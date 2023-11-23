Ищем закономерности - страница 40
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А понял, это пляски с бубном! Я не знаю, что за прикол в этой программе, до конца не разобрался с мудрёным получением котировок. Но попробуйте загрузить пятиминутки с сервера Metaquotes и у Вас появится длинная история и на Н1.
Потом обновите график
Спасибо. Скачал MT4 в этом ДЦ, открыл демо, дальше 2009 не пускает. Открыл демо на другом их сервере (кажется, Pro-ECN), добрался до 1999. Только начинал возню с загрузкой не с M5, а с месяцев. Также, как и в их MT5, где по Ctrl-U удалось вытащить истории (дневки и H12) с мая 1993. В частности, поэтому я бы не назвал этот ДЦ, работающий с 1998, "обычным". Другие ДЦ младше. В подавляющем большинстве.
Ну вот тот самый пАттерн о нём сегодня говорил - это про машку "волшебную". В 18:24 был сигнал в селл, до сих пор селлим.
Пора спать. Поэтому поставил трал на 100 пипсов и целью (см. скрин).
Вот Вам и закономерность ... :) Если посмотрите на истории, то вполне рабочая.
Почитал, даже не знаю, что и сказать.
Понимаю, что в жизни много разнообразия, много направлений, много вариантов решения, всего очень много. Но, мы то с вами одни, в единичном экземпляре. Мы не можем одновременно пройти по всем путям. Поэтому каждый выбирает один путь, который посчитает более правильным.
У меня есть некоторые убеждения, которыми я отфильтровываю для себя перспективные вещи от неперспективных. И у каждого этот фильтр может быть настроен различно. Поэтому, когда я говорю, что я в это не верю, это означает только то, что я ограждаю свой мозг от лишней информации и стараюсь сконцентрироваться, чтобы хоть что-то сделать. Тот, кто в это верит, может спокойно достичь успеха. Я буду только рад.
Эта ветка, простой призыв к вам всем начать что-то рассказывать полезное друг другу. Не каждый захочет рассказать всё, но что-то полезное может сделать каждый. Если кому-то близка какая-то идея, вы можете развивать её здесь свободно. Я начал эту тему, но я здесь не единственный.
Теперь скажу, что хотел сказать. В скользящие средние я не верю, ни в какое усреднение цены любым способом. Ни внутри одной валютной пары, ни между различными парами. И в полезность вычитания одной цены из другой тоже. Я могу привести аргументы. Для меня они будут железобетонными, а для некоторых пустым звуком. Могу помогать в чём-то, но время своё тратить не хотел. Извините.
Почитал, даже не знаю, что и сказать.
Понимаю, что в жизни много разнообразия, много направлений, много вариантов решения, всего очень много. Но, мы то с вами одни, в единичном экземпляре. Мы не можем одновременно пройти по всем путям. Поэтому каждый выбирает один путь, который посчитает более правильным.
У меня есть некоторые убеждения, которыми я отфильтровываю для себя перспективные вещи от неперспективных. И у каждого этот фильтр может быть настроен различно. Поэтому, когда я говорю, что я в это не верю, это означает только то, что я ограждаю свой мозг от лишней информации и стараюсь сконцентрироваться, чтобы хоть что-то сделать. Тот, кто в это верит, может спокойно достичь успеха. Я буду только рад.
Эта ветка, простой призыв к вам всем начать что-то рассказывать полезное друг другу. Не каждый захочет рассказать всё, но что-то полезное может сделать каждый. Если кому-то покажется идея интересной, вы можете параллельно изучать её здесь без проблем. Я начал эту тему, но я здесь не единственный.
Теперь скажу, что хотел сказать. В скользящие средние я не верю, ни в какое усреднение цены любым способом. Ни внутри одной валютной пары, ни между различными парами. Я могу привести аргументы. Для меня они будут железобетонными, а для некоторых пустым звуком. Если кому-то близка эта идея, я не буду разубеждать. Вы можете развивать эту идею здесь свободно. Могу даже помогать в чём-то, но время своё тратить не хотел. Извините.
Например, в году так в 2016, вроде, или раньше.. Фермеры Новой Зеландии, занятые в молочной промышленности, терпели огромные убытки. Более 85% хозяйств было в минусе. Правительство решило, наконец, что надо бы скинуть курс, чтобы ситуацию выправить. Вот nzdusd дополз до целевых 0.65+- и там остается.. Сегмент растет.. Это про долгосрок и что влияет.
