Ищем закономерности - страница 202
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Ладно, мы постоянно то забегаем вперёд, то откатываем назад. Давайте, я просто предложу вашему вниманию индикатор консолидации на том же принципе, что и предыдущие индикаторы. Вот его картинка на недельных трендах:
Единственный параметр - значение временнОго фильтра - 120. Количество часов в торговой неделе.
Вот код, погоняйте на дневных трендах, месячных, годовых...
А где SRC? Как корректно вставить код в текст сообщения? Попробую прицепить.
Нет. Все что касается фраз тестирование уровней, набирает силу и т.д. это по сути игра воображения, ничего такого нет. Есть просто когда цена колеблется и когда движется импульсивно. Когда колеблется, а это может быть как угодно, предсказать движение цены не получится можно лишь сказать что после импульса будет консолидация после консолидации импульс и все.
Все верно))) так называемая консолидация это момент когда нет объемов на рынке или ордера открываются и закрываются в коротком диапазоне... как только появится топливо на рынке в большинстве случаев рынок поглотит его и будет импульс в сторону где больше денег пожирая их до стопов или пока противоположный объем не станет больше и поедем в другую сторону))) Все предсказывания цен это всего лишь гадание на кофейной гуще...благо на рынке ток два варианта, это как красное и черное в рулетке...вот почему у аналитиков иногда получается предсказывать направление цен по несколько раз подряд))) Искать тренд - это так же как гоняться за мифом))) Но у всех правил есть исключения - фундаментал - это тот короткий период после выхода новостей....))) Еще есть верхняя и нижняя грань у валютных пар которые не вредят экономике страны...но диапазон на столько огромен что цена может годами ходить не приближаясь к этим уровням, в противном случае - интервенция нацбанком))) Лотерея - была придумана для пополнения казны, где выигрышь составляет маленький процент от продажи билетов)))
Поддерживаю, зиг-заг весьма полезный индикатор. Хотя это и не совсем обычный индикатор, а по сути один из способов отображения цены. Причём цены отфильтрованной от шумов. Лично я использую зиг-заг с одним параметром - порог разворота. Задавая эту величину мы тем самым определяем шумы какой амплитуды мы отсеиваем. Как говорят радисты, - это пороговый шумоподавитель.
А если мы используем зиг-заг в качестве тренда, задавая этот порог, мы отсеиваем тренды размах которых менее этого порога.
Чтобы не быть голословным, приведу результаты теста стратегии, использующей зиг-заг в качестве трендового индикатора. А то тут некоторые заявляют, что зигзаг годится только для анализа истории и к трендовым индикаторам никакого отношения не имеет.
Тест с 01.10.2019 г.
Чтобы не быть голословным, приведу результаты теста стратегии, использующей зиг-заг в качестве трендового индикатора. А то тут некоторые заявляют, что зигзаг годится только для анализа истории и к трендовым индикаторам никакого отношения не имеет.
Тест с 01.10.2019 г.
у меня почему-то почти все стратегии на ура работают с 2018 по 2020. попробуй с 2016 по 2018 вот тогда будет уже лучше видно.
у меня почему-то почти все стратегии на ура работают с 2018 по 2020. попробуй с 2016 по 2018 вот тогда будет уже лучше видно.
Вот здесь можно посмотреть тест с 01.05. 2016г. Там в одном эксперте 10 стратегий. Все нормально работают.
Вот здесь можно посмотреть тест с 01.05. 2016г. Там в одном эксперте 10 стратегий. Все нормально работают.
и все это на основе зиг зага?в чем концепция? работа на разворот или продолжение тенденции?
и все это на основе зиг зага?
Нет, на зиг-заге только одна.
Чтобы не быть голословным, приведу результаты теста стратегии, использующей зиг-заг в качестве трендового индикатора. А то тут некоторые заявляют, что зигзаг годится только для анализа истории и к трендовым индикаторам никакого отношения не имеет.
В некотором роде Вы правы!
Костыли - это тоже оружие, если ничего другого под рукой нет...
в чем концепция? работа на разворот или продолжение тенденции?
Продолжение тенденции после коррекции цены.
В некотором роде Вы правы!
Костыли - это тоже оружие, если ничего другого под рукой нет...
Не важно какого цвета кошка...