Ищем закономерности - страница 101

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Alexander_K2:

Согласен. Пока - ничего. Но, есть Vladimir, fxsaber кто-то там в теме МО объявился с результатами. Есть на кого равняться. Форуму - быть, со мной или без меня, неважно.

Он и до этого был

 
Alexander_K2:

Согласен. Пока - ничего. Но, есть Vladimir, fxsaber,... Кто-то там в теме МО объявился с результатами. Есть на кого равняться. Форуму - быть, со мной или без меня, неважно.

Смотрю, интересуют все же результаты. А у меня как раз обнаружен еще один ДЦ, который слабо борется с арбитражом на демо счетах. Покажу-ка я демо результаты, нежданно высокие для исполнения по рынку. За 2 суток баланс вырос с 10 до 104 тыс. Счет окрыт ровно в 22:43 позавчера по времени их сервера. Стейтмент записан сегодня в 22:48 МСК, по их серверу 20:48.


Файлы:
vladik.zip  14 kb
 
Vladimir:

Смотрю, интересуют все же результаты. А у меня как раз обнаружен еще один ДЦ, который слабо борется с арбитражом на демо счетах. Покажу-ка я демо результаты, нежданно высокие для исполнения по рынку. За 2 суток баланс вырос с 10 до 104 тыс. Счет окрыт ровно в 22:43 позавчера по времени их сервера. Стейтмент записан сегодня в 22:48 МСК, по их серверу 20:48.


Ну, дык быстрее на реал!

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Привет, друзья! Макар предложил подумать над индикатором Average Day Range. Сделал основу, постепенно будем заполнять появившимися идеями, так что милости просим всех.

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Индикатор Makar Project DayRange 1.0

Индикатор пока выделяет области дневной свечи на меньшем таймфрейме. В подвале вывел интервал времени от начала дневной свечи до High и Low, в часах. Таким образом линии показывают, какой из экстремумов развивается в течение дня.


Как я понял Макара, необходимо исходя из истории предыдущих диапазонов между дневными экстремумами, нарисовать прогнозный диапазон текущего дня. Какие идеи, мысли?

Файлы:
Makar_Project_DayRange.mq4  20 kb
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RomFil:
Индюшок показывает как бы дельту между продавцами и покупателями

Ромфил, спасибо за участие.

 
Aleksei Stepanenko:

Индикатор Makar Project DayRange 1.0

Индикатор пока выделяет области дневной свечи на меньшем таймфрейме. В подвале вывел интервал времени от начала дневной свечи до High и Low, в часах. Таким образом линии показывают, какой из экстремумов развивается в течение дня.


Как я понял Макара, необходимо исходя из истории предыдущих диапазонов между дневными экстремумами, нарисовать прогнозный диапазон текущего дня. Какие идеи, мысли?

Открываем индикатор пивот и видим всё в рабочем состоянии. 
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Anatolii Zainchkovskii:
Открываем индикатор пивот и видим всё в рабочем состоянии. 

Анатолий, и что мы там видим? Какие идеи? Что мы оттуда можем добавить сюда полезного? Там собираются и соображают на троих:  (H + L + C) / 3. Как искусственно посчитанные цифири связаны с реальностью? Так же, как и магия Фибоначчи? Ничем?

Думаю, нужно исследовать прошлый период. Например, медианный размер свечи, разброс размера, сколько подряд свечей в одну сторону, количество свечей в тренде, интервалы времени между экстремумами.... Нужны идеи в этом направлении.

Молодец, Анатолий, ещё думайте, ещё!

 
Aleksei Stepanenko:

Индикатор Makar Project DayRange 1.0

Как я понял Макара, необходимо исходя из истории предыдущих диапазонов между дневными экстремумами, нарисовать прогнозный диапазон текущего дня. Какие идеи, мысли?

Немного не так, я хотел буфер ADR5 привязать к Chingiz_Project

LocalDistance=ADR5*0,025

GlobalDistance=ADR5*0,05

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Макар, можно попробовать. А какую мысль ты в это закладывал? Усреднённое значение Range за пять дней я понял. А дальше? Что за коэффициенты? Почему?
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