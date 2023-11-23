Ищем закономерности - страница 128
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ФормулЕ - это даже не пол беды
гораздо сложнее применить.
Так расскажи об этом, Ренат. Ветка как раз про это.
Так расскажи об этом, Ренат. Ветка как раз про это.
Я зритель.
И очень бы хотел увидеть в виде индикатора - что получиться у Жени.
Интересно - получится ли у него такая же картинка, которую я уже как минимум год публикую на этом форуме, а сегодня вывесил в прогнозах
Я зритель.
Ну как же зритель? Говоришь есть формула, я уже взял карандаш бумагу и готов записывать. И индикатор красивый сделаю, понравится
Ну как же зритель? Говоришь есть формула, я уже взял карандаш бумагу и готов записывать. И индикатор красивый сделаю, понравится
У тебя только на mql4 получается? Или и на пятёрке можешь?
Или и на пятёрке можешь?
Да, если надо параллельно буду экземпляр на пятёрке делать.
Да, если надо параллельно буду экземпляр на пятёрке делать.
Написал в ЛС.
Закономерности всё?
Скучно стало на форуме. Олега банят, Саша не заходит. Идей не каких.
Только что об этом же хотел написать.
Чо получилось, покажи картинку?
Чо получилось, покажи картинку?
Сначала давай ТЗ, а потом покажу картинку. Я не знаю о какой формулЕ ты говоришь и что делать.