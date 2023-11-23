Ищем закономерности - страница 93

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Andrei Trukhanovich:

а ты надо думать профи )


По .удакским комментарием он без сомнений профи.

 
Aleksei Stepanenko:
Евгений, я сейчас попытался изменять цвет в SetIndexStyle по условию, не получилось. Цвет меняется полностью во всём буфере. Похоже идёт жесткая привязка. 


Я вчера тоже так пробовал ))

[Удален]  
Andrei Trukhanovich:

а ты надо думать профи )

Нет сомнений
 
Aleksei Stepanenko:

Всё верно, могу предположить, что цена ходит по стопам. Создаёт экстремум, потом через некоторое время его нарушает, затем идёт в другую сторону, там снимает стопы таким же методом, потом снова назад. Затем, когда в этой области уже все торговцы измотаны, переходит в другую и там делает тоже самое. Это конечно взгляд извне, что там внутри мне неизвестно, но вроде правдоподобно.

Да. Это трейдеры вносят деньги по индикаторам. А тот,  кто в Зазеркалье, он нас в рубашках и костюмах не видит. Мы для него - куча ордеров. И все для него ордера-ордера, и за каждым стоит деньга.  И он, поставляя ликвидность и постоянно идя против рынка, мечтает и осуществляет свою мечту, быть в прибытке. Охотясь и за стопами зазевавшихся в том числе. 
Охота за стопами.

 
Evgeniy Chumakov:


По .удакским комментарием он без сомнений профи.

Это обыкновенный троль, который выбирает цель для нападок, что бы покрасоваться и набить цифру рейтинг. Что от него хотеть, если у него  на аватаре была резиновая баба))

Забивает все ветки беспощадно. Пишет разные гадости в лички. Надо принимать меры.

[Удален]  
Oleg Papkov:

Охотясь и за стопами зазевавшихся в том числе. 

Точно-точно, надо такой индикатор придумать, и попробовать поймать периодичность и величину перебивания предыдущего экстремума. Возможно, удастся построить стратегию, входя как раз в точке перекрытия, или чуть позже. Надо подумать.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Это обыкновенный троль, который выбирает цель для нападок, что бы покрасоваться и набить цифру рейтинг. Что от него хотеть, если у него  на аватаре была резиновая баба))

Забивает все ветки беспощадно. Пишет разные гадости в лички. Надо принимать меры.

Если вы глядя на перо видите женщину, я умываю руки;)
 
Uladzimir Izerski:

Забивает все ветки беспощадно. Пишет разные гадости в лички. Надо принимать меры.


Меры могут принять только админы и модераторы. А они почему-то потакают такому поведению, кидая тень на себя.

 
Evgeniy Chumakov:


Меры могут принять только админы и модераторы. А они почему-то потакают такому поведению, кидая тень на себя.

Так стыдно за него. Позорит свою страну. Люди со всего мира читают. Будут думать, что тут все такие.

 
Aleksei Stepanenko:

Точно-точно, надо такой индикатор придумать, и попробовать поймать периодичность и величину перебивания предыдущего экстремума. Возможно, удастся построить стратегию, входя как раз в точке перекрытия, или чуть позже. Надо подумать.

Если разарабатывать такой индикатор, то, мое мнение, нужно немного дистанцироваться от индикатора Fractal.  На истории он правильный. В динамике, он какой-то рыхлый. скачущий маленько. Типа: Я свое мнение дал. Я его и забрал. :)

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