Про короткие интервалы.. Я бы сказал, что risk reward решает. Получаешь больше, чем теряешь в сделке/серии сделок - делай. На этом этапе я сейчас. Работаю над эффективность входов/выходов..
Как-то так.
Как-то так.
Ну вот, отлично
Почитал, даже не знаю, что и сказать.
Понимаю, что в жизни много разнообразия, много направлений, много вариантов решения, всего очень много. Но, мы то с вами одни, в единичном экземпляре. Мы не можем одновременно пройти по всем путям. Поэтому каждый выбирает один путь, который посчитает более правильным.
У меня есть некоторые убеждения, которыми я отфильтровываю для себя перспективные вещи от неперспективных. И у каждого этот фильтр может быть настроен различно. Поэтому, когда я говорю, что я в это не верю, это означает только то, что я ограждаю свой мозг от лишней информации и стараюсь сконцентрироваться, чтобы хоть что-то сделать. Тот, кто в это верит, может спокойно достичь успеха. Я буду только рад.
Эта ветка, простой призыв к вам всем начать что-то рассказывать полезное друг другу. Не каждый захочет рассказать всё, но что-то полезное может сделать каждый. Если кому-то близка какая-то идея, вы можете развивать её здесь свободно. Я начал эту тему, но я здесь не единственный.
Теперь скажу, что хотел сказать. В скользящие средние я не верю, ни в какое усреднение цены любым способом. Ни внутри одной валютной пары, ни между различными парами. И в полезность вычитания одной цены из другой тоже. Я могу привести аргументы. Для меня они будут железобетонными, а для некоторых пустым звуком. Могу помогать в чём-то, но время своё тратить не хотел. Извините.
Доброе время суток!
Про машку - это одна из искомых Вами закономерностей. Или я что-то путаю? В саму машку можно и не верить ... :)
На счёт опробования идеи: ну нет так нет. :) Ну раз нет желания "... тратить своё время ...", тогда и у меня желание делиться закономерностями пропадает ... :(
Вот Вам крайняя закономерность. Используются два индюшка (по сути осцилляторы, но не простые), оба самописных, в Интернете подобного ничего не найдёте. Индюшки прилагаю со сроком работы до 01.04.2020.
Закономерность следующая: как только линия с цветом LightSeaGreen пересекает ноль, а синяя в этот момент начинает разворачиваться от экстремума, входим в направлении движения индюшков. Преимущество правильного входа субъективно можно оценить в районе 80%. Выход либо по обратному сигналу, либо *** (а вот тут можно много чего напридумывать). :)
Всего доброго, всех благ, с уважением, RomFil!!! :):):)P.S. Ещё на дивергенцию экстремумов обратите внимание ... Тоже интересные мысли могут появиться.
В дополнение к предыдущему посту про идею "парного трейдинга" ... :)
Соотношение прибыль/риск в районе 5:1 ... Ну вот Вам и нежелание обращать внимание на то, чем уже обожглись. "Ожог" это следствие, а не причина.
Ну и крылатая фраза: "... Вы просто не умеете их готовить ..."
P.S. А самое интересное в этой идеи то, что тут практически отсутствует субъективизм, который запрограммировать очень сложно.
Преимущество правильного входа субъективно можно оценить в районе 80%.
Почему субъективно?
Ведь написать советник по этой ТС и прогнать в тестере быстрее чем написать индикатор.
Почему субъективно?
Ведь написать советник по этой ТС и прогнать в тестере быстрее чем написать индикатор.
У меня очень много идей, но их доскональная проверка занимает очень много времени. Последние две недели дорабатывал другой алгоритм, который только пока ручной, но потенциал огромный ... :)Но некоторым "машка" не нравится ... В неё веры нет. По мне это просто один из индикаторов, это математически обработанная цена - не более.
Вот вчера его в реал пустил ... Результаты за день вот ... :)
Риск/прибыль не хуже 1:5-1:7.
Сейчас думаю как его (алгоритм) автоматизировать, чтобы исключить эмоциональную составляющую.
Есть желание проверьте сами. Индюшки для проверки выложил.
С уважением, RomFil
P.S. Индюшки скорее всего скоро удалят, т.к. нельзя оказывается их выкладывать. Может и бан получу за это ... :) Кому интересно копируйте быстрее их.