Ищем закономерности - страница 123
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А Вы никак не уйдете(
Всё и я ухожу. Даже читать тебя не буду))
У меня классическое понимание трендов. Никаких мудрёностей.
Вот картинка. Чередование импульсных и коррекционных волн. Вершины не выходят за предыдущие вершинки и впадины не выходят за предыдущие впадины. Больше ничего не надо знать.
Как только возникает такая конструкция, входите в рынок по тренду. Это знали даже наши дедушки))
Если кому не понятно?
Пришлось нарисовать картинку. Может зрительно лучше доходит. Не знаю.
А вот алгоритм, как определяю тенд, я не обязан отчитываться. Извините.
как Тебе такое Илон Маск?)
как Тебе такое Илон Маск?)
Попаал под пилу.
Попаал под пилу.
Зачем к анализу прохождения дельты ценой впилили ADR?
Ок, Чингиз, давай сделаем индикатор флета, о котором ты говорил.
Доброе время суток!
Ну как и "ванговал" страниц эдак 80 назад - "нафлудили", но так и не одной нормальной закономерности не подтвердили. Странно всё это ... :) Хотя предсказуемо.
К сожалению, прорабатываемый последний месяц проект, так и не принёс желаемого результата - прибыл есть, но издержки очень большие + много субъективизма, что приводит к "топтанию" около нуля. Но ничего - отрицательный опыт, тоже опыт.
Кто как смотрит на вейвлеты? Как думаете есть в них практическая полезность? Создал тут в выходные один интересный "продукт" - могу поделиться для опробования. Сам опробовать не могу в полной мере, т.к. для работы нужны ресурсы ПК - имеющихся трёх полноценных ПК не хватает ... :(:(:( Продукт достаточно перспективный - краевой эффект побеждён. Единственно осталось понять имеется ли практическая польза. Если тема интересна, то могу либо здесь выложить, либо новую ветку создать.
Про движения цены по Чингизу: всё верно рассуждения идут, но можно ли мне вставить пару дополнений? ... (вопрос риторический).
Собственно есть такой индюшок Zigzag_fx называется (см вложение). Это обыкновенный ZZ, но он с помощью точек показывает когда сформировался новый "разворотный якорь" и как он развивался на истории. Что будет если его добавить к индюшку Чингиза и проанализировать дальнейшее движение якоря после появления "разворотной формации"? Также после появления этой "разворотной формации" посмотреть в прошлое и определить статистическую составляющую отработки величины движения - как в "графиках колебаний" из теории Ганна.
Вот Вам очередная "закономерность" - вернее не закономерность, а практическая особенность движения цены, которую можно использовать в реальной торговле.
Извините конечно, но ветка из раздела "Ищем закономерности" в моих глазах перешла в раздел "Теоретические изыскания" поиска способа применения индикатора Чингиза.
За сим ухожу в подполье. Свою актуальность данная ветка изжила по причине ухода от начальной идеи.
С уважением, RomFil
Доброе время суток!
Ну как и "ванговал" страниц эдак 80 назад - "нафлудили", но так и не одной нормальной закономерности не подтвердили. Странно всё это ... :) Хотя предсказуемо.
К сожалению, прорабатываемый последний месяц проект, так и не принёс желаемого результата - прибыл есть, но издержки очень большие + много субъективизма, что приводит к "топтанию" около нуля. Но ничего - отрицательный опыт, тоже опыт.
Кто как смотрит на вейвлеты? Как думаете есть в них практическая полезность? Создал тут в выходные один интересный "продукт" - могу поделиться для опробования. Сам опробовать не могу в полной мере, т.к. для работы нужны ресурсы ПК - имеющихся трёх полноценных ПК не хватает ... :(:(:( Продукт достаточно перспективный - краевой эффект побеждён. Единственно осталось понять имеется ли практическая польза. Если тема интересна, то могу либо здесь выложить, либо новую ветку создать.
Про движения цены по Чингизу: всё верно рассуждения идут, но можно ли мне вставить пару дополнений? ... (вопрос риторический).
Собственно есть такой индюшок Zigzag_fx называется (см вложение). Это обыкновенный ZZ, но он с помощью точек показывает когда сформировался новый "разворотный якорь" и как он развивался на истории. Что будет если его добавить к индюшку Чингиза и проанализировать дальнейшее движение якоря после появления "разворотной формации"? Также после появления этой "разворотной формации" посмотреть в прошлое и определить статистическую составляющую отработки величины движения - как в "графиках колебаний" из теории Ганна.
Вот Вам очередная "закономерность" - вернее не закономерность, а практическая особенность движения цены, которую можно использовать в реальной торговле.
Извините конечно, но ветка из раздела "Ищем закономерности" в моих глазах перешла в раздел "Теоретические изыскания" поиска способа применения индикатора Чингиза.
За сим ухожу в подполье. Свою актуальность данная ветка изжила по причине ухода от начальной идеи.
С уважением, RomFil
Те же яйца только в профиль) по сути здесь есть возможность практического применения, но не так как вы описываете.
Полностью поддерживаю ... :):):) Также как у Вас, всё упирается в "вероятность". Но до сих пор тут её определить так и не смогли - и даже не пытались ... :).
Честно говоря я считаю (но моё мнение может быть ошибочным), что параметры LocalDistance, GlobalDistance в индикаторе Чингиза не надо привязывать к какую-либо индикатору (о чём Чингиз верно подметил). А этот параметр нужно определять по истории - т.е. формировать некую целевую функцию и по её оптимизации определять требуемые значения данных параметров.