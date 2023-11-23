Ищем закономерности - страница 83
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Послушайте, Макар, Вы сказали про уровни, и я подумал:
если индикатор показывает темную гистограмму, а следующие полоски светлые, то есть движение притормозилось. И если свеча последнего движения имела большое тело, то в этом месте горизонтальный уровень. Дальше можно проверить это место ещё раз по другим свечам. И индикатор уровней готов!
Aleksei Stepanenko:
И индикатор уровней готов!
Согласен, но мы здесь вроде как не уровни ищем, а вот закономерности связанные с уровнями были бы интересны...
Сейчас попробую нарисовать
а вот закономерности связанные с уровнями были бы интересны...
Закономерности точно есть! Уровни тормозят движение цены. Три-четыре уровня на пути волны, и наступает откат.
Завершение каждого движения создает экстремум
Я заметил, что если при пробое цена не возвращается до 50% ФИБО, то пройдет 1,61
а если достигает 50% , то либо флет либо разворот
На картинке первый и третий Фибо в плюс, а второй в минус.
Чингиз 2,5% ADR20 (кстати этот параметр адекватен для всех мажоров)
На картинке первый и третий Фибо в плюс, а второй в минус.
Попробуйте, я не силён в Фибо. Думаю реальные уровни могут где-то с ним не совпадать.
При наложение нескольких условий, например, как долго длились тренды после противоположного тренда в 500 пунктов. Таких условий можно много перебирать, и возможны интересные находки.
Попробуйте, я не силён в Фибо. Думаю реальные уровни могут где-то с ним не совпадать.
Суть не в ФИБО, как говорится "все относительно"
В данном случае процентное соотношение может привести к закономерности не зависимо от актива или его волатильности.
Т.е. если цена пробила уровень и вернулась, но не прошла 50% назад, то пойдет вперед от уровня еще 61%(как-то так)
... для этого нужна оценка по времени.
или по уровням.
Чингиз, Вам и Алексею от меня большой поклон.
на разворотах канала вообще ужасно работает.
продолжу...
вот можно делать регрессию на прямую линию.
можно на полином, на логарифмическую функцию, на экспоненциальную функцию. все функции какие-то плавно изгибающиеся.
а есть в математике какие-то ломанные функции?