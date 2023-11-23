Ищем закономерности - страница 266
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Вы - Трейдер?
А Вы, очевидно, Еж?...
Понятно. Ответа дождаться не суждено.
А зря. Никитин не трейдер, а балабол.
Похоже Макс был прав.
Похоже Макс был прав.
Об этом не только Макс говорил
А кто нибуть, после сегодняшней пикировки, скажет куда направлен "тренд"?
Это EURUSD H1 и W1.
За франком тоже можно понаблюдать.
W1
Всем добрый день! У меня есть идея основанная на "тенденциозности рынка" результаты прикрепил. Суть проста: идея торговли на импульсе, а точнее на импульсном, ХАРРАКТЕРЕ движения. Харрактер движения я как-бы не спроста выделил, потому -что вы сами понимаете, что есть два основных типа движения цены - это "пробивной/трендовый/импульсный" или "откатный". Таким образом, сначала идентифицируется тип движения цены, а после совершается сделка. Я для эксперимента сделал, только импульсные формации, а точнее, пока только одну формацию. Естественно я использую, только тиковый график, и дискретизировать пришлось всё на тики. То есть алгоритм считает, сколько пунктов в одном тике. А после внутри пункта распознаёт тип движения.
Почему бэк-тесты показывают супер-результаты, НО даже на дэмо-торгах результат отрицательный? (я даже на реалке -центовике не вижу смысла тестить.) Хочу сразу сказать: SL и TP достаочно большие по- этому я думаю реквоты, и проскальзывания исключены. Кроме -того спред я в тестере ставлю на два пункта выше, чем реальный., проверял на разных брокерах/ДЦ. Даже в два раза спред увеличивал,изменилась незначительно просадка вместо 2% показала лишь 4-5%. при сумашедшей прибыльности, сами посмотрите.Начальный депозит 100$ c капитализацией в каждой сделке.
Хочу довести до ума этот алгоритм кто хочет сотрудничать пишите в личку.
Всем добрый день! У меня есть идея основанная на "тенденциозности рынка" результаты прикрепил. Суть проста: идея торговли на импульсе, а точнее на импульсном, ХАРРАКТЕРЕ движения. Харрактер движения я как-бы не спроста выделил, потому -что вы сами понимаете, что есть два основных типа движения цены - это "пробивной/трендовый/импульсный" или "откатный". Таким образом, сначала идентифицируется тип движения цены, а после совершается сделка. Я для эксперимента сделал, только импульсные формации, а точнее, пока только одну формацию. Естественно я использую, только тиковый график, и дискретизировать пришлось всё на тики. То есть алгоритм считает, сколько пунктов в одном тике. А после внутри пункта распознаёт тип движения.
Почему бэк-тесты показывают супер-результаты, НО даже на дэмо-торгах результат отрицательный? (я даже на реалке -центовике не вижу смысла тестить.) Хочу сразу сказать: SL и TP достаочно большие по- этому я думаю реквоты, и проскальзывания исключены. Кроме -того спред я в тестере ставлю на два пункта выше, чем реальный., проверял на разных брокерах/ДЦ. Даже в два раза спред увеличивал,изменилась незначительно просадка вместо 2% показала лишь 4-5%. при сумашедшей прибыльности, сами посмотрите.Начальный депозит 100$ c капитализацией в каждой сделке.
Хочу довести до ума этот алгоритм кто хочет сотрудничать пишите в личку.
Если что, то единственное выделенное слово написано с детской ошибкой, уж лучше-бы его не выделяли капсом :)
По теме: такие системы нужно тестировать в мт5 "по реальным тикам" и то не факт, что каждая сделка будет такой-же, как на реале, ну а тестер мт4 генерирует не существующие тики. В связи с этим в мт4 можно написать целую кучу тестерных граалей, которые к реальному рынку не имеют никакого отношения
У меня вход не такой чистый, как у Максима, но итог одинаков.
Вот Вам сигнал индикатора "по строгому математическому закону, которые легко можно встроить в советник...":
Не интересует...
Свои проекты проще и эффективнее ...Информация к размышлению...
Не интересует...
Свои проекты проще и эффективнее :
<...>
Это уже чистой воды реклама.......