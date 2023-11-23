Ищем закономерности - страница 270
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Теперь о призывах немедленно выложить код работающего советника с подтверждением того, что он способен успешно зарабатывать на протяжении 100500 лет.
Немногочисленные здесь (к счастью) горячие страждущие халявы: здесь ветка про закономерности, именно эту тему я и обсуждаю.
Уже изложенного материала с лихвой достаточно для написания, настройки и проверки советника,- дерзайте. Имеющим желание и голову с руками - успеха; ну а халявщики так и останутся на своих диванах с мечтами о будущих миллиардах.
Теперь о призывах немедленно выложить код работающего советника с подтверждением того, что он способен успешно зарабатывать на протяжении 100500 лет.
Немногочисленные здесь (к счастью) горячие страждущие халявы: здесь ветка про закономерности, именно эту тему я и обсуждаю.
Уже изложенного материала с лихвой достаточно для написания, настройки и проверки советника,- дерзайте. Имеющим желание и голову с руками - успеха; ну а халявщики так и останутся на своих диванах с мечтами о будущих миллиардах.
насчет халявы ты недопогорячился
выложил ты её дофига
по кр.мере код индикатора был и по моему не один
а это основной источник сигнала в твоем случае
насчет халявы ты недопогорячился
выложил ты её дофига
по кр.мере код индикатора был и по моему не один
а это основной источник сигнала в твоем случае
Ренат, да мне не жалко выложить здесь некий аналог бесплатной лекции, или статьи, который поможет людям работающим зарабатывать немного денег. Голимых бездельников-халявщиков не люблю и кормить не хочу.
Вот, состоялся очередной недельный разворот - сегодня, вскоре после полуночи по Гринвичу:
Ренат, да мне не жалко выложить здесь некий аналог бесплатной лекции, или статьи, который поможет людям работающим зарабатывать немного денег. Голимых бездельников-халявщиков не люблю и кормить не хочу.
Разделение на халявщиков и трудоголиков не важно, гораздо важней найти хотя бы одного, который понять сможет и применить, и без разницы трудоголик он или нет)))
Вот, состоялся очередной недельный разворот - сегодня, вскоре после полуночи по Гринвичу:
Колебания цены на рынке никто не отменял...
Но для Трейдера важно различать эти колебания: если это ОТКАТ, то это одни риски, причем завышенные..., или это разворот ТРЕНДА - в этом случае риски намного ниже, так как " тренд всегда вывезет"...
Вот, состоялся очередной недельный разворот - сегодня, вскоре после полуночи по Гринвичу:
А как вы относитесь к стратегии складной метр Лиховидова?
Разделение на халявщиков и трудоголиков не важно, гораздо важней найти хотя бы одного, который понять сможет и применить, и без разницы трудоголик он или нет)))
С одной стороны благие намерения помочь ВСЕМ ищущим, с другой стороны разделение на халявщиков-бездельников или плохих и хороших.
Критерий выбора и оценки мне не понятен.
По моему мнению, тогда надо сначала найти "хороших", а потом именно им и помогать.
С одной стороны благие намерения помочь ВСЕМ ищущим, с другой стороны разделение на халявщиков-бездельников или плохих и хороших.
Критерий выбора и оценки мне не понятен.
По моему мнению, тогда надо сначала найти "хороших", а потом именно им и помогать.
среди хороших может не оказаться нужных) Нужных катастрофически мало.
У Щедровицкого написано еще в 1975 году
Я спрашиваю студентов второго курса: что у вас там будет в конце вашего курсового исследования? А они обычно отвечают: так мы же его еще не проводили; вот проведем, выясним, тогда вам и скажем. Я их в таком случае выпихиваю за дверь аудитории и говорю: наблюдайте, через 15 минут расскажете. Но уже минут через 7-10 возвращаются и спрашивают: а что наблюдать? Тогда я сажаю их на место и говорю: программируйте ваше исследование, определите, что вы хотите получить, сформулируйте цели, определите ограничения на ваши продукты, условия их практического использования и т.д. Запомните: если вы не знаете целей вашего исследования, не представляете себе продукта, который вы должны получить, то вы не ученый-исследователь, а рыболов.
Он серьезно относился к определению целей и постановке задач!!!