Ищем закономерности - страница 55

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Макс, да горизонтальные уровни тормозят движение цены, но и трендовые линии тоже работают. Видно, как хаи и лои выстраиваются в линейку.
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Виталий, тем более к бигдата;)
 
Aleksei Stepanenko:
Виталий, тем более к бигдата;)

На бигдату сегодня поставили все наиболее мощные корпорации. Причем не нужно быть гением, чтобы использовать безразмерные данные. Нужно просто иметь ресурсы и минимум здравого смысла. Биг дата перечеркнула логику многих научных сфер. Психологию, социологию, евгенику (я воздержусь от упоминания технических сфер, в которых я дуб). ИИ показал превосходство над нашими ограниченными формулами, и даже сами разработчики не могут (а может не хотят) объяснить в чем же дело.

Когда я говорю о недоверии к кодам, я имею в виду алгоритмы из нескольких строчек (причем в изначально ограниченных инфо форматах), которые выдают за граали.

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Я пошутил. Но у нас все по-серьезному.
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Fast235:

Баскаков) ты вообще сколько раз вымпелы видел?

До фиговой тучи
 
Вот, достал старое виде Чувашова и там элементарное решение по определению экстремумов: индикатор "Фракталы". Вы, Алексей, против данного индикатора что-либо имеете? Просто он в конкретном случае с трендлиниями решает вопрос автоматизации.
 
Vladimir Baskakov:
До фиговой тучи

вымпел очевидно такой всегда


 

Вот еще нашел видео: 

Как для демонстрации, очень удачная реализация. Даже слишком.

Нашел данный индикатор на сайте даже - https://www.mql5.com/ru/code/9339

Только что-то с ним не так, либо я не понимаю. Он не функционирует в МТ4.

Еще нашел обсуждение этого индикатора, но оно давно заглохло - https://www.mql5.com/ru/forum/27064

И еще одну статью нашел с обсуждениями и файлом эксперта - https://www.mql5.com/ru/articles/1352

В последней статье эксперт функционирует, но с визуализацией я не разобрался. А меня интересует именно отрисовка паттернов как на видео.

 
ЧУВАШОВ - ПАММ-УПРАВЛЯЮЩИЙ, КОТОРЫЙ СЛИЛ СВОИ СЧЕТА.
 
danminin:
ЧУВАШОВ - ПАММ-УПРАВЛЯЮЩИЙ, КОТОРЫЙ СЛИЛ СВОИ СЧЕТА.

Есть такая информация. Но относительно некоторых его идей, это ничего не меняет.

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