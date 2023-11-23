Ищем закономерности - страница 98
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот исследование на тему того, сколько обновлений экстремумов на отрезке времени.
Интересно, Евгений.
Тоже интересовался этим вопросом. Добавил подсчёт обновлений в индикатор для наглядности.
Индикатор Chingiz Project Extremes 4.0
Добавлена возможность визуально просматривать кроме расстояния тренда, интервал времени и количество обновлений экстремума тренда.
Обновление экстремума иногда увеличивается пропорционально размеру движения, иногда сильно ускоряется. Это характеризует "настойчивость" цены в движении вперёд.
Кто нибудь пробовал использовать Volume, стоит его использовать в расчетах?
Давно пытался, и так и сяк, и из CME тики таскал. Ничего интересного не нашёл. Пока...
Картинки ниже сделаны через несколько минут. По сути это военные радары.
Уладзимир, для знающего смысл - это наверное радары, а для непосвящённого - это как шифровки из Центра Юстасу. Расшифруйте, пожалуйста. Нарисуйте пару типов волн, хотя бы. Из 1, 2, 3, -...9. Пару комбинаций
Но подозреваю , судя по гистограмме, что 50/50.
Везде встречаю такую картинку, надо менять подходы.
Интересно, Евгений.
Тоже интересовался этим вопросом. Добавил подсчёт обновлений в индикатор для наглядности.
Молодец! Тянешь ветку.
Индикатор Chingiz Project Extremes 4.0
Добавлена возможность визуально просматривать кроме расстояния тренда, интервал времени и количество обновлений экстремума тренда.
Обновление экстремума иногда увеличивается пропорционально размеру движения, иногда сильно ускоряется. Это характеризует "настойчивость" цены в движении вперёд.
Мля-для. Простенько и со вксуом. Ничего не прыгает. Ложные замахи тонут куда-то. Надо, присмотреться к индикатору. По-применять. И "настойчивость" оценивается. Неожиданно.
Индикатор Chingiz Project Extremes 4.0
Добавлена возможность визуально просматривать кроме расстояния тренда, интервал времени и количество обновлений экстремума тренда.
Обновление экстремума иногда увеличивается пропорционально размеру движения, иногда сильно ускоряется. Это характеризует "настойчивость" цены в движении вперёд.
Вот еще вариант применения.
Давно пытался, и так и сяк, и из CME тики таскал. Ничего интересного не нашёл. Пока...
Вы правы, со вчерашнего дня кручу верчу, и в пятерке пробовал, ничего не нашел. По моему там нет формулы :)