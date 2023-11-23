Ищем закономерности - страница 6
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Виталий, широкий вопрос.
Невозможно создать абсолютно прибыльного советника, или так же торговать вручную. Идеальный советник, к которому все стремятся, совершает убыточные сделки. Но суммарная прибыль выше суммарных убытков, и это условие должно выполнятся в любой момент времени. На сегодня достаточно истории для поиска закономерностей, поэтому создавать самообучающийся робот, я думаю смысла нет. Другое дело, что советник должен включать в себя несколько стратегий для работы на различных участках рынка. И соответственно нужен механизм распознавания этих участков, для переключения стратегий. Ведь характер движения цены периодически меняется.
А постоянное самообучение попахивает подгонкой параметров под небольшой участок истории. С плачевным результатом в действительности. Личное мнение, без претензии на объективность.
Дело в том, Алексей, что за последние годы цифровые технологии совершили колоссальный скачок. И создание абсолютно прибыльного советника - это не такая уж невыполнимая задача, если применить необходимые ресурсы. Представьте себе ИИ который связан с множеством модулей, содержащих в себе базы данных миллиардов паттернов, непрерывную интерактивную связь с публикациями формальных событий, включая в себя детали бытовых новостей, способных повлиять на котировки. То есть, такой себе мини Скайнет как в терминаторе (а лучше даже Гугл), в реальном времени определяющий реакции на основе совокупности событий пропущенных через паттерны итд...
Все это не так уж невыполнимо и даже более того, если пролистать сходные цифровые разработки и информацию по ИИ, то уже воплощено многим большее чем то, о чем я здесь размышляю.
Но вопрос же еще и в том кому выгодно создавать такую автоматическую систему? Ведь определенно это менее всего выгодно конечным бенефициарам текущей структуры. Если такое воплотить, теряется смысл в биржах в принципе. Это тяжелый и болезненный вопрос, который нет смысла развивать в деталях.
Но главным образом, я получил ответ на вой вопрос. Спасибо.
P.S. На мой взгляд, существующие автоматы именно так как вы выразили, не могут охватить много чего. А человек имеет психику и нервную систему, которые часто работают против самих себя. В связи с этим, роботы бы могли идеально заменить человека, но не в текущем состоянии. И опять же, исходя из целей данной сферы, доступность такого ИИ для любой из внешних сторон, сулит крах всей системы.
Статистика размера полезного движения волны на истории EURUSD, в пунктах 4-х значной котировки (если надо домножайте на 10).
Рисунок демонстрирующий, что такое полезное движение находится на предыдущей странице.
Те же данные в вероятностном виде:
Что это означает?
цена в каждой волне не проходит более
-120 пунктов в 90% случаев,
- 60 пунктов в 70% случаев,
- 35 пунктов в 50% случаев.
Статистика размера полезного движения волны на истории EURUSD, в пунктах 4-х значной котировки. (если надо домножайте на 10)
Рисунок демонстрирующий, что такое полезное движение на предыдущей странице.
Что это означает?
цена в каждой волне не проходит более
-120 пунктов в 90% случаев,
- 60 пунктов в 70% случаев,
- 35 пунктов в 50% случаев.
Выходит, что наиболее продуктивный и верный вариант - это скальпинг на счетах с минимальным спредом.
Представьте себе ИИ который связан с множеством модулей,
Думаю, не существует таких роботов. Проблема ИИ в его большом количестве весовых коэффициентов. Три, пять, десять параметров не смогут подстроится под длинную историю. А сотни могут. И на истории вы получаете ровную восходящую почти прямую увеличения депозита, а в реальной торговле - беда.
Выходит, что наиболее продуктивный и верный вариант - это скальпинг на счетах с минимальным спредом.
Ну смотрите, в 18% случаев цена не проходит более 10 пунктов и разворачивается. То есть если Вы ожидаете большее движение, то каждый 5 раз будет убыток.
Думаю, не существует таких роботов. Проблема ИИ в его большом количестве весовых коэффициентов. Три, пять, десять параметров не смогут подстроится под длинную историю. А сотни могут. И на истории вы получаете ровную восходящую почти прямую увеличения депозита, а в реальной торговле - беда.
А вы просто обратите внимание на Гугл, который способен моментально перевести текст на любой язык и переформатировать его в голос и наоборот. Также он способен читать текст на картинках, определять объекты на них, даже на 100% определить личность по лицу, отпечатку пальца и другим параметрам. При этом, связанные с ним модули в целом способны управлять практически чем угодно, если оно связано по сети. Эти возможности уже многим превосходят то, что может быть абсолютно прибыльным автоматом. Для торгового автомата требуется на порядки меньше данных, процессов и ресурсов. Было бы это нужно разработчикам таких корпораций как Гугл, они легким движение могли бы слепить из своих модулей такую систему.
Ну смотрите, в 18% случаев цена не проходит более 10 пунктов и разворачивается. То есть если Вы ожидаете большее движение, то каждый 5 раз будет убыток.
Все верно. Но вы учитываете соотношение по истории движений, но не учитываете определяющие факторы этих движений. Если вы ведете анализ конкретно по этой паре, то наверняка уловите момент когда можно взять не только 10, но и 50 пунктов. И скорее всего вы не станете открывать позиции когда нет четких на то предпосылок.
Алексей, а какие инструменты вы используете для вычисления таких данных?
Создал скрипт типа зиг-зага.
А вы просто обратите внимание на Гугл,
Это разные стихии. Наборы данных для обучения из реальной жизни и неизвестность будущего.
Создал скрипт типа зиг-зага.
Это разные стихии. Наборы данных для обучения из реальной жизни и неизвестность будущего.
Какая неизвестность будущего, если вы при помощи своего скрипта определили границы движения? Это уже огромное достижение. Я, если честно, впечатлен вашим анализом. А у текущих интерактивных систем дыр куда меньше, чем в головах их разработчиков. Вы не делайте слепых выводов. Вы же разработчик. Просто оцените масштабы того, что уже достигнуто. Реально сравните. И поймете, что эти возможности уже перепройдены. Просто они не нужны.
А будущее с каждым днем все тупее.