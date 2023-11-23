Ищем закономерности - страница 167
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Есть еще понятия скорости движения цены и интуиция или опыт. И если скорость можно заложить в советник, то опыт сложно заложить и формализовать.
Правильные слова. Никак не мог сформулировать ответ
Бедняга программист, ему прийдётся попотеть :)
Поэтому те кто работают ручками и глазками и у них получается, работают ручками и глазками))))
Правильные слова. Никак не мог сформулировать ответ
Спасибо, Ваше мнение было интересным и познавательным
Мозг это гибкий не линейный "компьютер" , а программа линейная.
Ни шага в сторону.
Мозг же может моментально среагировать на изменение поведения цены и принять правильное решение.
То есть, альтернативы ручной торговле Вы не видите?
Почему, формализовать опыт))) Только это много и дорого. Как пример, касса эвотор. Для показа рекламы используются триггеры. Сходу это гарантийные сроки, обновления ПО, поломки кассы, заявки клиента по кассе, сколько можно придумать сходу, ну 10, может 100 событий, когда клиенту показать рекламу. На самом деле более 2000 триггеров. И это всего лишь касса. А у нас ряд с бесконечным количеством видов поведения)))) Сколько нужно описать событий для более менее уверенной работы? ну наверное больше чем для показа рекламы. НС в помощь конечно, и тд и тп. А мы хотим описав пару тройку событий получить стабильный результат. Неее так это дело не работает)
Мозг это гибкий не линейный "компьютер" , а программа линейная.
Ни шага в сторону.
Мозг же может моментально среагировать на изменение поведения цены и принять правильное решение.
Человек не идеален и делает ошибки иногда, машина никогда, мне кажется, что правильно вложенный алгоритм приводит к успеху
Человек не идеален и делает ошибки иногда, машина никогда, мне кажется, что правильно вложенный алгоритм приводит к успеху
А я надеялся, что вы поняли меня(((
Почему, формализовать опыт))) Только это много и дорого. Как пример, касса эвотор. Для показа рекламы используются триггеры. Сходу это гарантийные сроки, обновления ПО, поломки кассы, заявки клиента по кассе, сколько можно придумать сходу, ну 10, может 100 событий, когда клиенту показать рекламу. На самом деле более 2000 триггеров. И это всего лишь касса. А у нас ряд с бесконечным количеством видов поведения)))) Сколько нужно описать событий для более менее уверенной работы? ну наверное больше чем для показа рекламы. НС в помощь конечно, и тд и тп. А мы хотим описав пару тройку событий получить стабильный результат. Неее так это дело не работает)
У меня есть такой опыт в советнике, 3 индикатора и десятки если, загнал его в такие жёсткие рамки, что, он почи не торговал :)) ну да сливов почти не было, но и прибыли мало ((
А я надеялся, что вы поняли меня(((
Я Вас прекрасно понимаю, Вы правы
Я Вас прекрасно понимаю, Вы правы
Хорошо