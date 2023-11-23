Ищем закономерности - страница 136
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ну тогда я теперь все понимаю,
действительно, таких выбросов спреда не должно быть
это уже действительно не лирика, а суровая проза жизни
и выбросы будут, т.к. если и зависимость движения разных ног синтетика есть, то она временная и никогда не будет постоянной
;)
Так изначально же писал, что это тестовый синтетик, для первичного отображения и проверки разработанного расчёта, а не для построения окончательной модели.
Правильно рассчитанный синтетик не имеет таких выбросов, и там уже идут совсем другие формулы в расчёте.
Так изначально же писал, что это тестовый синтетик, для первичного отображения и проверки разработанного расчёта, а не для построения окончательной модели.
Правильно рассчитанный синтетик не имеет таких выбросов, и там уже идут совсем другие формулы в расчёте.
да не может быть синтетика с постоянным спредом, который построен раз и на всегда
он все равно рухнет
да не может быть синтетика, который построен раз и на всегда
он все равно рухнет
Пока он рухнет, мы с него выжмем всё то, что он даёт ))
А правильно собранный синтетик, может работать годами
Пока он рухнет, мы с него выжмем всё то, что он даёт ))
А правильно собранный синтетик, может работать годами
хорошо
попробую снова вернуться к этой теме вечерком
Это какой-то гипноз или что? Что не так с людьми ,которые мучают эти синтетики?
1. Подумай сначала о риске, а не о прогнозе, и тогда возможно придёт понимание.
2. Зачем торговать то что мне предлагают в чистом виде, когда я сам могу построить тот график цены который мне нужен.
3. Не кто его не собирается предсказывать, он статистически сам за себя говорит.
4. У каждого свой выбор как ему вести свою торговлю. Зарабатываешь на машках, да пожалуйста, какая разница на чём, главное результат в конце года.
1. Подумай сначала о риске, а не о прогнозе, и тогда возможно придёт понимание.
2. Зачем торговать то что мне предлагают в чистом виде, когда я сам могу построить тот график цены который мне нужен.
3. Не кто его не собирается предсказывать, он статистически сам за себя говорит.
4. У каждого свой выбор как ему вести свою торговлю. Зарабатываешь на машках, да пожалуйста, какая разница на чём, главное результат в конце года.
1. Риски у синтетика выше, из-за влияние суммарного спреда.
2. Сам ты ничего не можешь построить. Ты торгуешь мультивалютную корзину из пар, которые тебе дали.
3. Заработать без предсказания? Серьезно?
4. Все верно. Каждый др.. , как хочет. Только это не имеет никакого отношения к заработку.
1. Риски у синтетика выше, из-за влияние суммарного спреда.
2. Сам ты ничего не можешь построить. Ты торгуешь мультивалютную корзину из пар, которые тебе дали.
3. Заработать без предсказания? Серьезно?
4. Все верно. Каждый др.. , как хочет. Только это не имеет никакого отношения к заработку.
1. Как раз наоборот.
2. Именно сам и формирую ту кривую цены, которая мне нужна, а не то что все видят в привычном виде. Кто сказал что это только корзина валют?
3. Да, предсказания удел ванг, а трейдеры работают на ожиданиях.
4. У каждого свое мнение, не вижу смысла продолжать бессмысленные твои утверждения.
Когда создают синтетик и добиваются, чтобы его характеристики были близки к идеальному осциллятору(симметричные колебания относительно нуля) , то следует иметь ввиду, что его кривая очень чувствительно реагирует на резкие изменения спреда у составляющих его инструментов. В частности, когда в ночное время спред резко увеличивается, у кривой синтетика наблюдается большой выброс. К сожалению использовать его нельзя, так как при входе на таком выбросе совокупная позиция из-за большого спреда получит большой начальный минус.
Совершенно верно. По этому в своих расчётах, добиваются идеального стохастического процесса.
И если имелся ввиду спред между бид аск, то на ликвидных инструментах и больших тайм фреймах, это вообще не проблема.
Но для контроля, естественно тоже отслеживается и включается в условие принятий решения.