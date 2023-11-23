Ищем закономерности - страница 47
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Никакой роли. Цена ничего не знает о том, кто какую дополнительную линию у себя провёл.
Не совсем верно такое рассуждение.
Играет. И большую роль.
Цена ходит не сама по себе, а на эмоциях толпы. Будь то банки или спекулянты влияют на неё.
Средние цены применяют многие и вы в том числе вносите посильный вклад в формировании цены. Будь то средняя или производная от цены(она же средняяяяя)
Теперь, давайте нарисуем все линии, которые у себя рисуют участники рынка. И получим точку пересечения этих всех линий, которая будет размазана тонким слоем по всему графику.
Играет. И большую роль.
Интересно, Владимир, на каком периоде усреднения?
Теперь, давайте нарисуем все линии, которые у себя рисуют участники рынка. И получим точку пересечения этих всех линий, которая будет размазана тонким слоем по всему графику.
Это правильное направление в понимании рынка.
Есть множество точек интереса на продажу и покупку. Но есть одно большое НО.
Разные игроки стоят на разных уровнях. Спекулянтов вижу на каждом шагу.)) На каждом тике)))
Интересно, Владимир, на каком периоде усреднения?
Любой поток цен можно усреднить. Не зависит от пользователя, а только от периода времени наблюдения.
Любой поток цен можно усреднить. Не зависит от пользователя, а только от периода времени наблюдения.
Какую пользу из всего этого можно извлечь? Мы с Вами конкретно?
Вопрос из далека. Вы о средних или о чем думаете?
Одно и то же выражение может быть верным и не верным одновременно, в зависимости от условий к которым оно применяется.
В том то и дело, путей много, но мы то одни. Нужно выбирать один логичный путь, и надеется на то, что он будет правильным.
Я как-то писал, что человек привязан к линейной логике. Хуже того, эта линейная логика жестко фрагментирована как тот рисунок выше. Одно и то же выражение может быть верным и не верным одновременно, в зависимости от условий к которым оно применяется. И вот сейчас тут происходит противопоставление одинаково верных заявлений, только привязанных к разным контекстам условий. ИИ совершенствуется, а человек деградирует.
Может в среднем и деградирует, так как в современном обществе не требуется полного напряжения умственных и физических сил, но прогресс общества определяется его элитой, наиболее образованной частью общества, профессионалами высшей квалификации.