикатора "по строгому математическому закону, которые легко можно встроить в советник...":
Кстати, о входе по времени и месту (по версии Максима ).
До разворота вниз на недельном тренде - либо 2-3 дня флета, либо подъём до 1.18..., возможно - и то и другое.
А кто нибуть, после сегодняшней пикировки, скажет куда направлен "тренд"?
На недельном - никуда, просто держать Long
Кстати, о входе по времени и месту (по версии Максима ).
До разворота вниз на недельном тренде - либо 2-3 дня флета, либо подъём до 1.18..., возможно - и то и другое.
" В наше время традиционная японская живопись стала довольно формальной и безжизненной. Именно вследствие этого стало развиваться современное искусство. Древние художники нередко занимались тем, что располагали точки на бумаге в художественном беспорядке. Это довольно трудно. Даже если вы попытаетесь сделать это — как правило, то, что получается, оказывается расположенным в каком-нибудь да порядке. Вы думаете, что можете управлять расстановкой точек, однако у вас ничего не выйдет: расположить точки вне всякого порядка — почти невыполнимая задача. Это очень сходно с заботами повседневной жизни. Даже если вы пытаетесь управлять людьми, это неосуществимо. Вы не можете этого сделать. Лучший способ руководить людьми — это воодушевить их на дерзания. Тогда они будут руководимы в более широком смысле. Пустить свою овцу или корову на большой, просторный луг — вот способ управлять ею. Точно так же и с людьми: прежде всего дайте им заниматься тем, чем они хотят, и затем наблюдайте за ними. Это наилучший подход. Игнорировать их нехорошо; это наихудший подход. Чуть менее плохо — пытаться управлять ими. Лучше всего — наблюдать за ними, просто наблюдать, не пытаясь управлять."
Сюнрю Судзуки
В 80-е мне посчастливилось поработать с Щедровицким Георгием Петровичем.
Познакомьтесь с его работами и попробуйте заняться здесь и ещё где-нибудь рефлексией, у Вас может получиться.
А кто нибуть, после сегодняшней пикировки, скажет куда направлен "тренд"?
ага
в никуда
либо, если это действительно тренд, то против толпы
на текущий момент везде флет
ага
в никуда
) Куда может быть направлен тренд после ужина?
Тренд вверх, но пока откат:
Перспектива - продолжение тренда вверх.
Блин, ежу понятно. Зачем осцилляторы?
Блин, ежу понятно. Зачем осцилляторы?
Так ведь не все же ЕЖИ?...
Для Трейдера важны ясность и факты. А у ЕЖЕЙ - одни домыслы и фантазии...