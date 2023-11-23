Ищем закономерности - страница 268

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Красивенькая такая 


 
Алексей Тарабанов:

Нет, это - отсутствие продукта, который можно было бы рекламировать. И отсутствие возможности его получения в будущем в силу неспособности автора произвести оный продукт. 

Вы бы между собой договорились, а то дребедень одна...: показываешь ПРИБЫЛЬНЫЙ СОВЕТНИК - реклама, убираешь информацию - отсутствие продукта...

Кругом дебилизм!

 
Где информация? 
 
Алексей Тарабанов:

Красивенькая такая 


Вот так ЕЖИ рисуют картинки "красивенькие"...  Чего так поздно занялся ХУДОЖЕСТВОМ?... 
 
Спи спокойно, дорогой товарищ. 
 
Serqey Nikitin:
Вот так ЕЖИ рисуют картинки "красивенькие"...  Чего так поздно занялся ХУДОЖЕСТВОМ?... 

Ты вообще, что-нибудь делать умеешь, или только пи***ть? На хлеб есть, чем заработать, или помощь квалифицированная нужна? 

 
Алексей Тарабанов:

Красивенькая такая 


по сути своей нету там трендовой линии, есть какая то другая, линия тренда была задумана как линия, которая отчерчивает диапазон тренда, который определен по Вершинам и Впадинам, а у тебя что? Провел через экстремумы, которые нелогично расположены, это отсебятина называется

 
Maxim Kuznetsov:

вернёмся к закономерностям. Хотя мне уже и поднадоело печатать в разных темах одну и ту-же фразу "каждый день, регулярно, в мире и на рынке происходят одни и те-же события и они влекут схожие следствия"

на самой объёмной/активной валютной паре замечательно видно - больше 80% суточного диапазона делается в промежутке от 10 до 17 мск. Редко заскакивая до 19
Первая цифра вообще замечательна - кому не лень, могут прямо завтра открыть терминал в означенное время и внимательно посмотреть что происходит на рынке. 

То есть заранее индикаторами+аналитикой спрогнозированные движения и развороты попадут в этот промежуток. А если рассмотреть ещё более детально, то моментов для разворотов совсем немного и они квантованы.
Вот не может такая объёмистая пара как EURUSD развернуться без участия европы или на излёте америки, просто так. 

да просто я и на еве запустился с пару дней назад

вот и пошла она не туда и не так как индики кажут

;)

 
Алексей Тарабанов:

Ты вообще, что-нибудь делать умеешь, или только пи***ть? На хлеб есть, чем заработать, или помощь квалифицированная нужна? 

О! Гонору то сколько!?!

Один старческий маразм и воспоминания о прошедшей молодости...

Профи проверяется элементарно:

Если есть ПРИБЫЛЬНАЯ стратегия, то обязательно должен быть алгоритм, формализуемый в советнике...

И значит есть длительный ТЕСТ этой стратегии ЗА ТРИ ГОДА ( можно два года, но три года снимает все недопонимание )...

Покажите ТЕСТ за три года: отчет этого теста даст полный расклад о понимании рынка и профессионализме трейдера.

 
Serqey Nikitin:

О! Гонору то сколько!?!

Один старческий маразм и воспоминания о прошедшей молодости...

Профи проверяется элементарно:

Если есть ПРИБЫЛЬНАЯ стратегия, то обязательно должен быть алгоритм, формализуемый в советнике...

И значит есть длительный ТЕСТ этой стратегии ЗА ТРИ ГОДА ( можно два года, но три года снимает все недопонимание )...

Покажите ТЕСТ за три года: отчет этого теста даст полный расклад о понимании рынка и профессионализме трейдера.

Сергей, может быть и не три, а больше.

Желательно захватить в тест кризисные участки исторических данных.

Например 2008, 2014 год и по сегодня.

Если верить тому, что существуют циклы, то по идее 2020-ый и 21-ый год также должен дать стране угля...
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