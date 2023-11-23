Ищем закономерности - страница 45
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А я отвечу в Вашем стиле ...
А докажите, что ренко лучше. Где стейты? Покажи! :):):)
А я отвечу - ник BUGATTI в памм-счетах А..ри.
Цена никого не слушает, но четко ходит по своим коридорам.
Можно не стандартные свечи применять. Дело вкуса и извращения.
Владимир, я вообще о том, что деление потока котировок на временные интервалы, для дальнейшего анализа - дичь дикая, которая не укладывается ни в какую логику. А не про то, какие должны быть свечи.
Если бы цена ходила по твоим корридорам, о которых ты тут весь форум исписал, то ты уже давно тут не сидел, а думал бы как не пустить коронавирус на свой личный остров.:)
Можно делать что угодно. У каждого свои предпочтения и привычки. Люди используют скользящую как инструмент, но он не точный. А экстремумы - точный. Вот и вся разница.
1. Поясните, что это за такой точный инструмент под названием экстремум. Сколько баров вы берёте после экстремума для того, чтобы определить, что это экстремум?
2. Делая вывод, что МА неточный инструмент вы исходите из того, что экстремум МА всегда отстаёт от экстремума цены, но МА чаще используют не для определения момента разворота, а для определения направления тренда или как уровня поддержки или сопротивления, от которого отскакивает цена.
Владимир, я вообще о том, что деление потока котировок на временные интервалы, для дальнейшего анализа - дичь дикая, которая не укладывается ни в какую логику. А не про то, какие должны быть свечи.
Если бы цена ходила по твоим корридорам, о которых ты тут весь форум исписал, то ты уже давно тут не сидел, а думал бы как не пустить коронавирус на свой личный остров.:)
Ты не прав, дружище.
На каждое движение цены можно подобрать свой коридор, в который цена аккуратно впишется. Так же и с МАшками. Плюс немного фантазии по вкусу.
Ну ладно Вам. Честно говоря по моему мнению совершенно без разницы что там в качестве цены. Всё равно этот поток данных каким-то образом перерабатывается - в свеча/барах по временной шкале, в ренко по цене. Не суть. Везде есть преобразования и графики потом строятся по этим преобразованным данным и не важно по какому алгоритму они преобразованы - базис один. Я имею ввиду, что между графиком цены и кривыми индикаторов один базис и именно там производится поиск закономерностей.
Я выше предложил один из многих вариантов по поиску точек разворотов на истории. Никто не удосужился ни возразить, ни одобрение высказать. А ведь это основа поиска закономерностей!
Ладно сейчас передохну немного и попробую продолжить свои рассуждения в части дальнейшего поиска закономерностей.
Надеюсь у присутствующих есть познания в построении и использовании карт Кохонена? Есть где-то реализация в MQL ... :)
P.S. Кстати к золоту решил приложить "утрешний" алгоритм ... :) Не зашло. Всё что заработано было за два дня стопами отработано на ура ... :) Для золота алгоритм не подходит однако !!! :)
рэндж бары
что тут можно увидеть ?
А я отвечу - ник BUGATTI в памм-счетах А..ри.
Посмотрел ... Не убедил. Счёту всего 8 дней. Я без претензий, просто пока не впечатлило. Возможно не то нашёл - искал по нику на форуме.
Посмотрел ... Не убедил. Счёту всего 8 дней. Я без претензий, просто пока не впечатлило. Возможно не то нашёл - искал по нику на форуме.
Архив посмотри)) я там уже 8 лет на памм-счетах торгую)
Владимир, я вообще о том, что деление потока котировок на временные интервалы, для дальнейшего анализа - дичь дикая, которая не укладывается ни в какую логику. А не про то, какие должны быть свечи.
Если бы цена ходила по твоим корридорам, о которых ты тут весь форум исписал, то ты уже давно тут не сидел, а думал бы как не пустить коронавирус на свой личный остров.:)
Ооо, только из потока котировок вы можете формировать любые вкусы.
А насчет коридоров вы не правы. Цена ходит не по моим коридорам, а по своим, а я показал как она это делает.
Про острова я промолчу.)П.с. Если кто не видит закономерности в моей картинке, то извините. К дантистам. если зубы жмут или к окулистам.
Ооо, только из потока котировок вы можете формировать любые вкусы.
А насчет коридоров вы не правы. Цена ходит не по моим коридорам, а по своим, а я показал как она это делает.
Про острова я промолчу.)
Только сейчас обратил внимание, что коридор - это аналог волнового уровня. Подтверждение того, что коридоры есть. Внутри большого более мелкие и т.д. , матрешка