Ищем закономерности - страница 152
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Это называется консолидация.
"Три индейца", работает всегда.
Круглые значения ни при чём, об этом в следующем занятии.
Тут именно я хотел сказать, что цена часто "переплетает" круглый уровень, просто понаблюдайте.
Тут именно я хотел сказать, что цена часто "переплетает" круглый уровень, просто понаблюдайте.
Я только этим и занимаюсь.
Вот скрин торгового терминала дочери:
Классический пример начала пробоя вверх.
Обратите внимание, что большинство участников рынка ожидает движения вниз. Так происходит почти всегда,- большинство проигрывает.
Не заморачивайся. Время жизненное потеряешь зря. Это не стоит того
У меня создаётся впечатление, что Вы разговариваете, как бы это сказать, с высока, покровительственно что-ли, как знаток дела. Не так? Тут вроде все одинаковые. Две руки две ноги, голова.
Закономерность не поменялась а волатильность поменялась
Не понятно...
Закономерность: цена движется в канале... Изменение волатильности , но цена все равно в канале... А советник перестает приносить прибыль...
И какова причина?...
Поясните Ваше видение проблемы...
Если "закономерность остается прежней", то почему перестают прибыльно работать советники?
Ведь советник как раз и был настроен на эту закономерность, которая не поменялась, ... а в результате - ПШИК...
Продолжение мысли.
Вот к примеру ты идешь - переставляешь сначала одну ногу, переваливаешь свой вес на другую и потом переставляешь другую ногу и так далее и так далее...
Что это??? Можно это назвать статистикой??? Нууу, с натяжкой правда?)))
Хорошо. Ты побежал и бежишь то быстрее то медленнее и что потом произойдет???
Правильно. Ты остановишься Или нет . Пойдешь наверно. Хотя как это узнать?
Надо чтобы ты несколько сотен таких пробежек сделал и там посмотреть,
сколько раз ты остановился, а сколько раз после пробежки ты продолжил
движение пешком. Здесь и от сюда складывается статистика.
Так же за статистику можно(нужно) брать тот факт где ты споткнулся и на каком участке дороги.
И сколько раз. Это тоже важно.
ВСЕ вышеизложенное применимо и к рынку. Есть статистика или проще говоря закономерность движения цены.
У меня создаётся впечатление, что Вы разговариваете, как бы это сказать, с высока, покровительственно что-ли, как знаток дела. Не так? Тут вроде все одинаковые. Две руки две ноги, голова.
У вас правильное впечатление.
Или вам проще разговаривать с теми кто не "шарит"?))))))))))))
И дело не в конечностях
Продолжение мысли.
Вот к примеру ты идешь - переставляешь сначала одну ногу, переваливаешь свой вес на другую и потом переставляешь другую ногу и так далее и так далее...
Что это??? Можно это назвать статистикой??? Нууу, с натяжкой правда?)))
Хорошо. Ты побежал и бежишь то быстрее то медленнее и что потом произойдет???
Правильно. Ты остановишься Или нет . Пойдешь наверно. Хотя как это узнать?
Надо чтобы ты несколько сотен таких пробежек сделал и там посмотреть,
сколько раз ты остановился, а сколько раз после пробежки ты продолжил
движение пешком. Здесь и от сюда складывается статистика.
Так же за статистику можно(нужно) брать тот факт где ты споткнулся и на каком участке дороги.
И сколько раз. Это тоже важно.
ВСЕ вышеизложенное применимо и к рынку. Есть статистика или проще говоря закономерность движения цены.
Статистика, конечно, может помочь выявить закономерность. Если взять статистику скорости падения яблок на голову Ньютона. Но, ему на голову упало всего одно яблоко.
У вас правильное впечатление.
Люди имеют различные психотипы, различный интеллект, но это мало чем отличает их от других людей. Считать себя лучше других по любому признаку наивно. Каждый человек способен и на самое прекрасное, и на самые гнусные вещи, поверьте каждый человек. Очень много зависит от среды. Поэтому чем гордится, то? Тем чем мы станем через лет 50-80, пылью?
Люди имеют различные психотипы, различный интеллект, но это мало чем его отличает их от других людей. Считать себя лучше других по любому признаку наивно. Каждый человек способен и на самое прекрасное, и на самые гнусные вещи, поверьте каждый человек. Очень много зависит от среды. Поэтому чем гордится, то? Тем чем мы станем через лет 50-80, пылью?
Полностью с вами согласен.
И я кстати не считаю себя лучше других если вы это имели ввиду.
Люди имеют различные психотипы, различный интеллект, но это мало чем его отличает их от других людей. Считать себя лучше других по любому признаку наивно. Каждый человек способен и на самое прекрасное, и на самые гнусные вещи, поверьте каждый человек. Очень много зависит от среды. Поэтому чем гордится, то? Тем чем мы станем через лет 50-80, пылью?
С этим правда не соглашусь
Возьмем пример. Два разных человека в одном городе на одной улице.
Один приезжий чел в отпуске, а второй местный бомж.
Первый идет и любуется достопримечательностью города, строений,
по ходу его движения он улыбается и получает ответные улыбки
прекрасных людей и в общем все на позитиве.
А что видит второй?- Пошарпанные стены, кто то бросил окурок мимо урны,
люди воротят лица от него и все для него негативно выглядит.
Так что, среда зависит или все таки зависит то, как человек смотрит на этот мир?