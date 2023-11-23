Ищем закономерности - страница 19
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Это что, размер амплитуды, длина волны? Или внешний вид? Почему Ваши модели имеют постоянство? По статистике волны имеют различные размеры в определённых пределах. Или Вы говорите о другом?
Есть такое понятие, как волновой уровень (ВУ). Это когда идет волна определенного габаритного статуса, но не имеет конкретных значений. Волновики говорят "Идет волна А старшего волнового уровня, а в ней три волны абс меньшего волногово уровня". И, когда волна коррекции вырастает до волны, равной по статусу волне А, то это значит, что идет волна коррекции "В" к импульсной волне "А". Иное - незакончившийся тренд (А), который пока продолжается.
Продолжение развития проекта Чингиза:
Файл обновлён 2020.02.16 19:05
Есть такое понятие, как волновой уровень (ВУ).
Иван, это теория 12345ABC?
Нет, просто ABC. А пятиволновка - это бестолковая сказка. Все движения делятся на импуль-коррекцию-испульс.
Попробую сделать статистику движений на истории. Ведь есть малое движение и есть большое, как бы не встать поперёк летящего поезда
Спасибо, Чингиз, но вопросы ещё позадаю.
Попробую сделать статистику движений на истории. Ведь есть малое движение и есть большое, как бы не встать поперёк летящего поезда
Спасибо, Чингиз, но вопросы ещё позадаю.
Все движения делятся на импуль-коррекцию-испульс.
Спасибо, Иван. Но всё равно, ведь этот габаритный статус можно формализовать в какое-то конкретное описание, а затем в цифры?
Можете дать название литературы по этой теме?
И поделись, если будет желание)
Ок, всё сюда выложу.
Спасибо, Иван. Но всё равно, ведь этот габаритный статус можно формализовать в какое-то конкретное описание, а затем в цифры?
Можете дать название литературы по этой теме?
Литературы нет, насколько я знаю. Есть платные курсы. Но, в общем, в них упоминаются методы распозначания примерных волновых уровней: это пересечение машек, периоды которых кратны 4-м + пробой линии тренда (строится по точкам волны А и после пробития максимума А волной С, тогда получается вторая опорная точка - макс движения волны В), либо заход за 0 АО и АС. Пробой макс волны - это тоже повышение волнового уровня волны.
Я как-то создавал тему про волновой уровень, но, народ как-то не понял её, начал отсебятину нести, и она не развилась.