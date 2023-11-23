Ищем закономерности - страница 285

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Rustam Galkeev:

Долгих лет и хороших профитов вам и вашим товарищам !!! 

тебе тоже.

 
Господа хорошие, может, вам в другой ветке обсудить эффективность торговли в 100500%, а здесь оставим тему о закономерностях? 
 

Наивно было полагать, что цена нефти не упадет ниже нуля.

Она упала только потому, что в роботах в качестве точки отсчета был заложен ноль.

 
Сергей Матвеев:

в конкурсах на реальных счетах, где стартовый депозит 5000 долларов, результаты, конечно, скромнее.

Вот результаты с кубка Роббинса.
Конкурс проходит на реальных счетах, депозит 5 000 долларов.
Срок конкурса - 1 год.

Лидеры по годам.



В среднем 100% в год. И это лидеры! Что уже говорить про рядовых.

Это вам не конкурсы от форекс-ДЦ на демосчетах, где каждый жахает на всю, так как это не его деньги и он ничем не рискует.

 
Renat Akhtyamov:

Наивно было полагать, что цена нефти не упадет ниже нуля.

Она упала только потому, что в роботах в качестве точки отсчета был заложен ноль.

Где логика? Цена не упала бы ниже 0, роботы бы не пустили)

 
VVT:

Где логика? Цена не упала бы ниже 0, роботы бы не пустили)

А всё-таки... Покупаешь по цене "0", она продолжает уходить в отрицательную зону - не хватает средств и Stop Out.

А как потом ответить на вопрос о потере? Потерял депозит, потому что купил актив по цене "0" :)

 
VVT:

Где логика? Цена не упала бы ниже 0, роботы бы не пустили)

Роботы торгуют и ценой не управляют.

Вот именно что цена упала ниже нуля, естественно что покупали по дешевке чуть выше нуля, потому то и упала еще ниже.

Последнее - закономерность и как говорится, на рынке даже ради приличия не могут не забрать бабки у честных трейдеров.

 
Сергей Матвеев:

Вот результаты с кубка Роббинса.
Конкурс проходит на реальных счетах, депозит 5 000 долларов.
Срок конкурса - 1 год.

Лидеры по годам.



В среднем 100% в год. И это лидеры! Что уже говорить про рядовых.

Это вам не конкурсы от форекс-ДЦ на демосчетах, где каждый жахает на всю, так как это не его деньги и он ничем не рискует.

Несколько раз утверждал, что, реальная отдача от Форекс не превышает и не может превышать банковскую ставку. Работающий робот на реальном счете на ВПС доказал этот факт по истечении 6-ти лет непрерывной работы. достигнув среднегодовой отдачи 9 процентов годовых в условиях отсутствия реинвестирования прибыли, т.е., постоянным лотом 0,01 на центоволм счете.

 

Зага... изменили смысл ... ветки.

Отрицательная цена, это когда стоимость актива становиться соизмерима или ниже стоимости хранения, и за вывоз приходится платить. Роботы не причем. Так было и в период отрицательных цен на нефть, стоимость долгого хранения была больше чем заплатить за вывоз нефти, т.е. отдать и заплатить за вывоз или продать за отрицательную цену .... какой идиот придумал  таке)))))

Напридумывают терминов и понятий не нужных... цена у них отрицательная))))))

 
Valeriy Yastremskiy:

Зага... изменили смысл ... ветки.

Отрицательная цена, это когда стоимость актива становиться соизмерима или ниже стоимости хранения, и за вывоз приходится платить. Роботы не причем. Так было и в период отрицательных цен на нефть, стоимость долгого хранения была больше чем заплатить за вывоз нефти, т.е. отдать и заплатить за вывоз или продать за отрицательную цену .... какой идиот придумал  таке)))))

Напридумывают терминов и понятий не нужных... цена у них отрицательная))))))

Живём в новом нереальном мире. Цена на нефть может быть отрицательной. Бумажного золота стало в десятки раз больше чем металлического. Несуществующие реально деньги разного вида "коины" выпускают все кто захочет. Начиналось всё с ракушек, к ракушкам и придем. 

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