Ищем закономерности - страница 98

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Evgeniy Chumakov:      

Вот исследование на тему того, сколько обновлений экстремумов на отрезке времени. 

Интересно, Евгений.

Тоже интересовался этим вопросом. Добавил подсчёт обновлений в индикатор для наглядности.

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Индикатор Chingiz Project Extremes 4.0

Добавлена возможность визуально просматривать кроме расстояния тренда, интервал времени и количество обновлений экстремума тренда.

Обновление экстремума иногда увеличивается пропорционально размеру движения, иногда сильно ускоряется. Это характеризует "настойчивость" цены в движении вперёд. 

Файлы:
Chingiz_Project_Extremes.mq4  30 kb
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Martingeil:

Кто нибудь пробовал использовать Volume, стоит его использовать в расчетах?

Давно пытался, и так и сяк, и из CME тики таскал. Ничего интересного не нашёл. Пока...

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Uladzimir Izerski:
   

Картинки ниже сделаны через несколько минут. По сути это военные радары.

Уладзимир, для знающего смысл - это наверное радары, а для непосвящённого - это как шифровки из Центра Юстасу. Расшифруйте, пожалуйста. Нарисуйте пару типов волн, хотя бы. Из 1, 2, 3, -...9. Пару комбинаций

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Evgeniy Chumakov:
Но подозреваю , судя по гистограмме, что 50/50. 


Везде встречаю такую картинку, надо менять подходы.

 
Aleksei Stepanenko:

Интересно, Евгений.

Тоже интересовался этим вопросом. Добавил подсчёт обновлений в индикатор для наглядности.


Молодец! Тянешь ветку.

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Делаю советник базовый, чтобы в нём можно было проверять различные закономерности, но времени мало к сожалению.
 
Aleksei Stepanenko:

Индикатор Chingiz Project Extremes 4.0

Добавлена возможность визуально просматривать кроме расстояния тренда, интервал времени и количество обновлений экстремума тренда.

Обновление экстремума иногда увеличивается пропорционально размеру движения, иногда сильно ускоряется. Это характеризует "настойчивость" цены в движении вперёд. 

Мля-для. Простенько и со вксуом. Ничего не прыгает. Ложные замахи тонут куда-то. Надо, присмотреться к индикатору. По-применять. И "настойчивость" оценивается. Неожиданно.

 
Aleksei Stepanenko:

Индикатор Chingiz Project Extremes 4.0

Добавлена возможность визуально просматривать кроме расстояния тренда, интервал времени и количество обновлений экстремума тренда.

Обновление экстремума иногда увеличивается пропорционально размеру движения, иногда сильно ускоряется. Это характеризует "настойчивость" цены в движении вперёд. 

Вот еще вариант применения.
ТС на индикаторе Chingiz Pr

 
Aleksei Stepanenko:

Давно пытался, и так и сяк, и из CME тики таскал. Ничего интересного не нашёл. Пока...

Вы правы, со вчерашнего дня кручу верчу, и в пятерке пробовал, ничего не нашел. По моему там нет формулы :)

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