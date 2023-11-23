Ищем закономерности - страница 133
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Не валите все на других. Я так то же раньще думал. А оказывается все просто, основная причина проигрыша трейдеров - это сами трейдеры. Даже имея первоклассную торговую систему, не значит торговать прибыльно. Я сам знаю. Пытаюсь разогнать депозиты уже давно. Пока держусь системы счет растет. Как сорвусь и заиграюсь счета нет. А мне всего лищь год надо продержаться и счет вырастит в 1000 раз. Но пока это не реально.Причина дисциплинак. Максимальный результат это удалось пройти почти половину пути , что бы увеличить счет в 1000 раз,это увеличение счета в 28 раз за 4 месяца. И причина слива все та же. Сам виноват. Заигрался. Вот смотрите счет до слива
опережаем толпу
Пора уже график опережать, а не толпу. )
Пора уже график опережать, а не толпу. )
точно не получится такое
не возможно спрогнозировать, кого станет больше - продавцов или покупателей
при большом перевесе, например продавцов, определенно можно прогнозить - цена пойдет вверх
но в момент, когда объемы практически равны, чувствуется работа регулятора, именно он начинает работать и управлять толпой, можно сказать в ручную
и развернется цена или нет - это только ему известно
скрин можно?
Вот делал ранее скрин, с чуть увеличенным периодом расчёта.
Но это пока так, тестовые наброски.
Вот делал скрин, с чуть увеличенным периодом расчёта.
Но это пока так, тестовые наброски.
наброски смахивают на грааль
опережение на 1 тик
наброски смахивают на грааль
опережение на 1 тик
Не, пока рано об этом думать, пока не добьюсь более менее стабильной дисперсии, на большем периоде расчёта.
Пару ночных часов размышлений в тишине привели к мысли, что нельзя разделить тренд и флет в online. Это невозможно сделать бинарно: вот здесь тренд, а здесь флет. Потому, что как только мы убеждаемся, что это тренд, он разворачивается и становится флетом другого порядка или продолжается. Это непрерывный процесс перехода одного в другое. Можно говорить только так: вот здесь более тренд, чем флет. И высчитывать процент вероятности одного и по остатку другого. Соответственно, если оценка ситуации не дискретная, а непрерывная, то и открытие ордеров должно быть похоже на непрерывный (почти) процесс, с большей или меньшей лотностью, в зависимости от вероятности.
Это похоже на ночной бред, но.... подумать, надо подумать.
А по вопросу индикатора флета, нужно откинуть дневной шум, чтобы понять идёт куда-то цена или нет.
Похоже, Алексей опять прав. Рынок случаен. Ну или почти... или полностью.
Рынок не случаен, но он колебательный. Тренд недельный обусловлен тем, что трейдеры получают зарплату раз в неделю, по ее итогам. Поэтому, я понимаю и люблю этот тренд. Дальше идет обратный тренд, такими же трейдерами обусловленный.
Месячный тренд имеет другие корни, дневной - тоже.
Главное, как мне представляется,- понимание физики процесса: почему так, а не иначе.
Чем больше думаю, тем больше сомнений в управляемости рынка. Зачем банкам-устроителям и другим раздатчикам ликвидности разворачивать цену? Зачем им подставляться? Сиди себе на попе ровно собирай комиссию. Продали вниз - комиссия, купили вверх комиссия. Зачем вести сомнительный вероятностный бизнес с рисками, когда есть сто процентный без рисковый? Ну да, если шальные деньги идут сами в руки: закрытие встречных заявок, переливание со счёта на счёт, другие всякие хитрости, почему бы и не взять. Но основа - обслуживание за денёжку желающих заработать на случайном рынке.
Как говорит итальянский классик: "Ставьте на чёрное, ставьте на красное, всё равно выпадет зерро". Да рынок случаен, господа. Был неправ.
Поставляя ликвидность банк брокера, маркетмейкер, или группа разномастных маркетмейкеров-банков (деньги просто так на рынке не валяются. У частников каких-нибудь, все через банки), участвующих в торгах, идет-идут против рынка. Постоянно это делают, ссужая под комиссию или своп, ли спред ликвидность по запросу. Он ведет себя по мартингейлу, против рынка.
И близко к самому концу, верху или низу тренда скапливается приличный лот от постоянно прибывающих и ждущих момента фиксации, который приближает по цене точку безубытка для него к точке начала фиксации трейдерами позиций по тренду. Он доразворачивает курс пугалками какими-нибудь (краткомоментными отложками пугающе большим лотом) и доходит до своего безубытка с ТР.
ТР закрывается не сразу, не одним ордером. Просто в этом месте (дапазоне) курса, трейдеры, видя бесперспективность дальнейшего тренда, начинают обратные операции.
После его прибыли он спокойно продолжает работать против рынка дальше в таком же духе. Там, скорее всего работают советники, написанные не под MQL4,5.
В пролете оказываются те, кто не вписался в эту дружную картину взаимных договоренностей. Малоопытные и нерадивые.
Маркет-мейкеры Лондона начинают работу с открытием Лондонской сесии. Рисунок движения, допустим GBPUSD, меняется.
Короче. Лично мне так ка-а-а-аца. :)
Тренд недельный обусловлен тем, что трейдеры получают зарплату раз в неделю, по ее итогам. Поэтому, я понимаю и люблю этот тренд.
Люблю я этот форум за то что познаешь много нового.
Дальше идет обратный тренд, такими же трейдерами обусловленный.
Зарплату пропили - начали сливать, тренд развернулся.
Месячный тренд имеет другие корни, дневной - тоже.
Ну с дневным - понятно. Пообедали сытно - тренд вверх, рыбный день - даун тренд.
А месячный тренд видимо имеет гендерные корни. Трейдеры женского пола разворачивают его в критические дни.
Люблю я этот форум за то что познаешь много нового.
Зарплату пропили - начали сливать, тренд развернулся.
Ну с дневным - понятно. Пообедали сытно - тренд вверх, рыбный день - даун тренд.
А месячный тренд видимо имеет гендерные корни. Трейдеры женского пола разворачивают его в критические дни.
Ваше остроумие вне всяких границ.