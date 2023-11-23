Ищем закономерности - страница 47

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Aleksei Stepanenko:
Никакой роли. Цена ничего не знает о том, кто какую дополнительную линию у себя провёл.

Не совсем верно такое рассуждение.

Играет. И большую роль.

Цена ходит не сама по себе, а на эмоциях толпы. Будь то банки или спекулянты влияют на неё.

Средние цены применяют многие и вы в том числе вносите посильный вклад в формировании цены. Будь то средняя или производная от цены(она же средняяяяя)

[Удален]  

Теперь, давайте нарисуем все линии, которые у себя рисуют участники рынка. И получим точку пересечения этих всех линий, которая будет размазана тонким слоем по всему графику.


[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Играет. И большую роль.

Интересно, Владимир, на каком периоде усреднения?

 
Aleksei Stepanenko:

Теперь, давайте нарисуем все линии, которые у себя рисуют участники рынка. И получим точку пересечения этих всех линий, которая будет размазана тонким слоем по всему графику.


Это правильное направление в понимании рынка.

Есть множество точек интереса на продажу и покупку. Но есть одно большое НО.

Разные игроки стоят на разных уровнях. Спекулянтов вижу на каждом  шагу.)) На каждом тике)))

 
Я как-то писал, что человек привязан к линейной логике. Хуже того, эта линейная логика жестко фрагментирована как тот рисунок выше. Одно и то же выражение может быть верным и не верным одновременно, в зависимости от условий к которым оно применяется. И вот сейчас тут происходит противопоставление одинаково верных заявлений, только привязанных к разным контекстам условий. ИИ совершенствуется, а человек деградирует.
 
Aleksei Stepanenko:

Интересно, Владимир, на каком периоде усреднения?

Любой поток цен можно усреднить. Не зависит от пользователя, а только от периода времени наблюдения. 

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Любой поток цен можно усреднить. Не зависит от пользователя, а только от периода времени наблюдения. 

Какую пользу из всего этого можем извлечь? Мы с Вами конкретно?
 
Aleksei Stepanenko:
Какую пользу из всего этого можно извлечь? Мы с Вами конкретно?

Вопрос из далека. Вы о средних или о чем думаете?

[Удален]  
Vitaliy Maznev:
Одно и то же выражение может быть верным и не верным одновременно, в зависимости от условий к которым оно применяется.

В том то и дело, путей много, но мы то одни. Нужно выбирать один логичный путь, и надеется на то, что он будет правильным.

 
Vitaliy Maznev:
Я как-то писал, что человек привязан к линейной логике. Хуже того, эта линейная логика жестко фрагментирована как тот рисунок выше. Одно и то же выражение может быть верным и не верным одновременно, в зависимости от условий к которым оно применяется. И вот сейчас тут происходит противопоставление одинаково верных заявлений, только привязанных к разным контекстам условий. ИИ совершенствуется, а человек деградирует.

Может в среднем и деградирует, так как в современном обществе не требуется полного напряжения умственных и физических сил, но прогресс общества определяется его элитой, наиболее образованной частью общества, профессионалами  высшей квалификации.

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