Ищем закономерности - страница 299

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Yousufkhodja Sultonov:

Тем не менее, я , действительно, построил и испытал велосипед, с двумя цепями, в надежде, что, удастся использовать максимальный крутяший момепт при нажатии. по переменно, обеими ногами для преодоления возвышенностей, возврат педалей осуществлялся тросом, накинутым через раму и связывающим обе педали.. Велосипед оправдал мои надежды, легко и без особых усилий преодолевая возвышенности, но, тихоходность на равнине разочаровал меня и в итоге. бросил в топку эту идею. Такая авантюра была в молодости, над которой все смеялись, имея ввиду известную поговорку. 

На педалях спортивных велосипедов есть "туклипсы" - нечто вроде стремян, жёстко фиксирующих стопу на педали. Ну, а на велотуфлях есть так называемые шипы, не позволяющие ноге выскакивать с педали при застёгнутых туклипсах. Если посмотрите велосипедные гонки, увидите, что при движении педали вниз стопа велосипедиста горизонтальна, а при движении вверх носок находится ниже пятки. Особенно, это видно на подъёмах. 

Причина - в правильном педалировании. Педаль вниз - давлю, педаль вверх - тяну. Не надо никакого троса, просто законы механики. 

[Удален]  
khorosh:

Во-первых: интересны только те закономерности, которые могут принести прибыль.

Во-вторых: закономерность определяется статистически, на большом временном интервале с помощью специально написанных для этого программ. Поэтому определить закономерность, просто открыв график, невозможно.

Или вы имеете ввиду закономерность типа: хай свечи всегда выше лоу свечи.)))

Некоторые модели вместе с авторами, естественно, канут в Лету. 

Не может быть сомнений, что развитие исследований и моделей "рыночной стихии" – это требование времени. Требование быть, так сказать, слугами Истины, а не – рабами собственных вкусов, эмоций, амбиций, авторитетов, групповых предпочтений, интересов и обид на кажущиеся предвзятыми критические замечания и выводы оппонентов. 

Как бы пафосно это ни звучало...

 

khorosh:

Поэтому определить закономерность, просто открыв график, невозможно.

Не совсем так...

НАМЕТКИ на закономерность как раз и определяются  "просто открыв график"...

Но вот ПОДТВЕРДИТЬ найденную закономерность - это большая работа...

Большинство трейдеров подтверждение закономерности определяют по работе на демо-счете  за 1 или 2 месяца...

Это не полное ПОДТВЕРЖДЕНИЕ!

Полное подтверждение закономерности происходит в том случае, если под эту закономерность  разработана ТЕОРИЯ и есть МНОГОЛЕТНИЕ ТЕСТЫ, на базе этой ТЕОРИИ..., естественно с ПРИБЫЛЬЮ...

Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartOpen
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartOpen
  • www.mql5.com
ChartOpen - Операции с графиками - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Олег avtomat:

Некоторые модели вместе с авторами, естественно, канут в Лету. 

Не может быть сомнений, что развитие исследований и моделей "рыночной стихии" – это требование времени. Требование быть, так сказать, слугами Истины, а не – рабами собственных вкусов, эмоций, амбиций, авторитетов, групповых предпочтений, интересов и обид на кажущиеся предвзятыми критические замечания и выводы оппонентов. 

Как бы пафосно это ни звучало...

Авторы могут улетучиться, а вдохотворенные идеи никогда.

 
Serqey Nikitin:

Не совсем так...

НАМЕТКИ на закономерность как раз и определяются  "просто открыв график"...

Но вот ПОДТВЕРДИТЬ найденную закономерность - это большая работа...

Большинство трейдеров подтверждение закономерности определяют по работе на демо-счете  за 1 или 2 месяца...

Это не полное ПОДТВЕРЖДЕНИЕ!

Полное подтверждение закономерности происходит в том случае, если под эту закономерность  разработана ТЕОРИЯ и есть МНОГОЛЕТНИЕ ТЕСТЫ, на базе этой ТЕОРИИ..., естественно с ПРИБЫЛЬЮ...

Теоретически правильно.

Есть нюансы во времени. А оно играет важную роль.

 
Serqey Nikitin:

Не совсем так...

НАМЕТКИ на закономерность как раз и определяются  "просто открыв график"...

Но вот ПОДТВЕРДИТЬ найденную закономерность - это большая работа...

Большинство трейдеров подтверждение закономерности определяют по работе на демо-счете  за 1 или 2 месяца...

Это не полное ПОДТВЕРЖДЕНИЕ!

Полное подтверждение закономерности происходит в том случае, если под эту закономерность  разработана ТЕОРИЯ и есть МНОГОЛЕТНИЕ ТЕСТЫ, на базе этой ТЕОРИИ..., естественно с ПРИБЫЛЬЮ...

Извините за назойливость.

Ваша ТС рассчитана на долгосрочную торговлю.

На чем основано ваше предположение, что ВАШИ индикаторы  уже знают будущее????

Могу смело похихикать.

 

Ёлочку вам в чатик :-)


А то какой праздник без Ёлочки !

 
Maxim Kuznetsov:

Ёлочку вам в чатик :-)


А то какой праздник без Ёлочки !

Спасибо! За конструктив.

 
Uladzimir Izerski:

Спасибо! За конструктив.

не путайте позитив с конструктивом, это не одно и то же)))

 
Uladzimir Izerski:

На чем основано ваше предположение, что ВАШИ индикаторы  уже знают будущее????

Могу смело похихикать.

Смело хихикать будут над Вами...

Ни в одном своем сообщении я не говорил ПОЛОЖИТЕЛЬНО о предсказывании будущего...

Наоборот, я "смело хихикал"  над экстрасенсами, косящими под  Вангу, которые тужатся над БУДУЩЕЙ ЦЕНОЙ...

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