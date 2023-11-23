Ищем закономерности - страница 176

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VVT:

Участникам обсуждения можно узнать почему закрыли то?

Да, конечно. От 0,65270 отбивались часто. Сильный уровень. Но будет пробит. Только пока непонятно от куда.

0,63770 следующая цель и немного ниже.


 
VVT:

Участникам обсуждения можно узнать почему закрыли то?

Cлишком много профита, тяжело нести. Можно уронить.)

 
khorosh:

Cлишком много профита, тяжело нести. Можно уронить.)

Это не рекорд в п.)))

Сейчас сделки висят на счете, там цели по 270 п., по фунту и фунт ене, фунтфранк в районе 250 п., ну и еврофунт около 200(немного)

Правда по этим сделкам уже БУ выставлено. Ну, выбьет так выбьет. Найду другую точку входа.

 
Aleksandr Yakovlev:

Да, конечно. От 0,65270 отбивались часто. Сильный уровень. Но будет пробит. Только пока непонятно от куда.

0,63770 следующая цель и немного ниже.

Есть ли какая то закономерность в тесте уровня? Сколько раз уровень тестируется?

 
VVT:

Есть ли какая то закономерность в тесте уровня? Сколько раз уровень тестируется?

много может быть и нет закономерности

но все равно когда нибудь слезет

 
Алексей Тарабанов:

Если я не слишком надоел, попробую продолжить. 

Итак, мы нащупали закон: закон единства и борьбы сущностей. Что это за сущности? Знакомые с философией сразу заподозрят, что это - противоположности. 

Уровень и консолидация... Являются ли они противоположностями? А почему бы и нет: уровень порождает консолидацию, которая его уничтожает и порождает новый уровень. 

В итоге, рискну предположить, что основным законом рынка является закон единства и борьбы противоположностей. Это важно, что станет ясно при обсуждении темы трендов, чем мы сейчас и займёмся. 

Был такой трейдер: Вик Сперандео, жив ли - не знаю, если жив - дай бог ему здоровья. Славен тем, что торговал по трендам и не имел ни одной недели с убытком за всю многолетнюю историю. Кстати, зарплату трейдерам платили и платят еженедельно. Вик сформулировал правила построения трендовых линий, но, по моим наблюдениям, слукавил по меньшей мере дважды. Во-первых, он умолчал, что трендовую линию необходимо регулярно перерисовывать, во вторых - он солгал, что торгует по тренду, торгуя, на самом деле, по его развороту - противоположности тренда. 

На сегодня всё. Спасибо. 

Итак, начинаем разговор о тренде. Тренд - тенденция изменения цены. В отличие от флета - однонаправленная. Так вот, начать, думаю, стоит с того что тренда не существует, рынок всегда имеет колебательный характер. 

Тогда о чём говорим? Говорим об участках однонаправленного движения на колебательном графике. Если график - синусоида (мечта радиста), то однонаправленным движение будет ровно в течение одного полупериода. Период измеряется временем. Опять время, опять iPulsar? Да, именно так. 

Когда я задаю вопрос: какой тренд (куда идём), то сначала я должен ответить на вопрос: на каком горизонте? Тренды бывают часовые, дневные, недельные, годовые; всякие (не путать с таймфреймами, которые тоже всякие бывают). Кстати, о таймфреймах: легко определить годовой тренд на минутках, но невозможно определить дневной тренд на неделях. Котельников доказал. 

Вывод: сначала я определяю интервал торговли (интрадей, неделя, ...). После ловлю тренд на этом интервале, ну а уже потом оттопыриваюсь. Пока всё. 

 
Алексей Тарабанов:

Итак, начинаем разговор о тренде. 

В чём то Вы правы, посмею согласится с Вами. Не знаком с трудами Котельникова, не могли бы вкратце изложить суть определения тренда, пожалуйста.

 

Однонаправленность движения Всё

Кстати, пол скрывать не обязательно )

 
Алексей Тарабанов:

Кстати, о таймфреймах: легко определить годовой тренд на минутках, но невозможно определить дневной тренд на неделях. Котельников доказал. 

Эту часть не догнал, перефразируйте ил поясните подробнее пожалуйста.

Пол и потолок никто не скрывает, это была прошлая тема обсуждения -> уровни.

 
VVT:

Эту часть не догнал, перефразируйте ил поясните подробнее пожалуйста.

Пол и потолок никто не скрывает, это была прошлая тема обсуждения -> уровни.

Да всё очевидно: имея минутные данные можно получить месячные ,а вот наоборот не получится. Какая была цена минутки, если месяц - рубль? 

Какой будет цена месяца, если минута - копейка? 

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