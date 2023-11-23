Ищем закономерности - страница 285
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Долгих лет и хороших профитов вам и вашим товарищам !!!
тебе тоже.
Наивно было полагать, что цена нефти не упадет ниже нуля.
Она упала только потому, что в роботах в качестве точки отсчета был заложен ноль.
в конкурсах на реальных счетах, где стартовый депозит 5000 долларов, результаты, конечно, скромнее.
Вот результаты с кубка Роббинса.
Конкурс проходит на реальных счетах, депозит 5 000 долларов.
Срок конкурса - 1 год.
Лидеры по годам.
В среднем 100% в год. И это лидеры! Что уже говорить про рядовых.
Это вам не конкурсы от форекс-ДЦ на демосчетах, где каждый жахает на всю, так как это не его деньги и он ничем не рискует.
Наивно было полагать, что цена нефти не упадет ниже нуля.
Она упала только потому, что в роботах в качестве точки отсчета был заложен ноль.
Где логика? Цена не упала бы ниже 0, роботы бы не пустили)
Где логика? Цена не упала бы ниже 0, роботы бы не пустили)
А всё-таки... Покупаешь по цене "0", она продолжает уходить в отрицательную зону - не хватает средств и Stop Out.
А как потом ответить на вопрос о потере? Потерял депозит, потому что купил актив по цене "0" :)
Где логика? Цена не упала бы ниже 0, роботы бы не пустили)
Роботы торгуют и ценой не управляют.
Вот именно что цена упала ниже нуля, естественно что покупали по дешевке чуть выше нуля, потому то и упала еще ниже.
Последнее - закономерность и как говорится, на рынке даже ради приличия не могут не забрать бабки у честных трейдеров.
Вот результаты с кубка Роббинса.
Конкурс проходит на реальных счетах, депозит 5 000 долларов.
Срок конкурса - 1 год.
Лидеры по годам.
В среднем 100% в год. И это лидеры! Что уже говорить про рядовых.
Это вам не конкурсы от форекс-ДЦ на демосчетах, где каждый жахает на всю, так как это не его деньги и он ничем не рискует.
Несколько раз утверждал, что, реальная отдача от Форекс не превышает и не может превышать банковскую ставку. Работающий робот на реальном счете на ВПС доказал этот факт по истечении 6-ти лет непрерывной работы. достигнув среднегодовой отдачи 9 процентов годовых в условиях отсутствия реинвестирования прибыли, т.е., постоянным лотом 0,01 на центоволм счете.
Зага... изменили смысл ... ветки.
Отрицательная цена, это когда стоимость актива становиться соизмерима или ниже стоимости хранения, и за вывоз приходится платить. Роботы не причем. Так было и в период отрицательных цен на нефть, стоимость долгого хранения была больше чем заплатить за вывоз нефти, т.е. отдать и заплатить за вывоз или продать за отрицательную цену .... какой идиот придумал таке)))))
Напридумывают терминов и понятий не нужных... цена у них отрицательная))))))
Зага... изменили смысл ... ветки.
Отрицательная цена, это когда стоимость актива становиться соизмерима или ниже стоимости хранения, и за вывоз приходится платить. Роботы не причем. Так было и в период отрицательных цен на нефть, стоимость долгого хранения была больше чем заплатить за вывоз нефти, т.е. отдать и заплатить за вывоз или продать за отрицательную цену .... какой идиот придумал таке)))))
Напридумывают терминов и понятий не нужных... цена у них отрицательная))))))
Живём в новом нереальном мире. Цена на нефть может быть отрицательной. Бумажного золота стало в десятки раз больше чем металлического. Несуществующие реально деньги разного вида "коины" выпускают все кто захочет. Начиналось всё с ракушек, к ракушкам и придем.