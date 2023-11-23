Ищем закономерности - страница 257
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Не совсем так. Все волны подчиняются определенным правилам поведения.
Да их много, но если знать секрет их взаимодействия то остаются только несколько правильных вариантов.
Я не хочу выкладывать готовый вариант, только делаю подсказку.
Вся цена состоит из определенных волн как кубиков в "лего". Нельзя воткнуть не ту волну в другую.
здесь нельзя не согласиться
что за правило взаимодействия волн?
И волны эти дают вероятность прибыли в сделке больше 50%? Там ведь их можно нарезать милионом разных способов..
Можно. Но правильный - только один.
Надо понять рынок с психологической точки зрения. Техническая на втором плане.
здесь нельзя не согласиться
что за правило взаимодействия волн?
Волны должны находиться в канале. Канал, волны, трендовые завязаны в единую систему.
Вот на Н4 тренд вниз. С каналом и с классическим набором волн для тренда.
Стандартные каналы не подходят для моей теории. Пришлось написал по своему алгоритму. Иногда совпадает со стандартным, но принцип построения другой. Он не опубликован. Можете не искать.
Если кушаю без мяса я голодный.)
Если правильно размечены волны, то из вершин вырисовываются интересные уровни сопротивления и поддержки, точки разворота в дополнение к ФА.
а может быть
кто как работает, тот так и ест?
Можно. Но правильный - только один.
Волны должны находиться в канале. Канал, волны, трендовые завязаны в единую систему.
Вот на Н4 тренд вниз. С каналом и с классическим набором волн для тренда.
Стандартные каналы не подходят для моей теории. Пришлось написал по своему алгоритму. Иногда совпадает со стандартным, но принцип построения другой. Он не опубликован. Можете не искать.
вся беда в том, что Н4 не есть самый старший тайм-фрейм,
соответственно не самая старшая волнаи как вывод - слив будет?
Волны должны находиться в канале. Канал, волны, трендовые завязаны в единую систему.
Вот на Н4 тренд вниз. С каналом и с классическим набором волн для тренда.
Стандартные каналы не подходят для моей теории. Пришлось написал по своему алгоритму. Иногда совпадает со стандартным, но принцип построения другой. Он не опубликован. Можете не искать.