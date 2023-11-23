Ищем закономерности - страница 19

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Aleksei Stepanenko:

Это что, размер амплитуды, длина волны? Или внешний вид? Почему Ваши модели имеют постоянство? По статистике волны имеют различные размеры в определённых пределах. Или Вы говорите о другом?

Есть такое понятие, как волновой уровень (ВУ). Это когда идет волна определенного габаритного статуса, но не имеет конкретных значений. Волновики говорят "Идет волна А старшего волнового уровня, а в ней три волны абс меньшего волногово уровня". И, когда волна коррекции вырастает до волны, равной по статусу волне А, то это значит, что идет волна коррекции "В" к импульсной волне "А". Иное - незакончившийся тренд (А), который пока продолжается.

 
Aleksei Stepanenko:

Продолжение развития проекта Чингиза:


Файл обновлён 2020.02.16 19:05
Ну вот - молодчик!)
Теперь ставь больше дельту и движения будут "глобальнее";) 
И реализуй по такой же схеме второй инструмент (time -> const) с моей картинки которую я тут выкладывал кажется на 11-12 странице и будет тебе счастье сможешь все остальное выкинуть в мусорку (никого не слушай кроме этого ничего лучше нет и не будет я этим уже несколько лет пользуюсь в неизменном виде):)
удачи в торгах!)
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Ivan Butko:

Есть такое понятие, как волновой уровень (ВУ).

Иван, это теория 12345ABC?
 
Aleksei Stepanenko:
Иван, это теория 12345ABC?

Нет, просто ABC. А пятиволновка - это бестолковая сказка. Все движения делятся на импуль-коррекцию-испульс.

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CHINGIZ MUSTAFAEV:
Теперь ставь больше дельту и движения будут "глобальнее";)    

Попробую сделать статистику движений на истории. Ведь есть малое движение и есть большое, как бы не встать поперёк летящего поезда

Спасибо, Чингиз, но вопросы ещё позадаю.

 
Aleksei Stepanenko:

Попробую сделать статистику движений на истории. Ведь есть малое движение и есть большое, как бы не встать поперёк летящего поезда

Попробуй , может найдешь ещё то чего я не нашел)И поделись, если будет желание)
 
Aleksei Stepanenko:

Спасибо, Чингиз, но вопросы ещё позадаю.

Рад стараться) 
Я не на все вопросы смогу ответить кратко, но постараюсь.
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Ivan Butko:

Все движения делятся на импуль-коррекцию-испульс.

Спасибо, Иван. Но всё равно, ведь этот габаритный статус можно формализовать в какое-то конкретное описание, а затем в цифры?

Можете дать название литературы по этой теме?

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CHINGIZ MUSTAFAEV:
И поделись, если будет желание)

Ок, всё сюда выложу.

 
Aleksei Stepanenko:

Спасибо, Иван. Но всё равно, ведь этот габаритный статус можно формализовать в какое-то конкретное описание, а затем в цифры?

Можете дать название литературы по этой теме?

Литературы нет, насколько я знаю. Есть платные курсы. Но, в общем, в них упоминаются методы распозначания примерных волновых уровней: это пересечение машек, периоды которых кратны 4-м + пробой линии тренда (строится по точкам волны А и после пробития максимума А волной С, тогда получается вторая опорная точка - макс движения волны В), либо заход за 0 АО и АС. Пробой макс волны - это тоже повышение волнового уровня волны.

Я как-то создавал тему про волновой уровень, но, народ как-то не понял её, начал отсебятину нести, и она не развилась.

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