Ищем закономерности - страница 249
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По выше человек со своими 3-мя свечками и не смог ответить на вопрос ценообразования. Начнём с простейшего. Один продаёт по 20, другой покупает по 10. Объёмы равны. Какая на рынке установится цена?
((20 * volume) + (10 * volume))/2 = 15
Использовал формализацию метода Мандельброта, где каждое движение цены на каждом шаге заменяется ломанной из трёх движений - первое движение, коррекция и второе движение.
Если формально определять тип грамматики то получится что-то вроде L-системы стохастической, параметрической и с контекстной зависимостью.
Не знал, что в теории фракталов есть комплексные сущности)))))
И как получилось? Переменная - коррекция или первое и второе движение тоже с какой то логикой?
Не знал, что в теории фракталов есть комплексные сущности)))))
И как получилось? Переменная - коррекция или первое и второе движение тоже с какой то логикой?
Только действительные) вот картинка из интернетов:
Параметр модели оказывается функциональным - совместная функция распределения вероятностей величин трёх движений. Мы можем посчитать это распределение для СБ и посмотреть - есть ли существенные отклонения от него в статистике по реальным ценам.
Достаточно повозился с этим в своё время - очень удобным для этого оказался хаскель. Особой практической пользы не извлёк, но было интересно)
Только действительные) вот картинка из интернетов:
Параметр модели оказывается функциональным - совместная функция распределения вероятностей величин трёх движений. Мы можем посчитать это распределение для СБ и посмотреть - есть ли существенные отклонения от него в статистике по реальным ценам.
Достаточно повозился с этим в своё время - очень удобным для этого оказался хаскель. Особой практической пользы не извлёк, но было интересно)
Жаль обратная задача на сегодня в открытых, к заданной структуре подобрать L-систему.
Правила же можно подбирать, применяя их от большего ТФ к меньшему и смотреть точность попадания. Что то в этом есть конечно.
Хаскель, Раст... )))) Питон пока не дочитал)
Конечно удобней для математики, его для этого писали.
Только действительные) вот картинка из интернетов:
Параметр модели оказывается функциональным - совместная функция распределения вероятностей величин трёх движений. Мы можем посчитать это распределение для СБ и посмотреть - есть ли существенные отклонения от него в статистике по реальным ценам.
Достаточно повозился с этим в своё время - очень удобным для этого оказался хаскель. Особой практической пользы не извлёк, но было интересно)
Нобелевку за теорию аукционов дали... А это более ограниченная задача)))))
Хаскель, Раст... )))) Питон пока не дочитал)
Конечно удобней для математики, его для этого писали.
Для математиков есть Coq - весьма занимательная и мозгодробительная игрушка) Хотя, он вроде бы ещё используется для верификации программ.
Что то в этом есть конечно.
Для математиков есть Coq - весьма занимательная и мозгодробительная игрушка) Хотя, он вроде бы ещё используется для верификации программ.Хорошая зарядка для ума)
Да, чего только не придумают, что бы найти своих пользователей. Занятная штука. Мозг и правда можно сломать на коиндуктивных типах данных...
Хорошая зарядка никогда не помешает, особенно регулярная)
((20 * volume) + (10 * volume))/2 = 15
ок. теперь приходит трейдер и покупает по 15, объемом volume
кому из них выгодно и что будет с ценой?
Всегда с восхищением читаю Ваши посты - Вы действительно проникли во все тайны и скрытые механизмы финансовых рынков, постигли их суть...
Один вопрос волнует меня (и многих других новичков) - как можно получить ссылку на Ваш сигнал или ПАММ?