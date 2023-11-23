Ищем закономерности - страница 164
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Методы определения флета и тренда.
ElenaVVT, 2020.09.20 17:03
Интересная теория, в какой то степени верная, но все ищут определение движения...
Не очень разобрался в коде, но по моему нужно просто подкоректировать уровни изменения цветов, дать больший коридор для среднего значения, изменить расчет процентов
Девушка - чудесный цветок нашей ветки.
Ё моё, что в мире-то делается. Пойду бамбук покурю пока
Ё моё, что в мире-то делается. Пойду бамбук покурю пока.
Это Вы к чему?
Знакомство ни при чём. Имя женское, глаголы мужские. Когда люди общаются, образ какой-то складывается. Вот и не задалось.
Ладно, не моё это дело. Проехали. Ещё раз извините.
Знакомство ни при чём. Имя женское, глаголы мужские. Когда люди общаются, образ какой-то складывается. Вот и не задалось.
Ладно, не моё это дело. Проехали. Ещё раз извините.
Да ради бога. Меня терминология не интересует.
Продолжим.
Забыл сказать: Консолидация почти всегда наблюдается при пробое знАчимых уровней. О них и поговорим,- эта была вторая тема моих занятий с дочерью.
Цена всегда движется от уровня к уровню, крайне редко проскакивая промежуточные уровни без консолидации, хотя бы короткой.
Уровни - это послания из прошлого, актуальные в настоящем и будущем. Рынок имеет память, и уровни - механизм этой памяти.
Обычно в обзорах говорят: сегодня доллар (фунт, евро, тугрик) преодолел уровень, максимальный за последние 3 (6, 9, 12) месяца.
Думаю, всем понятно, что 12-месячный уровень - более сильный довод, чем 6-месячный, ну и так далее...
Таким образом, сила (знАчимость) уровня может быть измерена в длительности горизонта ретроспективы.
Представьте, что вы забираетесь на гору, постоянно оглядываясь назад. Позавчера вы были на той же высоте, что и 10 дней назад, вчера - на той, где были 9 дней назад, а сегодня - на высоте, где вы побывали 40 дней назад. Всё! Вы достигли уровня значимостью 30 дней - полтора месяца! То же самое - с ценовыми уровнями, приходящими к нам из прошлого.
В кодобазе есть мой индикатор iPulsar. Он формирует сигналы именно по этому принципу. Там есть маленькая ошибка, я её устранил и выложил код в какой-то ветке. После - снёс операционку и потерял информацию. Ошибка при задании степени значимости уровня (фильтр). Творите, выдумывайте, пробуйте.
Завтра поговорим о трендах, после - о фильтрах. На этом был окончен курс обучения моей дочери, которая пол-года назад была полным неучем, а сейчас зарабатывать меньше 10% в месяц не умеет.
Спасибо за внимание.
Похоже, что с трендами я погорячился. Сначала надо обобщить и систематизировать изложенное выше. Сделать выводы и предположить, какой закон (не закономерность, а закон) правит рынком.
Итак, цена движется от уровня к уровню, причём обычно - довольно энергично. Вот сегодняшний пример: 75.2, 75.5, ну и текущий уровень. На каждом уровне возникает консолидация, дальше - новый уровень и новая консолидация, которая вновь изменит уровень.
Каждый уровень, умирая, порождает новый через консолидацию. Пока просто единство и борьба. Король умер: да здравствует король.
Что-то, я сегодня не в форме. Давайте, завтра продолжим.
Знакомство ни при чём. Имя женское, глаголы мужские. Когда люди общаются, образ какой-то складывается. Вот и не задалось.
Ладно, не моё это дело. Проехали. Ещё раз извините.
нету баб на форуме mql5.
а те, которые есть - и те подставные)))