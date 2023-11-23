Ищем закономерности - страница 186

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Алексей Тарабанов:

Мы пока не торгуем. 

Дык. О чем тогда речь? Теория и практика это как небо и земля

 
VVT:

Дык. О чем тогда речь? Теория и практика это как небо и земля

Теория - мать практики. У нас пока теория, только первый график появился. 

 

Ленин: Всякая теория без практики мертва

Эйнштейн: Нет ничего практичнее хорошей теории

[Удален]  
теория без практики мертва, практика без теории слепа.
 
Алексей Тарабанов:

Мы пока не торгуем. 

И правильно. На  тренде заработать нельзя. Это заведомо проиграшная стратегия. Это  при обучении у различных гуру  вот если бы вы открылись здесь, а здесь закрылись, заработали бы столько. В реальных торгах на трендах только сливаются. https://www.mql5.com/ru/forum/330313

Как увеличить счет в 1000 раз.
Как увеличить счет в 1000 раз.
  • 2020.01.12
  • www.mql5.com
Как увеличить счет в 1000 раз. Мне удалось пройти почти половину пути к этой цели. Результат счет за четыре месяца удалось увеличить в 28 раз...
 
VVT:

На истории всё очень красиво, проблемы начинаются когда начинаешь торговать на реале

Здравствуйте, господа тредеры. Всему голова -это надежная закономерность. Найденная мною известная закономерность показала свою эффективность. Работающая на ее основе АТС на ВПС не сливает первоначальный депозит всего в 48 у.е в течении более 5-лет. За это время максимальная просадка составила 14 у.е., а максимальный профит - 8 у.е. Короче, добился неубиваемости АТС, теперь нужно попытвться улучшить ее отдачу. 

 
MrBobr1:

И правильно. На  тренде заработать нельзя. Это заведомо проиграшная стратегия. Это  при обучении у различных гуру  вот если бы вы открылись здесь, а здесь закрылись, заработали бы столько. В реальных торгах на трендах только сливаются. https://www.mql5.com/ru/forum/330313

Здесь это где?

 
Алексей Тарабанов:

Я очень рад, что проклюнулась дискуссия. Рад участию в ней как тех, кто со мною согласен, так и тех, кто не согласен. Давайте, попытаемся продолжить. 

Зимой 95/96 года меня впервые знакомили в Forex. Я отказался участвовать в сей афере, поскольку не понимал, какие у меня плюсы, чем я лучше других и что позволит мне сделать их деньги своими. 

Сегодня я делюсь тем, что понимаю. Тайну из этого делать бессмысленно,- даже если все участники этого и солидарных форумов ринутся торговать по одной очень хорошей системе, то рынок этого не почувствует. 

Вернёмся к трендам. 

Прежде, чем торговать по тренду, неплохо бы оценить: а стоит ли оно того. Оценить поможет зигзаг. Давайте попробуем построить зигзаг для месячного, недельного, суточного тренда. Именно для тренда, а не по неким техническим параметрам. Для этого используем тот же кривой фрактал - слева 119 баров, а справа - 1. 119 потому, что в неделе 120 часов, а зарплату трейдерам платят раз в неделю. Вот результат: 


Это был недельный тренд и фото моей внучки, которое я так и не сумел удалить. Случайно добавил. Другие тренды пробуйте сами, я на пару дней слиняю. 

Вот код: 

/*    Soft Fractals ZigZag Indicator - индикатор строит зигзаг по фракталам 

   с произвольными размерами правого и левого крыльев. */

Работает) код 1с напоминает и Конова) А что разницу между экстремумами не считает? скорости там всякие)

 
khorosh:

Здесь это где?

Здесь и здесь это в начале тренда и в конце тренда.

 
VVT:

По поводу функционала, принцип и формула расчёта фракталa и зигзагa это рисование уже по свершившемуся событию и никак не помогает в определении направления тренда, если речь вообще об этом :) Или опять чего то намудрили?

Последняя палка зигзага не помогает в определении направления тренда.

Для определения направления тренда важно знать комбинацию вершин и впадин зигзага.

Комбинации вершин и впадин зигзага образует паттерны по которым определяется характер рынка.

Я не зря много время потратил на изучение этого процесса.

Это ТФ D1, а рассматриваемый масштаб недельный. Каждое колено зигзага имеет свою характеристику. Из этих характеристик составляется портрет цены( паттерн ) по принципу ИИ.

Можно рассматривать цену в любом диапазоне и определять  портрет . Все характеристики колен соблюдаются  в точности хоть на месячном хоть на минутном графике.

Зная номер паттерна я не глядя на график нарисую его. Вот так работает зигзаг.

s91

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