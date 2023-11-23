Ищем закономерности - страница 235
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
, а нам нужно бабки постоянно и оказаться вне рынка
отсюда появляется необходимость во вложенной петле, позволяющей брать все движение цены, куда бы она не пошла.
Твой друг молодчик
Слушай его внимательно в части модели торговой системы, он дело говорит!
Только, к сожалению, матаппарат получается вашьпе другой, без применения гистерезиса и вообще без индикатора.
А гистерезис....
Ну молодец, ай-да молодец!!!
Эту модель я увидел только в одном месте - это СМЕ!
Сколько раз уже просил - да бл..!!!, проанализируйте вы её, ну хоть кто нибудь!
я же кидал такого индикатора где то на форум
матаппарат этой фишки допотопен и настолько элементарен, что слов нет
дело в том, что как не изображай, как не подгоняй, но гистерезис останется гистерезисом
а вот вложенный петли - это да
я несколько лет добивался этого
Добился!!!
Саш, попробуй догадаться - для чего это ему надо было?
Да я не буду скрывать...
Чтобы тупо уйти от рыночной модели и пребывать в тузах, т.к. рынок идет по классике против всей толпы:
https://www.mql5.com/ru/forum/332765/page230#comment_18682550
Не знаю, не знаю - насколько матаппарат элементарен...
Чтобы описать вот такие рыночные петли:
надо, по меньшей мере, шарить в численных решениях интегро-дифференциальных уравнений. Это не совсем просто...
Так вот, данная тема, конечно, хороша для философстваний, создания рыночных парадигм, да, просто, флуда...
А вот описать матаппарат той или иной стратегии, увы, не всем дано.
Не знаю, не знаю - насколько матаппарат элементарен...
Чтобы описать вот такие рыночные петли:
надо, по меньшей мере, шарить в численных решениях интегро-дифференциальных уравнений. Это не совсем просто...
да ладно ;)
пробуй, вот тебе гистерезис
две строчки кода ты будешь называть словосочетанием, которое многим не понятно?
поимей жалость ;)))
любую формулу всегда можно заменить эквивалентной и будет это понятно любому, кто закончил как минимум 4 класса общеобразовательной
как бы ты не извращался и не умничал, результат будет отличаться только на плюс / минус, не более
shift=12;
for(i=indBars; i>=0; i--)
{
s1[i]=MathArctan(iClose(Symbol(),Period(),i));
s0[i]=MathArctan(iClose(Symbol(),Period(),i+shift));
}
Так вот, данная тема, конечно, хороша для философстваний, создания рыночных парадигм, да, просто, флуда...
А вот описать матаппарат той или иной стратегии, увы, не всем дано.
Саня, я формулы всегда сам выводил по физике
в т.ч. и Шредингера
сначала не верили, типа списал
а потом.....
Саня, я формулы
ФормулЕ рынка?
ФормулЕ рынка?
не, это шихта
но некий смысл в этом есть
по кр.мере уже теплее
Может быть, еще и точки входа-выхода на петле гистерезиса скажешь?
не, это шихта
но некий смысл в этом есть
по кр.мере уже теплее
И что даёт арктангенс цены? Или разница s1-s0?
Может быть, еще и точки входа-выхода на петле гистерезиса скажешь?
И что даёт арктангенс цены? Или разница s1-s0?
пока не изучите как работает рынок, петля гистерезиса будет пустым звуком
вот это анализируйте
https://www.mql5.com/ru/forum/345357/page83#comment_18462538