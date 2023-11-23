Ищем закономерности - страница 128

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Renat Akhtyamov:
   

ФормулЕ - это даже не пол беды

гораздо сложнее применить.

Так расскажи об этом, Ренат. Ветка как раз про это.

 
Aleksei Stepanenko:

Так расскажи об этом, Ренат. Ветка как раз про это.

Я зритель.

И очень бы хотел увидеть в виде индикатора - что получиться у Жени.

Интересно - получится ли у него такая же картинка, которую я уже как минимум год публикую на этом форуме, а сегодня вывесил в прогнозах

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Renat Akhtyamov:

Я зритель.


Ну как же зритель? Говоришь есть формула, я уже взял карандаш бумагу и готов записывать. И индикатор красивый сделаю, понравится 

 
Aleksei Stepanenko:

Ну как же зритель? Говоришь есть формула, я уже взял карандаш бумагу и готов записывать. И индикатор красивый сделаю, понравится 


У тебя только на mql4 получается?  Или и на пятёрке можешь?

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Evgeniy Chumakov:
   

Или и на пятёрке можешь?

Да, если надо параллельно буду экземпляр на пятёрке делать.

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Ренат, я пошутил
 
Aleksei Stepanenko:

Да, если надо параллельно буду экземпляр на пятёрке делать.


Написал в ЛС.

 

Закономерности всё?

Скучно стало на форуме. Олега банят, Саша не заходит. Идей не каких.

 

Только что об этом же хотел написать.

Чо получилось, покажи картинку?

 
Renat Akhtyamov:


Чо получилось, покажи картинку?


Сначала давай ТЗ, а потом покажу картинку.  Я не знаю о какой формулЕ ты говоришь и что делать.

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