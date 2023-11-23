Ищем закономерности - страница 124
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Закономерности на рынке FOREX
Волна номер 4 выбивается из общей трактовки, но это полноценная волна тренда вверх.
Да понимаю я тебя прекрасно. Всё дело в том, что это уже не классическое понимание тренда, а своя интерпретация.
Алексей, это волна коррекции бОльшего волнового уровня к уже растущему тренду. Так что всё чуть ли не по классике: пока волна коррекции не перебила основание (начало тренда), тренд продолжается. Что мы и видим, пробитие экстремума первого импульса - пошёл второй импульс
Полностью поддерживаю ... :):):) Также как у Вас, всё упирается в "вероятность". Но до сих пор тут её определить так и не смогли - и даже не пытались ... :).
Честно говоря я считаю (но моё мнение может быть ошибочным), что параметры LocalDistance, GlobalDistance в индикаторе Чингиза не надо привязывать к какую-либо индикатору (о чём Чингиз верно подметил). А этот параметр нужно определять по истории - т.е. формировать некую целевую функцию и по её оптимизации определять требуемые значения данных параметров.
Рассчитывать вероятность и строить распределение нужно лишь для того, чтобы убедиться что рынок случаен. Тогда догадки обращаются в опыт и знание. А оттуда можно уже прийти к результату, а не теряться в догадках выдумывая все новые и новые бессмысленные теории.
Оттуда станет понятно что такое на самом деле тренд и флэт и почему их не отделить друг от друга. Почему нельзя дать точного строго обоснованного определения тому и другому.
Пока этого не сделано все остальное бесполезно, даже если направление усилий верное оно все равно приведет к неопределенному результату потому что обоснований результата не будет - попросту не на чем его будет строить.
Всё правильно, но всё равно, там кто-то живёт.
График случайных приращений:
Реальный график:
Нужно разрешить макросы в Excel.
Всё правильно, но всё равно, там кто-то живёт.
График случайных приращений:
Реальный график:
на импульс не заработ
расшир спред
на импульс не заработ
расшир спред
Речь, о присутствии неслучайности. Она не только в этих свечах, но и в других, фоном. Импульс подтверждает присутствие неслучайных действий.
Какой ужас.
Всё правильно, но всё равно, там кто-то живёт.
График случайных приращений:
Реальный график:
если бы)) либо прими факты либо увязни в болоте - решать Тебе да и не только Тебе))
Могу сгенерировать еще миллион подобных графиков) на любой вкус и цвет лептокуртозисного распределения))
Два хаоса разных диапазонов в сингулярности вот и все.
вот покруче "движуха"))
неокрепшему уму этого понять не дано. К сожалению тут ничего не поможет - только опыт.
Так что скорее всего многие из вас будут продолжать выдумывать бессмысленные теории снова и снова.