Ищем закономерности - страница 268
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Красивенькая такая
Нет, это - отсутствие продукта, который можно было бы рекламировать. И отсутствие возможности его получения в будущем в силу неспособности автора произвести оный продукт.
Вы бы между собой договорились, а то дребедень одна...: показываешь ПРИБЫЛЬНЫЙ СОВЕТНИК - реклама, убираешь информацию - отсутствие продукта...
Кругом дебилизм!
Красивенькая такая
Вот так ЕЖИ рисуют картинки "красивенькие"... Чего так поздно занялся ХУДОЖЕСТВОМ?...
Ты вообще, что-нибудь делать умеешь, или только пи***ть? На хлеб есть, чем заработать, или помощь квалифицированная нужна?
Красивенькая такая
по сути своей нету там трендовой линии, есть какая то другая, линия тренда была задумана как линия, которая отчерчивает диапазон тренда, который определен по Вершинам и Впадинам, а у тебя что? Провел через экстремумы, которые нелогично расположены, это отсебятина называется
вернёмся к закономерностям. Хотя мне уже и поднадоело печатать в разных темах одну и ту-же фразу "каждый день, регулярно, в мире и на рынке происходят одни и те-же события и они влекут схожие следствия"
на самой объёмной/активной валютной паре замечательно видно - больше 80% суточного диапазона делается в промежутке от 10 до 17 мск. Редко заскакивая до 19
Первая цифра вообще замечательна - кому не лень, могут прямо завтра открыть терминал в означенное время и внимательно посмотреть что происходит на рынке.
То есть заранее индикаторами+аналитикой спрогнозированные движения и развороты попадут в этот промежуток. А если рассмотреть ещё более детально, то моментов для разворотов совсем немного и они квантованы.
Вот не может такая объёмистая пара как EURUSD развернуться без участия европы или на излёте америки, просто так.
да просто я и на еве запустился с пару дней назад
вот и пошла она не туда и не так как индики кажут
;)
Ты вообще, что-нибудь делать умеешь, или только пи***ть? На хлеб есть, чем заработать, или помощь квалифицированная нужна?
О! Гонору то сколько!?!
Один старческий маразм и воспоминания о прошедшей молодости...
Профи проверяется элементарно:
Если есть ПРИБЫЛЬНАЯ стратегия, то обязательно должен быть алгоритм, формализуемый в советнике...
И значит есть длительный ТЕСТ этой стратегии ЗА ТРИ ГОДА ( можно два года, но три года снимает все недопонимание )...
Покажите ТЕСТ за три года: отчет этого теста даст полный расклад о понимании рынка и профессионализме трейдера.
О! Гонору то сколько!?!
Один старческий маразм и воспоминания о прошедшей молодости...
Профи проверяется элементарно:
Если есть ПРИБЫЛЬНАЯ стратегия, то обязательно должен быть алгоритм, формализуемый в советнике...
И значит есть длительный ТЕСТ этой стратегии ЗА ТРИ ГОДА ( можно два года, но три года снимает все недопонимание )...
Покажите ТЕСТ за три года: отчет этого теста даст полный расклад о понимании рынка и профессионализме трейдера.
Сергей, может быть и не три, а больше.
Желательно захватить в тест кризисные участки исторических данных.
Например 2008, 2014 год и по сегодня.Если верить тому, что существуют циклы, то по идее 2020-ый и 21-ый год также должен дать стране угля...