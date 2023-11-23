Ищем закономерности - страница 164

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Все сосредоточенно торгуют short )
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Методы определения флета и тренда.

ElenaVVT, 2020.09.20 17:03

Интересная теория, в какой то степени верная, но все ищут определение движения...

Не очень разобрался в коде, но по моему нужно просто подкоректировать уровни изменения цветов, дать больший коридор для среднего значения, изменить расчет процентов


Aleksei Stepanenko:

Девушка - чудесный цветок нашей ветки.

Ё моё, что в мире-то делается. Пойду бамбук покурю пока 

 
Aleksei Stepanenko:

Ё моё, что в мире-то делается. Пойду бамбук покурю пока.

Это Вы к чему?

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А, так я ошибся, Вы правда девушка?
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Я тут, читал другую ветку, и подумал, что Вы от своего имени говорите, и тут у меня диссонанс, как его когнитивный случился. Если я ошибся, извините, меня дурня
 
Кто то не может разобраться в термине тренд, кто то в имени. Это сайт знакомств или бабкины посиделки на лавочке???
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Знакомство ни при чём. Имя женское, глаголы мужские. Когда люди общаются, образ какой-то складывается. Вот и не задалось.

Ладно, не моё это дело. Проехали. Ещё раз извините.

 
Aleksei Stepanenko:

Знакомство ни при чём. Имя женское, глаголы мужские. Когда люди общаются, образ какой-то складывается. Вот и не задалось.

Ладно, не моё это дело. Проехали. Ещё раз извините.

Да ради бога. Меня терминология не интересует.

 
Алексей Тарабанов:

Продолжим. 

Забыл сказать: Консолидация почти всегда наблюдается при пробое знАчимых уровней. О них и поговорим,- эта была вторая тема моих занятий с дочерью. 

Цена всегда движется от уровня к уровню, крайне редко проскакивая промежуточные уровни без консолидации, хотя бы короткой. 

Уровни - это послания из прошлого, актуальные в настоящем и будущем. Рынок имеет память, и уровни - механизм этой памяти. 

Обычно в обзорах говорят: сегодня доллар (фунт, евро, тугрик) преодолел уровень, максимальный за последние 3 (6, 9, 12) месяца. 

Думаю, всем понятно, что 12-месячный уровень - более сильный довод, чем 6-месячный, ну и так далее... 

Таким образом, сила (знАчимость) уровня может быть измерена в длительности горизонта ретроспективы. 

Представьте, что вы забираетесь на гору, постоянно оглядываясь назад. Позавчера вы были на той же высоте, что и 10 дней назад, вчера - на той, где были 9 дней назад, а сегодня - на высоте, где вы побывали 40 дней назад. Всё! Вы достигли уровня значимостью 30 дней - полтора месяца! То же самое - с ценовыми уровнями, приходящими к нам из прошлого. 

В кодобазе есть мой индикатор iPulsar. Он формирует сигналы именно по этому принципу. Там есть маленькая ошибка, я её устранил и выложил код в какой-то ветке. После - снёс операционку и потерял информацию. Ошибка при задании степени значимости уровня (фильтр). Творите, выдумывайте, пробуйте. 

Завтра поговорим о трендах, после - о фильтрах. На этом был окончен курс обучения моей дочери, которая пол-года назад была полным неучем, а сейчас зарабатывать меньше 10% в месяц не умеет. 

Спасибо за внимание. 

Похоже, что с трендами я погорячился. Сначала надо обобщить и систематизировать изложенное выше. Сделать выводы и предположить, какой закон (не закономерность, а закон) правит рынком. 

Итак, цена движется от уровня к уровню, причём обычно - довольно энергично. Вот сегодняшний пример: 75.2, 75.5, ну и текущий уровень. На каждом уровне возникает консолидация, дальше - новый уровень и новая консолидация, которая вновь изменит уровень. 


Каждый уровень, умирая, порождает новый через консолидацию. Пока просто единство и борьба. Король умер: да здравствует король. 

Что-то, я сегодня не в форме. Давайте, завтра продолжим. 

 
Aleksei Stepanenko:

Знакомство ни при чём. Имя женское, глаголы мужские. Когда люди общаются, образ какой-то складывается. Вот и не задалось.

Ладно, не моё это дело. Проехали. Ещё раз извините.

нету баб на форуме mql5.
а те, которые есть - и те подставные)))

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