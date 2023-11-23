Ищем закономерности - страница 91

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CHINGIZ MUSTAFAEV:
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Куда дел Чегевару?

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Иллюстрация перебивания ценой предыдущих экстремумов в одной ценовой области:

И так везде.

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Evgeniy Chumakov:
Куда дел Чегевару?

Hasta siempre, Comandante!

 
Aleksei Stepanenko:

Иллюстрация перебивания ценой предыдущих экстремумов в одной ценовой области:



Сделай индик. по размаху цены и по времени. Получится, что иногда экстремумы обновляются и по размаху цены и по времени, а иногда просто по цене.

Как интерпретировать не знаю.

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Evgeniy Chumakov:
   

Как интерпретировать не знаю.

Кстати да, Евгений, есть над чем подумать.

 
Aleksei Stepanenko:

Кстати да, Евгений, есть над чем подумать.


Ну ты понял, берешь размах по пунктам и размах по времени. Правда по времени не знаю сколько выбрать, может среднестатистическое по размаху.

 
Vladimir Baskakov:
Вы тоже с ними ходите? -6, -9, теперь -10. Последовательность вызывает уважение

У тебя 1 сделка и 99% минус. У меня 100 сделок и 10% минус.

Что ты нашел в своей торговле хорошего, а в моей плохого. Я еще не торговал, а только тестировал кнопки краткосрочной мультивалютной ТС.

Тебя заодно такими убытками хотел порадовать))

 
Uladzimir Izerski:

У тебя 1 сделка и 99% минус. У меня 100 сделок и 10% минус.

Что ты нашел в своей торговле хорошего, а в моей плохого. Я еще не торговал, а только тестировал кнопки краткосрочной мультивалютной ТС.

Тебя заодно такими убытками хотел порадовать))


Не реагируй на него. Меньше обращать внимание, не будет во..

 
Aleksei Stepanenko:

Кстати да, Евгений, есть над чем подумать.

Можно ещё в индикаторе гистограммы добавить разные дельты , будет видно на сколько масштабный двиг при обновлении экстремумов. Может быть.

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Evgeniy Chumakov:


Не реагируй на него. Меньше обращать внимание, не будет во..

Это да, на вас внимания никто не обращает, мыслей-то нет
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