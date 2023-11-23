Ищем закономерности - страница 249

Новый комментарий
 
По выше человек со своими 3-мя свечками и не смог ответить на вопрос ценообразования. Начнём с простейшего. Один продаёт по 20, другой покупает по 10. Объёмы равны. Какая на рынке установится цена? 
 
Renat Akhtyamov:
По выше человек со своими 3-мя свечками и не смог ответить на вопрос ценообразования. Начнём с простейшего. Один продаёт по 20, другой покупает по 10. Объёмы равны. Какая на рынке установится цена? 


((20 * volume) + (10 * volume))/2 = 15
 
Aleksey Nikolayev:

Использовал формализацию метода Мандельброта, где каждое движение цены на каждом шаге заменяется ломанной из трёх движений - первое движение, коррекция и второе движение.

Если формально определять тип грамматики то получится что-то вроде L-системы стохастической, параметрической и с контекстной зависимостью.

Не знал, что в теории фракталов есть комплексные сущности))))) 

И как получилось? Переменная - коррекция или первое и второе движение тоже с какой то логикой?

 
Valeriy Yastremskiy:

Не знал, что в теории фракталов есть комплексные сущности))))) 

И как получилось? Переменная - коррекция или первое и второе движение тоже с какой то логикой?

Только действительные) вот картинка из интернетов:

мб

Параметр модели оказывается функциональным - совместная функция распределения вероятностей величин трёх движений. Мы можем посчитать это распределение для СБ и посмотреть - есть ли существенные отклонения от него в статистике по реальным ценам.

Достаточно повозился с этим в своё время - очень удобным для этого оказался хаскель. Особой практической пользы не извлёк, но было интересно)

 
Aleksey Nikolayev:

Только действительные) вот картинка из интернетов:


Параметр модели оказывается функциональным - совместная функция распределения вероятностей величин трёх движений. Мы можем посчитать это распределение для СБ и посмотреть - есть ли существенные отклонения от него в статистике по реальным ценам.

Достаточно повозился с этим в своё время - очень удобным для этого оказался хаскель. Особой практической пользы не извлёк, но было интересно)

Жаль обратная задача на сегодня в открытых, к заданной структуре подобрать L-систему.

Правила же можно подбирать, применяя их от большего ТФ к меньшему и смотреть точность попадания. Что то в этом есть конечно.

Хаскель, Раст... )))) Питон пока не дочитал)

Конечно удобней для математики, его для этого писали.

 
Aleksey Nikolayev:

Только действительные) вот картинка из интернетов:


Параметр модели оказывается функциональным - совместная функция распределения вероятностей величин трёх движений. Мы можем посчитать это распределение для СБ и посмотреть - есть ли существенные отклонения от него в статистике по реальным ценам.

Достаточно повозился с этим в своё время - очень удобным для этого оказался хаскель. Особой практической пользы не извлёк, но было интересно)

Нобелевку за теорию аукционов дали... А это более ограниченная задача)))))

 
Valeriy Yastremskiy:

Хаскель, Раст... )))) Питон пока не дочитал)

Конечно удобней для математики, его для этого писали.

Для математиков есть Coq - весьма занимательная и мозгодробительная игрушка) Хотя, он вроде бы ещё используется для верификации программ.

Valeriy Yastremskiy:

Что то в этом есть конечно.

Хорошая зарядка для ума)
 
Aleksey Nikolayev:

Для математиков есть Coq - весьма занимательная и мозгодробительная игрушка) Хотя, он вроде бы ещё используется для верификации программ.

Хорошая зарядка для ума)

Да, чего только не придумают, что бы найти своих пользователей. Занятная штука. Мозг и правда можно сломать на коиндуктивных типах данных... 

Хорошая зарядка никогда не помешает, особенно регулярная)

 
Evgeniy Chumakov:


((20 * volume) + (10 * volume))/2 = 15

ок. теперь приходит трейдер и покупает по 15, объемом volume

кому из них выгодно и что будет с ценой?

 
Renat Akhtyamov:


Всегда с восхищением читаю Ваши посты - Вы действительно проникли во все тайны и скрытые механизмы финансовых рынков, постигли их суть...

Один вопрос волнует меня (и многих других новичков) - как можно получить ссылку на Ваш сигнал или ПАММ?

1...242243244245246247248249250251252253254255256...306
Новый комментарий