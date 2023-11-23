Ищем закономерности - страница 82
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Т.н. "средняя" всегда должна проходить по центру канала.
В линейном пространстве-времени, на минутках, ее обнаружить невозможно. Поэтому, все трейдеры надеются на нее, и это правильно, но не могут найти ее...
Страдания их бесконечны... А ведь средняя - хороший рабочий инструмент в экспоненциальном Зазеркалье...
Покажи картинкЕ со средней пжлст ...
Т.н. "средняя" всегда должна проходить по центру канала.
Ну если взять некий заданный размах, то средняя идёт по центру канала ровной линией, пока не произойдёт переход на новый уровень.
Этот переход можно назвать "выбросом энергии", осталось только спрогнозировать будет выброс или нет. Как!?
Наткнулся на функцию ChartTimePriceToXY - Преобразует координаты графика из представления время/цена в координаты по оси X и Y.
Думал может там будет что-то интересное, неа. Может не увидел, файл прилагаю.
Я себе срисовал табличку. Ценная вещь. :)
Очень красивые уровни S R вырисовываются
Отлично, ребята, рад за вас.
Думал может там будет что-то интересное...
А Вам для каких целей?
Вот здесь хорошо видно применение.
Отлично, ребята, рад за вас.
Покажи картинкЕ со средней пжлст ...
Возьмем, к примеру, скользящее окно = сутки.
На паре AUDCHF, за прошедшие 2 недели, картинкЕ выглядит так:
Здесь - зеленым цветом выделена т.н. "истинная" средняя.
Получается она при работе с котировками в потоке Пальма.
Можешь попробовать - на минутках невозможно построить такую же. SMA, WMA, EMA, ... - ничего даже близко нет, особенно в местах пересечения цены и средней, на которые указывает зеленая стрелка.
Похоже на сарказм...
Мою картинкЕ, конечно, еще нельзя назвать идеальной и по результатам работы ТС это хорошо видно...
Очень трудно выйти на чистейший поток Пальма или Эрланга.
Собственное время рынка, у меня, выглядит так:
Не то...
Должно быть идеальное распределение Эрланга...
Нет, я действительно рад. Не люблю шутить, чтобы другим было неприятно