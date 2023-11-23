Ищем закономерности - страница 182

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Andrei:

Наверно имелось ввиду, предыдущее поведение цены? :)

 95% видят только предыдущую цену. Это будет верно.

 
Uladzimir Izerski:

Есть интереснейшая тема, распознание группового поведения роботов на рынках, над которой сейчас работаю.

Входить в рынок с быками или с медведями.

Пошёл спать

 
VVT:

Пошёл спать

Я тоже

 
Алексей Тарабанов:

 Торговля по тренду - всегда просадки, у Вас денег хватит? 

Оригинальное понимание "торговли по тренду"...

Просадки в торговле ВСЕГДА связаны с плохим выходом из позиции...  Причем это при ЛЮБОЙ торговле, по тренду или не  по  тренду...

 
Serqey Nikitin:

Оригинальное понимание "торговли по тренду"...

Просадки в торговле ВСЕГДА связаны с плохим выходом из позиции...  Причем это при ЛЮБОЙ торговле, по тренду или не  по  тренду...

Ладно, обсудим. 

 
VVT:

По мне так это просто затухание импульса, любой осциллятор это определяет

Совершенно верно, там где цена проходит участок быстро это импульс, но никак не тренд.

 
Serqey Nikitin:

Оригинальное понимание "торговли по тренду"...

Просадки в торговле ВСЕГДА связаны с плохим выходом из позиции...  Причем это при ЛЮБОЙ торговле, по тренду или не  по  тренду...

Вы не правы, просадки могут быть связаны и с плохим входом.

 
khorosh:

Вы не правы, просадки могут быть связаны и с плохим входом.

Вы не правы! Просто не входите плохо в позицию и не будет просадок - Вас же никто не заставляет насильно...  А вот если вошли, то вариантов сильно убавится...
 
Serqey Nikitin:
Вы не правы! Просто не входите плохо в позицию и не будет просадок - Вас же никто не заставляет насильно...  А вот если вошли, то вариантов сильно убавится...

Когда входим, думаем, что вошли хорошо, но маркетмейкер думает по другому и получается конфликт интересов.)))

 
Maxim Kuznetsov:

вот ещё в копилку искателей приключений  закономерностей. Иллюстрация тренда и сопротивлений

оранжевые линии рисуются спустя 13 сек после открытия M5. (скриншот свежак, это Биток, но повсюду и всегда одно и то-же)
Заметно, что плотность нарастает вниз (куда собственно и цена наклонилась), но сверху-снизу есть зоны где цена не задерживается (точнее она там быстрее/резче двигается и старается оттуда уйти).

Это собственно и есть тренд и зоны поддержки-сопротивления. 

собственно тот-же график спустя время:

по краям отчётливы места которые цена старательно избегает. Отлаживаю немного совсем другое, но смотреть забавно - цена зайдя в эти места, старается как можно быстрее оттуда свалить.

Остаётся всего ничего: найти разумное объяснение такому, способ наглядно это отобразить, придумать надёжный метод детекции начала+завершения по времени, алгоритм который это эксплуатирует и ММ минимизирующий риск. Всего делов-то :-)

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