Ищем закономерности - страница 93
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а ты надо думать профи )
По .удакским комментарием он без сомнений профи.
Евгений, я сейчас попытался изменять цвет в SetIndexStyle по условию, не получилось. Цвет меняется полностью во всём буфере. Похоже идёт жесткая привязка.
Я вчера тоже так пробовал ))
а ты надо думать профи )
Всё верно, могу предположить, что цена ходит по стопам. Создаёт экстремум, потом через некоторое время его нарушает, затем идёт в другую сторону, там снимает стопы таким же методом, потом снова назад. Затем, когда в этой области уже все торговцы измотаны, переходит в другую и там делает тоже самое. Это конечно взгляд извне, что там внутри мне неизвестно, но вроде правдоподобно.
Да. Это трейдеры вносят деньги по индикаторам. А тот, кто в Зазеркалье, он нас в рубашках и костюмах не видит. Мы для него - куча ордеров. И все для него ордера-ордера, и за каждым стоит деньга. И он, поставляя ликвидность и постоянно идя против рынка, мечтает и осуществляет свою мечту, быть в прибытке. Охотясь и за стопами зазевавшихся в том числе.
По .удакским комментарием он без сомнений профи.
Это обыкновенный троль, который выбирает цель для нападок, что бы покрасоваться и набить цифру рейтинг. Что от него хотеть, если у него на аватаре была резиновая баба))
Забивает все ветки беспощадно. Пишет разные гадости в лички. Надо принимать меры.
Охотясь и за стопами зазевавшихся в том числе.
Точно-точно, надо такой индикатор придумать, и попробовать поймать периодичность и величину перебивания предыдущего экстремума. Возможно, удастся построить стратегию, входя как раз в точке перекрытия, или чуть позже. Надо подумать.
Это обыкновенный троль, который выбирает цель для нападок, что бы покрасоваться и набить цифру рейтинг. Что от него хотеть, если у него на аватаре была резиновая баба))
Забивает все ветки беспощадно. Пишет разные гадости в лички. Надо принимать меры.
Забивает все ветки беспощадно. Пишет разные гадости в лички. Надо принимать меры.
Меры могут принять только админы и модераторы. А они почему-то потакают такому поведению, кидая тень на себя.
Меры могут принять только админы и модераторы. А они почему-то потакают такому поведению, кидая тень на себя.
Так стыдно за него. Позорит свою страну. Люди со всего мира читают. Будут думать, что тут все такие.
Точно-точно, надо такой индикатор придумать, и попробовать поймать периодичность и величину перебивания предыдущего экстремума. Возможно, удастся построить стратегию, входя как раз в точке перекрытия, или чуть позже. Надо подумать.
Если разарабатывать такой индикатор, то, мое мнение, нужно немного дистанцироваться от индикатора Fractal. На истории он правильный. В динамике, он какой-то рыхлый. скачущий маленько. Типа: Я свое мнение дал. Я его и забрал. :)