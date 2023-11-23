Ищем закономерности - страница 114
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Uladzimir Izerski:
Вот машинный ответ к той картинке. Специально его стирал.
Вот Вам "машинный ответ от Алексея":
смена цвета+закрытие свечи+отложенный ордер в направлении цвета.
И два варианта исхода:
1 не открылся;
2 пошел в плюс;
Вопросы еще остаются: где тэйк, где стоп? Также как и всех на рынке.
Я уже Вам писал "тренда устанавливают на основе подбора его функциональной модели статистическими методами"
это Вы и делаете и индикатор Алексея тоже это делает только разные статистические методы.
Исходя из этого Вы сами называете свое определение "мифическим трендом"
Так что разговор о правильном определении тренда - полемика.
А вот теперь я спрошу у вас.
ВЫ внимательно смотрели на тренд Алексея. По моему - нет.
Я никому ничего не хочу доказывать. Рассказал как вижу.
До свидание.)
Uladzimir Izerski:
До свидание.)
Удачи Вам и профитов.
Удачи Вам и профитов.
И Вам тоже.
Спасибо за добрые слова.
Ребята, привет! Всем кто написал спасибо. Некоторые посты интересные.
Короче, стоит лесной кабак на полянке. Сидят в кабаке Лев и Бык, и пьют пиво после трудового рабочего дня. Так душевно сидят, уже пару кружек приняли, разговор за жисть. Тут звонок по мобильному. Лев подымает трубку:
"Ало? Да дорогая. Да мы тут с Быком встретились совершенно случайно. Да нет совсем не пьём, что ты! Буквально один бокальчик пива выпили. За детьми в садик? Да сейчас заскочу. Да и в магазин за мясом. Всё быстренько. Всё бегу бегу". Кладёт трубку и облегчённо выдыхает.
Бык посмотрел на него и говорит:
- Лёва, я чё-то не понял? Да как она с тобою разговаривает? Ты же царь зверей!
- Послушай, Бык, это у тебя жена корова, а у меня львица!
С праздником нас, мужики!
Aleksei Stepanenko:
" Да и в магазин за мясом. Всё быстренько. Всё бегу бегу"
Я думал скажет: "Спасибо тебе бык, хоть за мясом бежать не нужно." )))
Не, они друзья.
По поводу тренда, волн. Я не знаю о чём здесь говорить. Думаю у всех представление одинаковое. Небольшие нюансы, наверное, есть у каждого, но это разве принципиально? По мне, лучше что-нибудь сделать.
Постоянно утверждаю, что на каждом ТФ существуют свои тренды, потому как подчиняются определённым правилам их распознания.
У меня четно сформулированы правила распознания, и потому намекаю вам о несовершенстве ваших выводов о тренде.
Вот картинка. Скажите здесь есть тренд или нет? Вопрос ко всем. Давайте обсудим простой вопрос.
Это для кого как. Для вас может быть и нет, а для тех, кто пипсует, очень даже есть.
И Вы туда же.
Вопрос то не спроста был задан.))
Вопрос в формализации и её выполнении.
Вы не сдали экзамен, господа.)) Сожалею.
Вопрос в формализации и её выполнении.
Уладзимир, Вы можете описать тренд и его волны? Сделать Ваше точное описание? А вечером я напишу свой. И каждый тоже может это сделать. Затем мы постараемся прийти к общему знаменателю.