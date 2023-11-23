Ищем закономерности - страница 136

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Renat Akhtyamov:

ну тогда я теперь все понимаю, 

действительно, таких выбросов спреда не должно быть

это уже действительно не лирика, а суровая проза жизни

и выбросы будут, т.к. если и зависимость движения разных ног синтетика есть, то она временная и никогда не будет постоянной

;)

Так изначально же писал, что это тестовый синтетик, для первичного отображения и проверки разработанного расчёта, а не для построения окончательной модели.
Правильно рассчитанный синтетик не имеет таких выбросов, и там уже идут совсем другие формулы в расчёте.

 
Roman:

Так изначально же писал, что это тестовый синтетик, для первичного отображения и проверки разработанного расчёта, а не для построения окончательной модели.
Правильно рассчитанный синтетик не имеет таких выбросов, и там уже идут совсем другие формулы в расчёте.

да не может быть синтетика с постоянным спредом, который построен раз и на всегда

он все равно рухнет

 
Renat Akhtyamov:

да не может быть синтетика, который построен раз и на всегда

он все равно рухнет

Пока он рухнет, мы с него выжмем всё то, что он даёт ))
А правильно собранный синтетик, может работать годами

 
Roman:

Пока он рухнет, мы с него выжмем всё то, что он даёт ))
А правильно собранный синтетик, может работать годами

хорошо

попробую снова вернуться к этой теме вечерком

 
Это какой-то гипноз или что? Что не так с людьми ,которые мучают эти синтетики?
1. Они не могут предсказать движение пар.
2. Они создают синтетик из этих пар, которые не могут предсказать 
3. И тут с ходу, они могут предсказать движение синтетика!! wtf? как говорится..))
 
Макс:
Это какой-то гипноз или что? Что не так с людьми ,которые мучают эти синтетики?
1. Они не могут предсказать движение пар.
2. Они создают синтетик из этих пар, которые не могут предсказать 
3. И тут с ходу, они могут предсказать движение синтетика!! wtf? как говорится..))

1. Подумай сначала о риске, а не о прогнозе, и тогда возможно придёт понимание.
2. Зачем торговать то что мне предлагают в чистом виде, когда я сам могу построить тот график цены который мне нужен.
3. Не кто его не собирается предсказывать, он статистически сам за себя говорит.
4. У каждого свой выбор как ему вести свою торговлю. Зарабатываешь на машках, да пожалуйста, какая разница на чём, главное результат в конце года.

 
Roman:

1. Подумай сначала о риске, а не о прогнозе, и тогда возможно придёт понимание.
2. Зачем торговать то что мне предлагают в чистом виде, когда я сам могу построить тот график цены который мне нужен.
3. Не кто его не собирается предсказывать, он статистически сам за себя говорит.
4. У каждого свой выбор как ему вести свою торговлю. Зарабатываешь на машках, да пожалуйста, какая разница на чём, главное результат в конце года.

1. Риски у синтетика выше, из-за влияние суммарного спреда.

2. Сам ты ничего не можешь построить. Ты торгуешь мультивалютную корзину из пар, которые тебе дали.

3. Заработать без предсказания? Серьезно?

4. Все верно. Каждый др.. , как хочет. Только это не имеет никакого отношения к заработку.

 
Макс:

1. Риски у синтетика выше, из-за влияние суммарного спреда.

2. Сам ты ничего не можешь построить. Ты торгуешь мультивалютную корзину из пар, которые тебе дали.

3. Заработать без предсказания? Серьезно?

4. Все верно. Каждый др.. , как хочет. Только это не имеет никакого отношения к заработку.

1. Как раз наоборот.

2. Именно сам и формирую ту кривую цены, которая мне нужна, а не то что все видят в привычном виде. Кто сказал что это только корзина валют?

3. Да, предсказания удел ванг, а трейдеры работают на ожиданиях.

4. У каждого свое мнение, не вижу смысла продолжать бессмысленные твои утверждения. 

 
Когда создают синтетик и добиваются, чтобы его характеристики были близки к идеальному осциллятору(симметричные колебания относительно нуля) , то следует иметь ввиду, что его кривая очень чувствительно реагирует на резкие изменения спреда у составляющих его инструментов. В частности, когда в ночное время спред резко увеличивается, у кривой синтетика наблюдается большой выброс. К сожалению использовать его нельзя, так как при входе на таком выбросе совокупная позиция из-за большого спреда получит большой начальный минус.
 
khorosh:
Когда создают синтетик и добиваются, чтобы его характеристики были близки к идеальному осциллятору(симметричные колебания относительно нуля) , то следует иметь ввиду, что его кривая очень чувствительно реагирует на резкие изменения спреда у составляющих его инструментов. В частности, когда в ночное время спред резко увеличивается, у кривой синтетика наблюдается большой выброс. К сожалению использовать его нельзя, так как при входе на таком выбросе совокупная позиция из-за большого спреда получит большой начальный минус.

Совершенно верно. По этому в своих расчётах, добиваются идеального стохастического процесса.
И если имелся ввиду спред между бид аск, то на ликвидных инструментах и больших тайм фреймах, это вообще не проблема.
Но для контроля, естественно тоже отслеживается и включается в условие принятий решения.

 

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