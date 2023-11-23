Ищем закономерности - страница 176
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Участникам обсуждения можно узнать почему закрыли то?
Да, конечно. От 0,65270 отбивались часто. Сильный уровень. Но будет пробит. Только пока непонятно от куда.
0,63770 следующая цель и немного ниже.
Участникам обсуждения можно узнать почему закрыли то?
Cлишком много профита, тяжело нести. Можно уронить.)
Cлишком много профита, тяжело нести. Можно уронить.)
Это не рекорд в п.)))
Сейчас сделки висят на счете, там цели по 270 п., по фунту и фунт ене, фунтфранк в районе 250 п., ну и еврофунт около 200(немного)
Правда по этим сделкам уже БУ выставлено. Ну, выбьет так выбьет. Найду другую точку входа.
Да, конечно. От 0,65270 отбивались часто. Сильный уровень. Но будет пробит. Только пока непонятно от куда.
0,63770 следующая цель и немного ниже.
Есть ли какая то закономерность в тесте уровня? Сколько раз уровень тестируется?
Есть ли какая то закономерность в тесте уровня? Сколько раз уровень тестируется?
много может быть и нет закономерности
но все равно когда нибудь слезет
Если я не слишком надоел, попробую продолжить.
Итак, мы нащупали закон: закон единства и борьбы сущностей. Что это за сущности? Знакомые с философией сразу заподозрят, что это - противоположности.
Уровень и консолидация... Являются ли они противоположностями? А почему бы и нет: уровень порождает консолидацию, которая его уничтожает и порождает новый уровень.
В итоге, рискну предположить, что основным законом рынка является закон единства и борьбы противоположностей. Это важно, что станет ясно при обсуждении темы трендов, чем мы сейчас и займёмся.
Был такой трейдер: Вик Сперандео, жив ли - не знаю, если жив - дай бог ему здоровья. Славен тем, что торговал по трендам и не имел ни одной недели с убытком за всю многолетнюю историю. Кстати, зарплату трейдерам платили и платят еженедельно. Вик сформулировал правила построения трендовых линий, но, по моим наблюдениям, слукавил по меньшей мере дважды. Во-первых, он умолчал, что трендовую линию необходимо регулярно перерисовывать, во вторых - он солгал, что торгует по тренду, торгуя, на самом деле, по его развороту - противоположности тренда.
На сегодня всё. Спасибо.
Итак, начинаем разговор о тренде. Тренд - тенденция изменения цены. В отличие от флета - однонаправленная. Так вот, начать, думаю, стоит с того что тренда не существует, рынок всегда имеет колебательный характер.
Тогда о чём говорим? Говорим об участках однонаправленного движения на колебательном графике. Если график - синусоида (мечта радиста), то однонаправленным движение будет ровно в течение одного полупериода. Период измеряется временем. Опять время, опять iPulsar? Да, именно так.
Когда я задаю вопрос: какой тренд (куда идём), то сначала я должен ответить на вопрос: на каком горизонте? Тренды бывают часовые, дневные, недельные, годовые; всякие (не путать с таймфреймами, которые тоже всякие бывают). Кстати, о таймфреймах: легко определить годовой тренд на минутках, но невозможно определить дневной тренд на неделях. Котельников доказал.
Вывод: сначала я определяю интервал торговли (интрадей, неделя, ...). После ловлю тренд на этом интервале, ну а уже потом оттопыриваюсь. Пока всё.
Итак, начинаем разговор о тренде.
В чём то Вы правы, посмею согласится с Вами. Не знаком с трудами Котельникова, не могли бы вкратце изложить суть определения тренда, пожалуйста.
Однонаправленность движения Всё
Кстати, пол скрывать не обязательно )
Кстати, о таймфреймах: легко определить годовой тренд на минутках, но невозможно определить дневной тренд на неделях. Котельников доказал.
Эту часть не догнал, перефразируйте ил поясните подробнее пожалуйста.
Пол и потолок никто не скрывает, это была прошлая тема обсуждения -> уровни.
Эту часть не догнал, перефразируйте ил поясните подробнее пожалуйста.
Пол и потолок никто не скрывает, это была прошлая тема обсуждения -> уровни.
Да всё очевидно: имея минутные данные можно получить месячные ,а вот наоборот не получится. Какая была цена минутки, если месяц - рубль?
Какой будет цена месяца, если минута - копейка?