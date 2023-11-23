Ищем закономерности - страница 189
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Не понял. Мне надо выставить гифку? Надо время.
Про зигзаг пару слов закину.
У меня свой тип зигзага. Это даже не зигзаг в прямом смысле слова, а разметчик волн. Но это не мешает ему быть зигзагом.
В обычном зигзаге последний найденный часто меняется и будет меняться. Последня волна (или клено зигзага) конкретно будет определена когда появится новая.
Про свой тип и разметчик понятно.) Вот как меняется последний и как часто интересно. Если часто, (хорошо бы учесть этот показатель) то прогнозирование отложенное и по последнему пику не устойчиво верно) только по предпоследнему.
Когда посмотрел на минутках, как формируется зигзаг, понял, для прогноза он не годится) Как гиф делать не знаю.)
Видимо у нас разное восприятие и видение по данному вопросу. Ваше никак не могу уловить.
Поясню...
Зигзаг - не трендовый инструмент...
Он определяет КОЛЕБАНИЯ цены везде - в тренде, во флэте, при штиле ( микро-колебания в ночное время )...
Применять его при торговле можно, но он (Зиг-Заг ) не определяет тренд, а значит и применять его при оценке тренда НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ...
Поясню...
Зигзаг - не трендовый инструмент...
Он определяет КОЛЕБАНИЯ цены везде - в тренде, во флэте, при штиле ( ночное время )...
Применять его при торговле можно, но он (Зиг-Заг ) не определяет тренд, а значит и применять его при оценке тренда НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ...
Так с этим никто не спорит. ЗЗ позволяет посчитать разницу и длительность между экстремумами на определенном ТФ. Не более того)
Поясню...
Зигзаг - не трендовый инструмент...
Он определяет КОЛЕБАНИЯ цены везде - в тренде, во флэте, при штиле ( ночное время )...
Применять его при торговле можно, но он (Зиг-Заг ) не определяет тренд, а значит и применять его при оценке тренда НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ...
Что за ...
Восходящий («бычий») тренд (с англ. up-trend). В такой тенденции каждый последующий пик (максимум) и впадина (минимум) выше предыдущих.
Нисходящий («медвежий») тренд (c англ. down-trend) — это последовательность понижающихся пиков (максимумов) и впадин (минимумов)
Зиг-Заг как раз и показывает те самые вершины/низины.
Вывод: Зиг-Заг и есть индикатор, по которому можно определить направление тренда.
ЗЗ позволяет посчитать разницу и длительность между экстремумами на определенном ТФ. Не более того)
И я о том же... Но это не тренд, как таковой, а обычный рынок ( флэт + штиль + тренд )...
Для прогноза учитываются другие факторы которые влияют на колено ЗЗ. Но это уже другая тема.
Гифка показывает формирование вершин. Не подбирал конкретно что то показать. Момент совершенно случайный.
Что бы посмотреть надо кликнуть по картинке.
Что за ...
Восходящий («бычий») тренд (с англ. up-trend). В такой тенденции каждый последующий пик (максимум) и впадина (минимум) выше предыдущих.
Нисходящий («медвежий») тренд (c англ. down-trend) — это последовательность понижающихся пиков (максимумов) и впадин (минимумов)
Зиг-Заг как раз и показывает те самые вершины/низины.
Вывод: Зиг-Заг и есть индикатор, по которому можно определить направление тренда.
Привет. Спасибо Виталий.Я даже растерялся, какой ему аргумент привести.
Ты точно ответил.
Вывод: Зиг-Заг и есть индикатор, по которому можно определить направление тренда.
Можно определить тренд по зигзагу, если добавить еще кучу условий к этому зигзагу...
Можно определить тренд и по монетке, если добавить две кучи условий к монетке...
Что за ...
Восходящий («бычий») тренд (с англ. up-trend). В такой тенденции каждый последующий пик (максимум) и впадина (минимум) выше предыдущих.
Нисходящий («медвежий») тренд (c англ. down-trend) — это последовательность понижающихся пиков (максимумов) и впадин (минимумов)
Зиг-Заг как раз и показывает те самые вершины/низины.
Вывод: Зиг-Заг и есть индикатор, по которому можно определить направление тренда.
Совершенно верно.
Так классически определяется тренд на финансовых рынках, а не тренд в моде шляп.
Я так думаю тут вообще нет смысла спорить
Это к ответу SN