Ищем закономерности - страница 113
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Это давно понятно. Вопрос как правильно связать валюты во времени.
Нужно ПРОЩЕ подходить к этому вопросу...
Повторю еще раз: ТРЕНД - он ОДИН, на каком бы графике он не показывался...
Исходя из этого и надо определять направление тренда...
Можно применять разные трендовые индикаторы, но все они должны дублировать ЕДИНСТВЕННОЕ направление тренда...
Постоянно утверждаю, что на каждом ТФ существуют свои тренды, потому как подчиняются определённым правилам их распознания.
У меня четно сформулированы правила распознания, и потому намекаю вам о несовершенстве ваших выводов о тренде.
Давай свои четко сформулированные правила распознания тренда. Если они не засекречены.
Давай свои четко сформулированные правила распознания тренда. Если они не засекречены.
Не даст
Это может навредить мне самому.
Не даст
Понятно.
Значит скорее всего это правила на уровне интуиции и не могут быть формализованы. И/или они не дают никакого преимущества. Мыльный пузырь.
Почему секретно? Почему интуиция? Программа не обладает интуицией.)))
Тренд это определенная последовательность волн. Тысячу раз, на каждом шагу повторяют.
Но тут все почему то не согласны с такой формулировкой.
Если считаете мифические тренды правильными, то дело ваше.
На той картинке, что выложил, тренда на том ТФ нет. Есть волны в разнобой, которые не формализуются в тренд.
;))
Вот машинный ответ к той картинке. Специально его стирал.
А вот аналогичный ответ с другого инструмента GBPUSD время и ТФ тот же.
Это говорит о том что тренд сформирован по определенным правилам. Эти правила описаны давно и не мной. Последовательность вершин и впадин.
По моему зря я тут распинаюсь.)
Почему секретно?
Тренд это определенная последовательность волн. Тысячу раз, на каждом шагу повторяют.
Вы правы в одном... Методов определения тренда может быть ОЧЕНЬ МНОГО... Не все методы эффективны. Большинство методов дают запаздывание определения тренда, не возможное для практического использования...
Почему секретно?
Не секретно? Отлично.
Тренд это определенная последовательность волн.
Что значит "определенная"? Покажи пример тренда в твоем понимании и не тренда.
Есть волны в разнобой, которые не формализуются в тренд.
Это говорит о том что тренд сформирован по определенным правилам.
По каким "определенным правилам"? Они настолько сложны что не поместятся здесь? Теория Доу? Так ведь вершины и впадины можно тоже по разному идентифицировать. Измени параметры ЗЗ и хай/лоу поплывут.
Интересно, а чье-либо желание, из тех, кто умеет и может двигать цену, является "трендом.."?
Ну когда решено, что курс будет таким (должен быть таким). Часто, после таких решений, курс не идет в ту сторону, куда надо, а наоборот, появляется "тренд" противоположный/обратный. Выносит долго, потом резко возврат туда, куда нужно "инструменту".
Сначала против, как каток, потом на место, стрелой.
Риторический вопрос.P.S. Тренд - это то, что модно и о чем все говорят. ;)
Uladzimir Izerski:
Вот машинный ответ к той картинке. Специально его стирал.
Я уже Вам писал "тренда устанавливают на основе подбора его функциональной модели статистическими методами"
это Вы и делаете и индикатор Алексея тоже это делает только разные статистические методы.
Исходя из этого Вы сами называете свое определение "мифическим трендом"
Так что разговор о правильном определении тренда - полемика.
Не секретно? Отлично.
Что значит "определенная"? Покажи пример тренда в твоем понимании и не тренда.
По каким "определенным правилам"? Они настолько сложны что не поместятся здесь? Теория Доу? Так ведь вершины и впадины можно тоже по разному идентифицировать. Измени параметры ЗЗ и хай/лоу поплывут.
Правила определили еще наши деды)) Им и следую. Показывать? Мне стыдно тыкать вас носом в основы трейдинга.(
Измени параметры ЗЗ и хай/лоу поплывут.
Да, поплывут, потому что для других параметров стандартных ЗЗ будет другой рисунок.
У меня свой ЗЗ который работает совершенно по другим принципам. Могу одним параметром управлять в больших диапазонах цен.
Цена для всех ТФ в каждый момент времени одинаковая. Поэтому цену можно рассматривать с любого ТФ. Но в любом диапазоне цен свои общие правила и закономерности сохраняются.