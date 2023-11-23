Ищем закономерности - страница 91
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88 страниц... Предел адекватных комментариев?)
Куда дел Чегевару?
Иллюстрация перебивания ценой предыдущих экстремумов в одной ценовой области:
И так везде.
Куда дел Чегевару?
Hasta siempre, Comandante!
Иллюстрация перебивания ценой предыдущих экстремумов в одной ценовой области:
Сделай индик. по размаху цены и по времени. Получится, что иногда экстремумы обновляются и по размаху цены и по времени, а иногда просто по цене.
Как интерпретировать не знаю.
Как интерпретировать не знаю.
Кстати да, Евгений, есть над чем подумать.
Кстати да, Евгений, есть над чем подумать.
Ну ты понял, берешь размах по пунктам и размах по времени. Правда по времени не знаю сколько выбрать, может среднестатистическое по размаху.
Вы тоже с ними ходите? -6, -9, теперь -10. Последовательность вызывает уважение
У тебя 1 сделка и 99% минус. У меня 100 сделок и 10% минус.
Что ты нашел в своей торговле хорошего, а в моей плохого. Я еще не торговал, а только тестировал кнопки краткосрочной мультивалютной ТС.
Тебя заодно такими убытками хотел порадовать))
У тебя 1 сделка и 99% минус. У меня 100 сделок и 10% минус.
Что ты нашел в своей торговле хорошего, а в моей плохого. Я еще не торговал, а только тестировал кнопки краткосрочной мультивалютной ТС.
Тебя заодно такими убытками хотел порадовать))
Не реагируй на него. Меньше обращать внимание, не будет во..
Кстати да, Евгений, есть над чем подумать.
Можно ещё в индикаторе гистограммы добавить разные дельты , будет видно на сколько масштабный двиг при обновлении экстремумов. Может быть.
Не реагируй на него. Меньше обращать внимание, не будет во..