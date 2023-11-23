Ищем закономерности - страница 266

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Вы - Трейдер? 
 
Алексей Тарабанов:
Вы - Трейдер? 
А Вы, очевидно, Еж?...
 
Serqey Nikitin:
А Вы, очевидно, Еж?...

Понятно. Ответа дождаться не суждено. 

 
Макс:

А зря. Никитин не трейдер, а балабол.


Похоже  Макс был прав.

 
apr73:

Похоже  Макс был прав.

Об этом не только Макс говорил

 
Maxim Kuznetsov:
А кто нибуть, после сегодняшней пикировки, скажет куда направлен "тренд"?

В котором горизонте куда торговать?? 

Это EURUSD H1 и W1. 

За франком тоже можно понаблюдать.

H1_1

W1

W1_1

 

Всем добрый день! У меня есть идея основанная на "тенденциозности рынка" результаты прикрепил. Суть проста: идея торговли на импульсе, а точнее на импульсном, ХАРРАКТЕРЕ движения. Харрактер движения я как-бы не спроста выделил, потому -что вы сами понимаете, что есть два основных типа движения цены - это "пробивной/трендовый/импульсный" или "откатный". Таким образом, сначала идентифицируется тип движения цены, а после совершается сделка. Я для эксперимента сделал, только импульсные  формации, а точнее, пока только одну формацию. Естественно я использую, только тиковый график, и дискретизировать пришлось всё на тики. То есть алгоритм считает, сколько пунктов в одном тике. А после внутри пункта распознаёт тип движения.


Мне кажется профи уже с подобными идеями сталкивались. И наверно это простая идея, не новость. По - этому хочу знающим людям, задать главный вопрос.

 Почему бэк-тесты показывают супер-результаты, НО даже на дэмо-торгах результат отрицательный? (я даже на реалке -центовике не вижу смысла тестить.) Хочу сразу сказать: SL и TP достаочно большие по- этому я думаю реквоты, и проскальзывания исключены. Кроме -того спред я в тестере ставлю на два пункта выше, чем реальный., проверял на разных брокерах/ДЦ.  Даже в два раза спред увеличивал,изменилась незначительно просадка вместо 2% показала лишь 4-5%. при сумашедшей прибыльности, сами посмотрите.Начальный депозит 100$ c капитализацией в каждой сделке.

Хочу довести до ума этот алгоритм кто хочет сотрудничать пишите в личку.




 
Alexey Belyakov:

Всем добрый день! У меня есть идея основанная на "тенденциозности рынка" результаты прикрепил. Суть проста: идея торговли на импульсе, а точнее на импульсном, ХАРРАКТЕРЕ движения. Харрактер движения я как-бы не спроста выделил, потому -что вы сами понимаете, что есть два основных типа движения цены - это "пробивной/трендовый/импульсный" или "откатный". Таким образом, сначала идентифицируется тип движения цены, а после совершается сделка. Я для эксперимента сделал, только импульсные  формации, а точнее, пока только одну формацию. Естественно я использую, только тиковый график, и дискретизировать пришлось всё на тики. То есть алгоритм считает, сколько пунктов в одном тике. А после внутри пункта распознаёт тип движения.


Мне кажется профи уже с подобными идеями сталкивались. И наверно это простая идея, не новость. По - этому хочу знающим людям, задать главный вопрос.

 Почему бэк-тесты показывают супер-результаты, НО даже на дэмо-торгах результат отрицательный? (я даже на реалке -центовике не вижу смысла тестить.) Хочу сразу сказать: SL и TP достаочно большие по- этому я думаю реквоты, и проскальзывания исключены. Кроме -того спред я в тестере ставлю на два пункта выше, чем реальный., проверял на разных брокерах/ДЦ.  Даже в два раза спред увеличивал,изменилась незначительно просадка вместо 2% показала лишь 4-5%. при сумашедшей прибыльности, сами посмотрите.Начальный депозит 100$ c капитализацией в каждой сделке.

Хочу довести до ума этот алгоритм кто хочет сотрудничать пишите в личку.

Если что, то единственное выделенное слово написано с детской ошибкой, уж лучше-бы его не выделяли капсом :)

По теме: такие системы нужно тестировать в мт5 "по реальным тикам" и то не факт, что каждая сделка будет такой-же, как на реале, ну а тестер мт4 генерирует не существующие тики. В связи с этим в мт4 можно написать целую кучу тестерных граалей, которые к реальному рынку не имеют никакого отношения

 
Алексей Тарабанов:

У меня вход не такой чистый, как у Максима, но итог одинаков. 

Вот Вам сигнал индикатора "по  строгому математическому закону, которые легко можно встроить в советник...": 


Встраивайте, код у Вас есть. 

Не интересует...

Свои проекты проще и эффективнее ... 

Информация к размышлению...
[Удален]  
Serqey Nikitin:

Не интересует...

Свои проекты проще и эффективнее : 

<...>

Это уже чистой воды реклама.......

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