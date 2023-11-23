Ищем закономерности - страница 101
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Согласен. Пока - ничего. Но, есть Vladimir, fxsaber кто-то там в теме МО объявился с результатами. Есть на кого равняться. Форуму - быть, со мной или без меня, неважно.
Он и до этого был
Согласен. Пока - ничего. Но, есть Vladimir, fxsaber,... Кто-то там в теме МО объявился с результатами. Есть на кого равняться. Форуму - быть, со мной или без меня, неважно.
Смотрю, интересуют все же результаты. А у меня как раз обнаружен еще один ДЦ, который слабо борется с арбитражом на демо счетах. Покажу-ка я демо результаты, нежданно высокие для исполнения по рынку. За 2 суток баланс вырос с 10 до 104 тыс. Счет окрыт ровно в 22:43 позавчера по времени их сервера. Стейтмент записан сегодня в 22:48 МСК, по их серверу 20:48.
Смотрю, интересуют все же результаты. А у меня как раз обнаружен еще один ДЦ, который слабо борется с арбитражом на демо счетах. Покажу-ка я демо результаты, нежданно высокие для исполнения по рынку. За 2 суток баланс вырос с 10 до 104 тыс. Счет окрыт ровно в 22:43 позавчера по времени их сервера. Стейтмент записан сегодня в 22:48 МСК, по их серверу 20:48.
Ну, дык быстрее на реал!
Привет, друзья! Макар предложил подумать над индикатором Average Day Range. Сделал основу, постепенно будем заполнять появившимися идеями, так что милости просим всех.
Индикатор Makar Project DayRange 1.0
Индикатор пока выделяет области дневной свечи на меньшем таймфрейме. В подвале вывел интервал времени от начала дневной свечи до High и Low, в часах. Таким образом линии показывают, какой из экстремумов развивается в течение дня.
Как я понял Макара, необходимо исходя из истории предыдущих диапазонов между дневными экстремумами, нарисовать прогнозный диапазон текущего дня. Какие идеи, мысли?
Индюшок показывает как бы дельту между продавцами и покупателями
Ромфил, спасибо за участие.
Индикатор Makar Project DayRange 1.0
Индикатор пока выделяет области дневной свечи на меньшем таймфрейме. В подвале вывел интервал времени от начала дневной свечи до High и Low, в часах. Таким образом линии показывают, какой из экстремумов развивается в течение дня.
Как я понял Макара, необходимо исходя из истории предыдущих диапазонов между дневными экстремумами, нарисовать прогнозный диапазон текущего дня. Какие идеи, мысли?
Открываем индикатор пивот и видим всё в рабочем состоянии.
Анатолий, и что мы там видим? Какие идеи? Что мы оттуда можем добавить сюда полезного? Там собираются и соображают на троих: (H + L + C) / 3. Как искусственно посчитанные цифири связаны с реальностью? Так же, как и магия Фибоначчи? Ничем?
Думаю, нужно исследовать прошлый период. Например, медианный размер свечи, разброс размера, сколько подряд свечей в одну сторону, количество свечей в тренде, интервалы времени между экстремумами.... Нужны идеи в этом направлении.
Молодец, Анатолий, ещё думайте, ещё!
Индикатор Makar Project DayRange 1.0Как я понял Макара, необходимо исходя из истории предыдущих диапазонов между дневными экстремумами, нарисовать прогнозный диапазон текущего дня. Какие идеи, мысли?
Немного не так, я хотел буфер ADR5 привязать к Chingiz_Project
LocalDistance=ADR5*0,025
GlobalDistance=ADR5*0,05