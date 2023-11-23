Ищем закономерности - страница 257

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Uladzimir Izerski:

Не совсем так. Все волны подчиняются определенным правилам поведения.

Да их много, но если знать секрет их взаимодействия то остаются только несколько правильных вариантов.

Я не хочу выкладывать готовый вариант, только делаю подсказку.

Вся цена состоит из определенных волн как кубиков в "лего". Нельзя воткнуть не ту волну в другую.

здесь нельзя не согласиться

что за правило взаимодействия волн?

 
Andrei:

И  волны эти дают вероятность прибыли в сделке больше 50%? Там ведь их можно нарезать милионом разных способов..

Можно. Но правильный - только один.   

 
Uladzimir Izerski:

Надо понять рынок с психологической точки зрения. Техническая на втором плане.

Ясно, это меняет дело: не перегреваться на технической работе, есть нечто интереснее.
 
Закономерность (на учебном счёте):  мало людей - вегетарианцев, и  мало трейдеров - прибыльных стабильно.
Если я не ем мяса долго, то становлюсь более прибыльным.  

Мысль материальная: тренд почти всегда идёт за мной! Чтобы обанкротить меня :)).  Только когда не ем мяса - деньги умножаются понемногу. Сколько я ни уговаривал рынок дать мне прибыль или пощадить мой депозит - ОН НЕУМОЛИМ ! Только надо молча вести здоровый образ жизни. Жёстко. Хочешь финансовой свободы - жертвуй вкусняшкой. Даром ничего не бывает.
Устойчивая зависимость:   Только ТОТ НЕ РАБОТАЕТ до упаду - КТО НЕ ЕСТ мяско.   :))

Можно на учебном счёте поэкспериментировать пару месяцев: не курить, не пить бухло и чай, кофе, разумеется.  Молоко можно.  У меня от "спортивной" диеты значительно рассеивается мнительность и робость на тренде. А ведь много лет проводил в страхе на форексе. Хотя, думаю, я не открыл Америки: "здоровый образ жизни увеличивает ясность мысли", все знают.
 
Renat Akhtyamov:

здесь нельзя не согласиться

что за правило взаимодействия волн?

Волны должны находиться в канале. Канал, волны, трендовые завязаны в единую систему.

Вот на Н4 тренд вниз. С каналом и с классическим набором волн для тренда.

Стандартные каналы не подходят для моей теории. Пришлось написал по своему алгоритму. Иногда совпадает со стандартным, но принцип построения другой. Он не опубликован. Можете не искать.

EURUSD_H4_7

 
Александр Яворский:
Закономерность (на учебном счёте):  мало людей - вегетарианцев, и  мало трейдеров - прибыльных стабильно.
Если я не ем мяса долго, то становлюсь более прибыльным.  

Мысль материальная: тренд почти всегда идёт за мной! Чтобы обанкротить меня :)).  Только когда не ем мяса - деньги умножаются понемногу. Сколько я ни уговаривал рынок дать мне прибыль или пощадить мой депозит - ОН НЕУМОЛИМ ! Только надо молча вести здоровый образ жизни. Жёстко. Хочешь финансовой свободы - жертвуй вкусняшкой. Даром ничего не бывает.
Устойчивая зависимость:   Только ТОТ НЕ РАБОТАЕТ до упаду - КТО НЕ ЕСТ мяско.   :))

Можно на учебном счёте поэкспериментировать пару месяцев: не курить, не пить бухло и чай, кофе, разумеется.  Молоко можно.  У меня от "спортивной" диеты значительно рассеивается мнительность и робость на тренде. А ведь много лет проводил в страхе на форексе. Хотя, думаю, я не открыл Америки: "здоровый образ жизни увеличивает ясность мысли", все знают.

Если кушаю без мяса я голодный.)

Если правильно размечены волны, то из вершин вырисовываются интересные уровни сопротивления и поддержки, точки разворота в дополнение к ФА.

 
Александр Яворский:
Закономерность (на учебном счёте):  мало людей - вегетарианцев, и  мало трейдеров - прибыльных стабильно.
Если я не ем мяса долго, то становлюсь более прибыльным.  

Мысль материальная: тренд почти всегда идёт за мной! Чтобы обанкротить меня :)).  Только когда не ем мяса - деньги умножаются понемногу. Сколько я ни уговаривал рынок дать мне прибыль или пощадить мой депозит - ОН НЕУМОЛИМ ! Только надо молча вести здоровый образ жизни. Жёстко. Хочешь финансовой свободы - жертвуй вкусняшкой. Даром ничего не бывает.
Устойчивая зависимость:   Только ТОТ НЕ РАБОТАЕТ до упаду - КТО НЕ ЕСТ мяско.   :))

Можно на учебном счёте поэкспериментировать пару месяцев: не курить, не пить бухло и чай, кофе, разумеется.  Молоко можно.  У меня от "спортивной" диеты значительно рассеивается мнительность и робость на тренде. А ведь много лет проводил в страхе на форексе. Хотя, думаю, я не открыл Америки: "здоровый образ жизни увеличивает ясность мысли", все знают.

а может быть

кто как работает, тот так и ест?

 
Wizard2018:

Можно. Но правильный - только один.   

Задним числом?
 
Uladzimir Izerski:

Волны должны находиться в канале. Канал, волны, трендовые завязаны в единую систему.

Вот на Н4 тренд вниз. С каналом и с классическим набором волн для тренда.

Стандартные каналы не подходят для моей теории. Пришлось написал по своему алгоритму. Иногда совпадает со стандартным, но принцип построения другой. Он не опубликован. Можете не искать.


вся беда в том, что Н4 не есть самый старший тайм-фрейм,

соответственно не самая старшая волна

и как вывод - слив будет?
 
Uladzimir Izerski:

Волны должны находиться в канале. Канал, волны, трендовые завязаны в единую систему.

Вот на Н4 тренд вниз. С каналом и с классическим набором волн для тренда.

Стандартные каналы не подходят для моей теории. Пришлось написал по своему алгоритму. Иногда совпадает со стандартным, но принцип построения другой. Он не опубликован. Можете не искать.

Ну так а почему тогда такая низкая вероятность угадывания направления близкая к 50%?
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