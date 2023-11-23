Ищем закономерности - страница 186
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Дык. О чем тогда речь? Теория и практика это как небо и земля
Дык. О чем тогда речь? Теория и практика это как небо и земля
Теория - мать практики. У нас пока теория, только первый график появился.
Ленин: Всякая теория без практики мертва
Эйнштейн: Нет ничего практичнее хорошей теории
Мы пока не торгуем.
И правильно. На тренде заработать нельзя. Это заведомо проиграшная стратегия. Это при обучении у различных гуру вот если бы вы открылись здесь, а здесь закрылись, заработали бы столько. В реальных торгах на трендах только сливаются. https://www.mql5.com/ru/forum/330313
На истории всё очень красиво, проблемы начинаются когда начинаешь торговать на реале
Здравствуйте, господа тредеры. Всему голова -это надежная закономерность. Найденная мною известная закономерность показала свою эффективность. Работающая на ее основе АТС на ВПС не сливает первоначальный депозит всего в 48 у.е в течении более 5-лет. За это время максимальная просадка составила 14 у.е., а максимальный профит - 8 у.е. Короче, добился неубиваемости АТС, теперь нужно попытвться улучшить ее отдачу.
И правильно. На тренде заработать нельзя. Это заведомо проиграшная стратегия. Это при обучении у различных гуру вот если бы вы открылись здесь, а здесь закрылись, заработали бы столько. В реальных торгах на трендах только сливаются. https://www.mql5.com/ru/forum/330313
Здесь это где?
Я очень рад, что проклюнулась дискуссия. Рад участию в ней как тех, кто со мною согласен, так и тех, кто не согласен. Давайте, попытаемся продолжить.
Зимой 95/96 года меня впервые знакомили в Forex. Я отказался участвовать в сей афере, поскольку не понимал, какие у меня плюсы, чем я лучше других и что позволит мне сделать их деньги своими.
Сегодня я делюсь тем, что понимаю. Тайну из этого делать бессмысленно,- даже если все участники этого и солидарных форумов ринутся торговать по одной очень хорошей системе, то рынок этого не почувствует.
Вернёмся к трендам.
Прежде, чем торговать по тренду, неплохо бы оценить: а стоит ли оно того. Оценить поможет зигзаг. Давайте попробуем построить зигзаг для месячного, недельного, суточного тренда. Именно для тренда, а не по неким техническим параметрам. Для этого используем тот же кривой фрактал - слева 119 баров, а справа - 1. 119 потому, что в неделе 120 часов, а зарплату трейдерам платят раз в неделю. Вот результат:
Это был недельный тренд и фото моей внучки, которое я так и не сумел удалить. Случайно добавил. Другие тренды пробуйте сами, я на пару дней слиняю.
Вот код:
/* Soft Fractals ZigZag Indicator - индикатор строит зигзаг по фракталам
с произвольными размерами правого и левого крыльев. */
Работает) код 1с напоминает и Конова) А что разницу между экстремумами не считает? скорости там всякие)
Здесь это где?
Здесь и здесь это в начале тренда и в конце тренда.
По поводу функционала, принцип и формула расчёта фракталa и зигзагa это рисование уже по свершившемуся событию и никак не помогает в определении направления тренда, если речь вообще об этом :) Или опять чего то намудрили?
Последняя палка зигзага не помогает в определении направления тренда.
Для определения направления тренда важно знать комбинацию вершин и впадин зигзага.
Комбинации вершин и впадин зигзага образует паттерны по которым определяется характер рынка.
Я не зря много время потратил на изучение этого процесса.
Это ТФ D1, а рассматриваемый масштаб недельный. Каждое колено зигзага имеет свою характеристику. Из этих характеристик составляется портрет цены( паттерн ) по принципу ИИ.
Можно рассматривать цену в любом диапазоне и определять портрет . Все характеристики колен соблюдаются в точности хоть на месячном хоть на минутном графике.
Зная номер паттерна я не глядя на график нарисую его. Вот так работает зигзаг.