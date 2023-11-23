Ищем закономерности - страница 124

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Evgeniy Chumakov:


Ну давайте что-нибудь полезное...   

Закономерности на рынке FOREX

Закономерности на рынке FOREX
Закономерности на рынке FOREX
  • 2016.08.20
  • www.mql5.com
Разработка любой стратегии начинается с поиска закономерностей на рынке. Закономерности можно условно разделить на две большие группы: 1. Значимые закономерности ( сильные, часто встречающиеся ); 2
 
Aleksei Stepanenko:


Волна номер 4 выбивается из общей трактовки, но это полноценная волна тренда вверх.

Uladzimir Izerski:

Да понимаю я тебя прекрасно. Всё дело в том, что это уже не классическое понимание тренда, а своя интерпретация.

Алексей, это волна коррекции бОльшего волнового уровня к уже растущему тренду. Так что всё чуть ли не по классике: пока волна коррекции не перебила основание (начало тренда), тренд продолжается. Что мы и видим, пробитие экстремума первого импульса - пошёл второй импульс

 
RomFil:

Полностью поддерживаю ... :):):) Также как у Вас, всё упирается в "вероятность". Но до сих пор тут её определить так и не смогли - и даже не пытались ... :).

Честно говоря я считаю (но моё мнение может быть ошибочным), что параметры LocalDistance, GlobalDistance в индикаторе Чингиза не надо привязывать к какую-либо индикатору (о чём Чингиз верно подметил). А этот параметр нужно определять по истории - т.е. формировать некую целевую функцию и по её оптимизации определять требуемые значения данных параметров.

Рассчитывать вероятность и строить распределение нужно лишь для того, чтобы убедиться что рынок случаен. Тогда догадки обращаются в опыт и знание. А оттуда можно уже прийти к результату, а не теряться в догадках выдумывая все новые и новые бессмысленные теории.

Оттуда станет понятно что такое на самом деле тренд и флэт и почему их не отделить друг от друга. Почему нельзя дать точного строго обоснованного определения тому и другому.

Пока этого не сделано все остальное бесполезно, даже если направление усилий верное оно все равно приведет к неопределенному результату потому что обоснований результата не будет - попросту не на чем его будет строить.

[Удален]  

Всё правильно, но всё равно, там кто-то живёт.


График случайных приращений:



Реальный график:


Нужно разрешить макросы в Excel.

Файлы:
RandomPrice.zip  114 kb
 
Вот вам закономерность, используйте если надо, всё с исходниками:
ZigZag Signal
ZigZag Signal
  • www.mql5.com
Сигнал на основе индикатора ZigZag. Реализуется данный паттерн: А — двойное дно, уровень C выше уровня B, уровень D выше уровня C. Используйте на EURUSD M15 с параметрами по умолчанию, можно и другие периоды. Так как ZigZag перерисовывается, то индикатор лучше тестировать в тестере...
 
Aleksei Stepanenko:

Всё правильно, но всё равно, там кто-то живёт.


График случайных приращений:

Реальный график:



на импульс не заработ
расшир спред

[Удален]  
Aliaksandr Hryshyn:
Вот вам закономерность, используйте если надо, всё с исходниками:
Спасибо
[Удален]  
multiplicator:

на импульс не заработ
расшир спред

Речь, о присутствии неслучайности. Она не только в этих свечах, но и в других, фоном. Импульс подтверждает присутствие неслучайных действий.
 
Aleksei Stepanenko:
Речь, о присутствии неслучайности. Она не только в этих свечах, но и в других, фоном. Импульс подтверждает присутствие неслучайных действий.

Какой ужас. 

 
Aleksei Stepanenko:

Всё правильно, но всё равно, там кто-то живёт.

График случайных приращений:

Реальный график:

если бы)) либо прими факты либо увязни в болоте - решать Тебе да и не только Тебе))

Могу сгенерировать еще миллион подобных графиков) на любой вкус и цвет лептокуртозисного распределения))

Два хаоса разных диапазонов в сингулярности вот и все.

вот покруче "движуха"))

неокрепшему уму этого понять не дано. К сожалению тут ничего не поможет - только опыт.

Так что скорее всего многие из вас будут продолжать выдумывать бессмысленные теории снова и снова.

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