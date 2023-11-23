Ищем закономерности - страница 83

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Послушайте, Макар, Вы сказали про уровни, и я подумал:

если индикатор показывает темную гистограмму, а следующие полоски светлые, то есть движение притормозилось. И если свеча последнего движения имела большое тело, то в этом месте горизонтальный уровень. Дальше можно проверить это место ещё раз по другим свечам. И индикатор уровней готов!

 

Aleksei Stepanenko:

И индикатор уровней готов!

Согласен, но мы здесь вроде как не уровни ищем, а вот закономерности связанные с уровнями были бы интересны...

Сейчас попробую нарисовать

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MakarFX:

а вот закономерности связанные с уровнями были бы интересны...

Закономерности точно есть! Уровни тормозят движение цены. Три-четыре уровня на пути волны, и наступает откат. 

 

Завершение каждого движения создает экстремум

Я заметил, что если при пробое цена не возвращается до 50% ФИБО, то пройдет 1,61

а если достигает 50% , то либо флет либо разворот

На картинке первый и третий Фибо в плюс, а второй в минус.

Чингиз 2,5% ADR20 (кстати этот параметр адекватен для всех мажоров)


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MakarFX:
   

На картинке первый и третий Фибо в плюс, а второй в минус.

Попробуйте, я не силён в Фибо. Думаю реальные уровни могут где-то с ним не совпадать.

 
Aleksei Stepanenko:

При наложение нескольких условий, например, как долго длились тренды после противоположного тренда в 500 пунктов. Таких условий можно много перебирать, и возможны интересные находки.

Ты упускаешь одну вещь. Да, тренды получилось определять эт неплохо. Но вот про флеты Ты забыл. Я же скидывал в картинках второй индикатор который показывает что в текущий момент творится, трендовая составляющая рулит или флетовая(вычитание одного хаоса из другого по времени или кластерная волатильность) вот и все. 
А так Ты будешь"слышать звон, не зная где он".
В одних ситуациях откат на трендах будет оправдан а в других нет, а сейчас получается что механизм разделения у Тебя не проработан.
 
Aleksei Stepanenko:
Нужно обязательно сделать индикатор флета зависящий от времени, нужно оценивать что-то относительно чего-то, иначе невозможно оценивать бесконечное разнообразие движений котировок однобоко. Вот сейчас вы не сможете сказать насколько сильный тренд и какая у него вероятность разворота для этого нужна оценка по времени.
 
Aleksei Stepanenko:

Попробуйте, я не силён в Фибо. Думаю реальные уровни могут где-то с ним не совпадать.

Суть не в ФИБО, как говорится "все относительно"

В данном случае процентное соотношение может привести к закономерности не зависимо от актива или его волатильности.

Т.е. если цена пробила уровень и вернулась, но не прошла 50% назад, то пойдет вперед от уровня еще 61%(как-то так)

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
... для этого нужна оценка по времени.

или по уровням.

Чингиз, Вам и Алексею от меня большой поклон.

 
multiplicator:

на разворотах канала вообще ужасно работает.

продолжу...

вот можно делать регрессию на прямую линию.

можно на полином, на логарифмическую функцию, на экспоненциальную функцию. все функции какие-то плавно изгибающиеся. 

а есть в математике какие-то ломанные функции?


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