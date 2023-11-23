Ищем закономерности - страница 43
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Выскажу крамольную мысль, что маржинальные рынки не зависят от новостей и фундаментальных показателей)) косвенная зависимость конечно есть, но ей можно пренебречь. Может кто-нибудь так же считает?)
Special for you ...:):):)
Рис1. Утренний драйв ... :)
Рис2. За два дня отработки нового алгоритма на машке в качестве сигнала открытия позиций.
Также в одностороннем порядке выхожу из дискуссии по поводу "мамкиных фантазеров". Впредь буду игнорировать Ваши сообщения. Всех благ.С уважением, RomFil
Картинки баланса не имеют ничего общего с мониторингом.
А хвалятся ими, как правило, либо мошенники, либо продавцы надежды (советников, индикаторов), либо наивные школьники.
Доброе время суток!
Про машку - это одна из искомых Вами закономерностей. Или я что-то путаю? В саму машку можно и не верить ... :)
На счёт опробования идеи: ну нет так нет. :) Ну раз нет желания "... тратить своё время ...", тогда и у меня желание делиться закономерностями пропадает ... :(
Вот Вам крайняя закономерность. Используются два индюшка (по сути осцилляторы, но не простые), оба самописных, в Интернете подобного ничего не найдёте. Индюшки прилагаю со сроком работы до 01.04.2020.
Закономерность следующая: как только линия с цветом LightSeaGreen пересекает ноль, а синяя в этот момент начинает разворачиваться от экстремума, входим в направлении движения индюшков. Преимущество правильного входа субъективно можно оценить в районе 80%. Выход либо по обратному сигналу, либо *** (а вот тут можно много чего напридумывать). :)
Всего доброго, всех благ, с уважением, RomFil!!! :):):)P.S. Ещё на дивергенцию экстремумов обратите внимание ... Тоже интересные мысли могут появиться.
И где?
И где?
Я говорил про машку.
Для каких целей используют Moving Average?
-увидеть тренд,
-поймать период колебаний,
-найти дивергенцию,
-построить осциллятор,
-наверное что-то еще.
Всё это делает и наблюдение за экстремумами. Делает точно, достоверно и вовремя.
На графике отмечены галками экстремумы и крестиками вершины скользящей, в данном случае Linear Weighted. Сразу видно они не совпадают по времени, по расстоянию. Амплитуда колебаний смазана, период колебаний не достоверный. Как можно принимать решение по таким данным?
Можно.
Можно делать что угодно. У каждого свои предпочтения и привычки. Люди используют скользящую как инструмент, но он не точный. А экстремумы - точный. Вот и вся разница.
Я говорил про машку.
Для каких целей используют Moving Average?
-увидеть тренд,
-поймать период колебаний,
-найти дивергенцию,
-построить осциллятор,
-наверное что-то еще.
Всё это делает и наблюдение за экстремумами. Делает точно, достоверно и вовремя.
На графике отмечены галками экстремумы и крестиками вершины скользящей, в данном случае Linear Weighted. Сразу видно они не совпадают по времени, по расстоянию. Амплитуда колебаний смазана, период колебаний не достоверный. Как можно принимать решение по таким данным?
Постарался ответить на скрине ... :)
Если задать нейросети эту целевую в виде -1 вниз и 1 вверх, а на вход подавать всякие OHLCV, индикаторы и прочую ересь, то можно получить определённые интересные вещи.
А ещё в matlab есть такая функция fitctree (fitrtree) с помощью которой можно даже обойтись без нейросетей. Это дерево решений. После его обучения на выходе будут определённые уравнения, типа х1>0.5, х2<6, x3>=0.03 и т.д., где xN - это вход дерева.
С уважением, RomFil
Можно делать что угодно. У каждого свои предпочтения и привычки. Люди используют скользящую как инструмент, но он не точный. А экстремумы - точный. Вот и вся разница.
Совершенно верно. МА вспомогательный инструмент.
Можно заменить эту МА другими инструментами?
А какую пользу она приносит? Недопонял.