Ищем закономерности - страница 182
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Наверно имелось ввиду, предыдущее поведение цены? :)
95% видят только предыдущую цену. Это будет верно.
Есть интереснейшая тема, распознание группового поведения роботов на рынках, над которой сейчас работаю.
Входить в рынок с быками или с медведями.
Пошёл спать
Пошёл спать
Я тоже
Торговля по тренду - всегда просадки, у Вас денег хватит?
Оригинальное понимание "торговли по тренду"...
Просадки в торговле ВСЕГДА связаны с плохим выходом из позиции... Причем это при ЛЮБОЙ торговле, по тренду или не по тренду...
Оригинальное понимание "торговли по тренду"...
Просадки в торговле ВСЕГДА связаны с плохим выходом из позиции... Причем это при ЛЮБОЙ торговле, по тренду или не по тренду...
Ладно, обсудим.
По мне так это просто затухание импульса, любой осциллятор это определяет
Совершенно верно, там где цена проходит участок быстро это импульс, но никак не тренд.
Оригинальное понимание "торговли по тренду"...
Просадки в торговле ВСЕГДА связаны с плохим выходом из позиции... Причем это при ЛЮБОЙ торговле, по тренду или не по тренду...
Вы не правы, просадки могут быть связаны и с плохим входом.
Вы не правы, просадки могут быть связаны и с плохим входом.
Вы не правы! Просто не входите плохо в позицию и не будет просадок - Вас же никто не заставляет насильно... А вот если вошли, то вариантов сильно убавится...
Когда входим, думаем, что вошли хорошо, но маркетмейкер думает по другому и получается конфликт интересов.)))
вот ещё в копилку искателей приключений закономерностей. Иллюстрация тренда и сопротивлений
оранжевые линии рисуются спустя 13 сек после открытия M5. (скриншот свежак, это Биток, но повсюду и всегда одно и то-же)
Заметно, что плотность нарастает вниз (куда собственно и цена наклонилась), но сверху-снизу есть зоны где цена не задерживается (точнее она там быстрее/резче двигается и старается оттуда уйти).
Это собственно и есть тренд и зоны поддержки-сопротивления.
собственно тот-же график спустя время:
по краям отчётливы места которые цена старательно избегает. Отлаживаю немного совсем другое, но смотреть забавно - цена зайдя в эти места, старается как можно быстрее оттуда свалить.
Остаётся всего ничего: найти разумное объяснение такому, способ наглядно это отобразить, придумать надёжный метод детекции начала+завершения по времени, алгоритм который это эксплуатирует и ММ минимизирующий риск. Всего делов-то :-)