Ищем закономерности - страница 55
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Виталий, тем более к бигдата;)
На бигдату сегодня поставили все наиболее мощные корпорации. Причем не нужно быть гением, чтобы использовать безразмерные данные. Нужно просто иметь ресурсы и минимум здравого смысла. Биг дата перечеркнула логику многих научных сфер. Психологию, социологию, евгенику (я воздержусь от упоминания технических сфер, в которых я дуб). ИИ показал превосходство над нашими ограниченными формулами, и даже сами разработчики не могут (а может не хотят) объяснить в чем же дело.
Когда я говорю о недоверии к кодам, я имею в виду алгоритмы из нескольких строчек (причем в изначально ограниченных инфо форматах), которые выдают за граали.
Баскаков) ты вообще сколько раз вымпелы видел?
До фиговой тучи
вымпел очевидно такой всегда
Вот еще нашел видео:
Как для демонстрации, очень удачная реализация. Даже слишком.
Нашел данный индикатор на сайте даже - https://www.mql5.com/ru/code/9339
Только что-то с ним не так, либо я не понимаю. Он не функционирует в МТ4.
Еще нашел обсуждение этого индикатора, но оно давно заглохло - https://www.mql5.com/ru/forum/27064
И еще одну статью нашел с обсуждениями и файлом эксперта - https://www.mql5.com/ru/articles/1352
В последней статье эксперт функционирует, но с визуализацией я не разобрался. А меня интересует именно отрисовка паттернов как на видео.
ЧУВАШОВ - ПАММ-УПРАВЛЯЮЩИЙ, КОТОРЫЙ СЛИЛ СВОИ СЧЕТА.
Есть такая информация. Но относительно некоторых его идей, это ничего не меняет.