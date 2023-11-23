Ищем закономерности - страница 133

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MrBobr1:

Не валите все на других. Я так то же раньще думал. А оказывается все просто, основная причина проигрыша трейдеров - это сами трейдеры. Даже имея первоклассную торговую систему, не значит торговать прибыльно. Я сам знаю. Пытаюсь разогнать депозиты уже давно. Пока держусь системы  счет растет. Как сорвусь и заиграюсь счета нет. А мне всего лищь год надо продержаться и счет вырастит в 1000 раз. Но пока это не реально.Причина дисциплинак. Максимальный результат это удалось пройти почти половину пути , что бы увеличить счет в 1000 раз,это увеличение счета  в 28 раз за 4 месяца. И причина слива все та же. Сам виноват. Заигрался. Вот смотрите счет до слива

Причина проигрыша трейдеров это устройство рынка. Чтобы кто то заработал нужно, чтобы кто то потерял. Скорее всего главная закономерность рынка. Фундаментальная.
 
Renat Akhtyamov:

опережаем толпу 

Пора уже график опережать, а не толпу. )

 
Grigori.S.B:

Пора уже график опережать, а не толпу. )

точно не получится такое

не возможно спрогнозировать, кого станет больше - продавцов или покупателей

при большом перевесе, например продавцов, определенно можно прогнозить - цена пойдет вверх

но в момент, когда объемы практически равны, чувствуется работа регулятора, именно он начинает работать и управлять толпой, можно сказать в ручную

и развернется цена или нет - это только ему известно

 
Renat Akhtyamov:
скрин можно?

Вот делал ранее скрин, с чуть увеличенным периодом расчёта.
Но это пока так, тестовые наброски.


 
Roman:

Вот делал скрин, с чуть увеличенным периодом расчёта.
Но это пока так, тестовые наброски.

наброски смахивают на грааль

опережение на 1 тик

 
Renat Akhtyamov:

наброски смахивают на грааль

опережение на 1 тик

Не, пока рано об этом думать, пока не добьюсь более менее стабильной дисперсии, на большем периоде расчёта.


 
Aleksei Stepanenko:

Пару ночных часов размышлений в тишине привели к мысли, что нельзя разделить тренд и флет в online. Это невозможно сделать бинарно: вот здесь тренд, а здесь флет. Потому, что как только мы убеждаемся, что это тренд, он разворачивается и становится флетом другого порядка или продолжается. Это непрерывный процесс перехода одного в другое. Можно говорить только так: вот здесь более тренд, чем флет. И высчитывать процент вероятности одного и по остатку другого. Соответственно, если оценка ситуации не дискретная, а непрерывная, то и открытие ордеров должно быть похоже на непрерывный (почти) процесс, с большей или меньшей лотностью, в зависимости от вероятности.

Это похоже на ночной бред, но.... подумать, надо подумать.


А по вопросу индикатора флета, нужно откинуть дневной шум, чтобы понять идёт куда-то цена или нет.


Похоже, Алексей опять прав. Рынок случаен. Ну или почти...  или полностью.

Рынок не случаен, но он колебательный. Тренд недельный обусловлен тем, что трейдеры получают зарплату раз в неделю, по ее итогам. Поэтому, я понимаю и люблю этот тренд.  Дальше идет обратный тренд, такими же трейдерами обусловленный.

Месячный тренд имеет другие корни, дневной - тоже. 

Главное, как мне представляется,- понимание физики процесса: почему так, а не иначе. 

 
Aleksei Stepanenko:

Чем больше думаю, тем больше сомнений в управляемости рынка. Зачем банкам-устроителям и другим раздатчикам ликвидности разворачивать цену? Зачем им подставляться? Сиди себе на попе ровно собирай комиссию. Продали вниз - комиссия, купили вверх комиссия. Зачем вести сомнительный вероятностный бизнес с рисками, когда есть сто процентный без рисковый? Ну да, если шальные деньги идут сами в руки: закрытие встречных заявок, переливание со счёта на счёт, другие всякие хитрости, почему бы и не взять. Но основа - обслуживание за денёжку желающих заработать на случайном рынке.

Как говорит итальянский классик: "Ставьте на чёрное, ставьте на красное, всё равно выпадет зерро". Да рынок случаен, господа. Был неправ.

Поставляя ликвидность банк брокера, маркетмейкер, или группа разномастных маркетмейкеров-банков (деньги просто так на рынке не валяются.  У частников каких-нибудь, все через банки), участвующих в торгах, идет-идут против рынка. Постоянно это делают, ссужая под комиссию или своп, ли спред ликвидность по запросу. Он ведет себя по мартингейлу, против рынка.
И близко к самому концу,  верху или  низу тренда скапливается приличный лот от постоянно прибывающих и ждущих момента фиксации, который приближает по цене точку безубытка для него к точке начала фиксации трейдерами позиций по тренду. Он доразворачивает курс пугалками какими-нибудь (краткомоментными отложками пугающе большим лотом) и доходит до своего безубытка с ТР.

ТР закрывается не сразу, не одним ордером. Просто в этом месте (дапазоне) курса, трейдеры, видя бесперспективность дальнейшего тренда, начинают обратные операции.

После его прибыли он спокойно продолжает работать против рынка дальше в таком же духе. Там, скорее всего  работают советники, написанные не под MQL4,5.

В пролете оказываются те,  кто не вписался в эту дружную картину взаимных договоренностей. Малоопытные и нерадивые.

Маркет-мейкеры Лондона начинают работу с открытием Лондонской сесии. Рисунок движения, допустим GBPUSD, меняется.

Короче. Лично мне так ка-а-а-аца. :)

 
Алексей Тарабанов:

Тренд недельный обусловлен тем, что трейдеры получают зарплату раз в неделю, по ее итогам. Поэтому, я понимаю и люблю этот тренд.  

Люблю я этот форум за то что познаешь много нового.

Алексей Тарабанов:

Дальше идет обратный тренд, такими же трейдерами обусловленный.

Зарплату пропили - начали сливать, тренд развернулся.

Алексей Тарабанов:

Месячный тренд имеет другие корни, дневной - тоже. 

Ну с дневным - понятно. Пообедали сытно - тренд вверх, рыбный день - даун тренд.

А месячный тренд видимо имеет гендерные корни. Трейдеры женского пола разворачивают его в критические дни.

 
Grigori.S.B:

Люблю я этот форум за то что познаешь много нового.

Зарплату пропили - начали сливать, тренд развернулся.

Ну с дневным - понятно. Пообедали сытно - тренд вверх, рыбный день - даун тренд.

А месячный тренд видимо имеет гендерные корни. Трейдеры женского пола разворачивают его в критические дни.

Ваше остроумие вне всяких границ. 

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