Ищем закономерности - страница 235

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, а нам нужно бабки постоянно и оказаться вне рынка

отсюда появляется необходимость во вложенной петле, позволяющей брать все движение цены, куда бы она не пошла.

Твой друг молодчик

Слушай его внимательно в части модели торговой системы, он дело говорит!

Только, к сожалению, матаппарат получается вашьпе другой, без применения гистерезиса и вообще без индикатора.

А гистерезис....

Ну молодец, ай-да молодец!!!

Эту модель я увидел только в одном месте - это СМЕ!

Сколько раз уже просил - да бл..!!!, проанализируйте вы её, ну хоть кто нибудь!

 
Renat Akhtyamov:

я же кидал такого индикатора где то на форум

матаппарат этой фишки допотопен и настолько элементарен, что слов нет

дело в том, что как не изображай, как не подгоняй, но гистерезис останется гистерезисом

а вот вложенный петли - это да

я несколько лет добивался этого

Добился!!!

Саш, попробуй догадаться - для чего это ему надо было?

Да я не буду скрывать...

Чтобы тупо уйти от рыночной модели и пребывать в тузах, т.к. рынок идет по классике против всей толпы:

https://www.mql5.com/ru/forum/332765/page230#comment_18682550

Не знаю, не знаю - насколько матаппарат элементарен... 

Чтобы описать вот такие рыночные петли:

надо, по меньшей мере, шарить в численных решениях интегро-дифференциальных уравнений. Это не совсем просто...

 

Так вот, данная тема, конечно, хороша для философстваний, создания рыночных парадигм, да, просто, флуда...

А вот описать матаппарат той или иной стратегии, увы, не всем дано.

 
Alexander_K:

Не знаю, не знаю - насколько матаппарат элементарен... 

Чтобы описать вот такие рыночные петли:

надо, по меньшей мере, шарить в численных решениях интегро-дифференциальных уравнений. Это не совсем просто...

да ладно ;)

пробуй, вот тебе гистерезис

две строчки кода ты будешь называть словосочетанием, которое многим не понятно?

поимей жалость ;)))

любую формулу всегда можно заменить эквивалентной и будет это понятно любому, кто закончил как минимум 4 класса общеобразовательной

как бы ты не извращался и не умничал, результат будет отличаться только на плюс / минус, не более


shift=12;

   for(i=indBars; i>=0; i--)
   {
      s1[i]=MathArctan(iClose(Symbol(),Period(),i));
      s0[i]=MathArctan(iClose(Symbol(),Period(),i+shift));
   }

 
Alexander_K:

Так вот, данная тема, конечно, хороша для философстваний, создания рыночных парадигм, да, просто, флуда...

А вот описать матаппарат той или иной стратегии, увы, не всем дано.

Саня, я формулы всегда сам выводил по физике

в т.ч. и Шредингера

сначала не верили, типа списал

а потом.....

 
Renat Akhtyamov:

Саня, я формулы


ФормулЕ рынка?


shift=12;

   for(i=indBars; i>=0; i--)
   {
      s1[i]=MathArctan(iClose(Symbol(),Period(),i));
      s0[i]=MathArctan(iClose(Symbol(),Period(),i+shift));
   }
 
Evgeniy Chumakov:


ФормулЕ рынка?


не, это шихта

но некий смысл в этом есть

по кр.мере уже теплее

 
Renat Akhtyamov:

Может быть, еще и точки входа-выхода на петле гистерезиса скажешь?

 
Renat Akhtyamov:

не, это шихта

но некий смысл в этом есть

по кр.мере уже теплее


И что даёт арктангенс цены? Или разница s1-s0? 

 
Alexander_K:

Может быть, еще и точки входа-выхода на петле гистерезиса скажешь?

Evgeniy Chumakov:


И что даёт арктангенс цены? Или разница s1-s0? 

пока не изучите как работает рынок, петля гистерезиса будет пустым звуком

вот это анализируйте

https://www.mql5.com/ru/forum/345357/page83#comment_18462538

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