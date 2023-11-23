Ищем закономерности - страница 114

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Uladzimir Izerski:

Вот машинный ответ к той картинке. Специально его стирал.

Вот Вам "машинный ответ от Алексея":

смена цвета+закрытие свечи+отложенный ордер в направлении цвета.

И два варианта исхода:

1 не открылся;

2 пошел в плюс;


Вопросы еще остаются: где тэйк, где стоп? Также как и всех на рынке.

 
MakarFX:

Я уже Вам писал "тренда устанавливают на основе подбора его функциональной модели статистическими методами"

это Вы и делаете и индикатор Алексея тоже это делает только разные статистические методы.

Исходя из этого Вы сами называете свое определение "мифическим трендом"

Так что разговор о правильном определении тренда - полемика.

А вот теперь я спрошу у вас.

ВЫ внимательно смотрели на тренд Алексея. По моему - нет.

Я никому ничего не хочу доказывать. Рассказал как вижу.

До свидание.)

 

Uladzimir Izerski:

До свидание.)

Удачи Вам и профитов.

 
MakarFX:

Удачи Вам и профитов.

И Вам тоже.

Спасибо за добрые слова.

[Удален]  

Ребята, привет! Всем кто написал спасибо. Некоторые посты интересные.


Короче, стоит лесной кабак на полянке. Сидят в кабаке Лев и Бык, и пьют пиво после трудового рабочего дня. Так душевно сидят, уже пару кружек приняли, разговор за жисть. Тут звонок по мобильному. Лев подымает трубку:

"Ало? Да дорогая. Да мы тут с Быком встретились совершенно случайно. Да нет совсем не пьём, что ты! Буквально один бокальчик пива выпили. За детьми в садик? Да сейчас заскочу. Да и в магазин за мясом. Всё быстренько. Всё бегу бегу". Кладёт трубку и облегчённо выдыхает.

Бык посмотрел на него и говорит:

- Лёва, я чё-то не понял? Да как она с тобою разговаривает? Ты же царь зверей!

- Послушай, Бык, это у тебя жена корова, а у меня львица!


С праздником нас, мужики!

 

Aleksei Stepanenko:

" Да и в магазин за мясом. Всё быстренько. Всё бегу бегу"

Я думал скажет: "Спасибо тебе бык, хоть за мясом бежать не нужно." )))

[Удален]  

Не, они друзья.

По поводу тренда, волн. Я не знаю о чём здесь говорить. Думаю у всех представление одинаковое. Небольшие нюансы, наверное, есть у каждого, но это разве принципиально? По мне, лучше что-нибудь сделать.

 
Uladzimir Izerski:

Постоянно утверждаю, что на каждом ТФ существуют свои тренды, потому как подчиняются определённым правилам их распознания.

У меня четно сформулированы правила распознания, и потому намекаю вам о несовершенстве ваших выводов о тренде.

Вот картинка. Скажите здесь есть тренд или нет?  Вопрос ко всем. Давайте обсудим простой вопрос.


Это для кого как. Для вас может быть и нет, а для тех, кто пипсует, очень даже есть.
 
khorosh:
Это для кого как. Для вас может быть и нет, а для тех, кто пипсует, очень даже есть.

И Вы туда же.

Вопрос то не спроста был задан.))

Вопрос в формализации и её выполнении.

Вы не сдали экзамен, господа.)) Сожалею.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:       

Вопрос в формализации и её выполнении.

Уладзимир, Вы можете описать тренд и его волны? Сделать Ваше точное описание? А вечером я напишу свой. И каждый тоже может это сделать. Затем мы постараемся прийти к общему знаменателю.

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