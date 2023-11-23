Ищем закономерности - страница 299
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Тем не менее, я , действительно, построил и испытал велосипед, с двумя цепями, в надежде, что, удастся использовать максимальный крутяший момепт при нажатии. по переменно, обеими ногами для преодоления возвышенностей, возврат педалей осуществлялся тросом, накинутым через раму и связывающим обе педали.. Велосипед оправдал мои надежды, легко и без особых усилий преодолевая возвышенности, но, тихоходность на равнине разочаровал меня и в итоге. бросил в топку эту идею. Такая авантюра была в молодости, над которой все смеялись, имея ввиду известную поговорку.
На педалях спортивных велосипедов есть "туклипсы" - нечто вроде стремян, жёстко фиксирующих стопу на педали. Ну, а на велотуфлях есть так называемые шипы, не позволяющие ноге выскакивать с педали при застёгнутых туклипсах. Если посмотрите велосипедные гонки, увидите, что при движении педали вниз стопа велосипедиста горизонтальна, а при движении вверх носок находится ниже пятки. Особенно, это видно на подъёмах.
Причина - в правильном педалировании. Педаль вниз - давлю, педаль вверх - тяну. Не надо никакого троса, просто законы механики.
Во-первых: интересны только те закономерности, которые могут принести прибыль.
Во-вторых: закономерность определяется статистически, на большом временном интервале с помощью специально написанных для этого программ. Поэтому определить закономерность, просто открыв график, невозможно.Или вы имеете ввиду закономерность типа: хай свечи всегда выше лоу свечи.)))
Некоторые модели вместе с авторами, естественно, канут в Лету.
Не может быть сомнений, что развитие исследований и моделей "рыночной стихии" – это требование времени. Требование быть, так сказать, слугами Истины, а не – рабами собственных вкусов, эмоций, амбиций, авторитетов, групповых предпочтений, интересов и обид на кажущиеся предвзятыми критические замечания и выводы оппонентов.
Как бы пафосно это ни звучало...
khorosh:
Поэтому определить закономерность, просто открыв график, невозможно.
Не совсем так...
НАМЕТКИ на закономерность как раз и определяются "просто открыв график"...
Но вот ПОДТВЕРДИТЬ найденную закономерность - это большая работа...
Большинство трейдеров подтверждение закономерности определяют по работе на демо-счете за 1 или 2 месяца...
Это не полное ПОДТВЕРЖДЕНИЕ!
Полное подтверждение закономерности происходит в том случае, если под эту закономерность разработана ТЕОРИЯ и есть МНОГОЛЕТНИЕ ТЕСТЫ, на базе этой ТЕОРИИ..., естественно с ПРИБЫЛЬЮ...
Некоторые модели вместе с авторами, естественно, канут в Лету.
Не может быть сомнений, что развитие исследований и моделей "рыночной стихии" – это требование времени. Требование быть, так сказать, слугами Истины, а не – рабами собственных вкусов, эмоций, амбиций, авторитетов, групповых предпочтений, интересов и обид на кажущиеся предвзятыми критические замечания и выводы оппонентов.
Как бы пафосно это ни звучало...
Авторы могут улетучиться, а вдохотворенные идеи никогда.
Не совсем так...
НАМЕТКИ на закономерность как раз и определяются "просто открыв график"...
Но вот ПОДТВЕРДИТЬ найденную закономерность - это большая работа...
Большинство трейдеров подтверждение закономерности определяют по работе на демо-счете за 1 или 2 месяца...
Это не полное ПОДТВЕРЖДЕНИЕ!
Полное подтверждение закономерности происходит в том случае, если под эту закономерность разработана ТЕОРИЯ и есть МНОГОЛЕТНИЕ ТЕСТЫ, на базе этой ТЕОРИИ..., естественно с ПРИБЫЛЬЮ...
Теоретически правильно.
Есть нюансы во времени. А оно играет важную роль.
Не совсем так...
НАМЕТКИ на закономерность как раз и определяются "просто открыв график"...
Но вот ПОДТВЕРДИТЬ найденную закономерность - это большая работа...
Большинство трейдеров подтверждение закономерности определяют по работе на демо-счете за 1 или 2 месяца...
Это не полное ПОДТВЕРЖДЕНИЕ!
Полное подтверждение закономерности происходит в том случае, если под эту закономерность разработана ТЕОРИЯ и есть МНОГОЛЕТНИЕ ТЕСТЫ, на базе этой ТЕОРИИ..., естественно с ПРИБЫЛЬЮ...
Извините за назойливость.
Ваша ТС рассчитана на долгосрочную торговлю.
На чем основано ваше предположение, что ВАШИ индикаторы уже знают будущее????
Могу смело похихикать.
Ёлочку вам в чатик :-)
А то какой праздник без Ёлочки !
Ёлочку вам в чатик :-)
А то какой праздник без Ёлочки !
Спасибо! За конструктив.
Спасибо! За конструктив.
не путайте позитив с конструктивом, это не одно и то же)))
На чем основано ваше предположение, что ВАШИ индикаторы уже знают будущее????
Могу смело похихикать.
Смело хихикать будут над Вами...
Ни в одном своем сообщении я не говорил ПОЛОЖИТЕЛЬНО о предсказывании будущего...
Наоборот, я "смело хихикал" над экстрасенсами, косящими под Вангу, которые тужатся над БУДУЩЕЙ ЦЕНОЙ...