Ищем закономерности - страница 16
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Как всегда, одна вода, ни слова конкретики. В то время как космические корабли...
Человек выразил что котировки во многом выражаются через доллар. И именно его принято брать за основу. Второй момент в том, что движениям действительно дают толчок фундамент и события. Разве это вода? Это ближе к глобальным данным, из которых стоит вести более детальные расчеты. Алексей, вы видимо просто не воспринимаете идеи иначе чем через их графическое выражение. :)
Вы например продемонстрировали статистику по евродоллару. Если исходить из идей Владимира, то такую же статистику стоит отследить и по остальным парам, связанным с долларом. Далее определяется отклонение определенных валют, от общей тенденции по доллару. И это отклонение обозначается как спекулятивное. И все это тоже вполне можно в итоге выразить в цифрах и графиках.
:))) У меня ничего особенного - обычная торговля в канале на возврате к средней. Правда, в некоем другом временном измерении... На время и его проблему на рынке я уже 100 раз обращал внимание. У вас я увидел некоторые временные гистограммы - это, безусловно, важно при изучении рынка.
Мое мнение - все закономерности лежат на временной оси ценового графика. Как-нибудь покажу свои диаграммы, когда мой торговый счет наберет статистику. Ведь без стейта здесь никто никому не верит... На этом форуме так принято :)))
Спасибо! Расскажите об этом. Как Вы определяете канал? Как оберегаетесь от внезапного тренда?
Зачем стейт, стейт не нужен. У нас, у джентльменов верят на слово
Спасибо, Чингиз, очень интересно.
Есть вопросы.
По первому способу. Когда цена прошла какое-то заданное расстояние (дельту), мы регистрируем новую цену. Дальше, когда цена проходит ещё немного в том же направлении, мы обновляем улучшенную цену?
По второму. Это способ просто прореженных дискретных точек? По результату получается та же ценовая кривая, как бы на более высшем таймфрейме?
Какому из способов Вы отдаёте предпочтение?
Человек выразил что котировки во многом выражаются через доллар. И именно его принято брать за основу.
По первому способу у меня был вопрос.
Мы в точке 1 дальше мы прикладываем нашу дельту вниз и смотрим прошла цена вниз такой путь или нет. В точке 2 мы видим, что прошла. Ок. Дальше цена опускается до точки 3. Мы переписываем цену минимума?
Если переписываем, то это означает, что мы храним данные об экстремумах, между которыми помещается отрезок размером с Дельту?
Вот смотрите, Алексей, как можно использовать воду Владимира:
1) Определяем средний потенциал движения нескольких пар, связанных с долларом.
2) Анализируем одновременно их поведение в момент важных событий. Например на нонфармах.
3) Определяем те валюты, реакция (на событие) которых существенно отличается от их стандартного потенциала в соотношении к общей тенденцией по доллару.
Это только один пример того, как эта вода может быть преобразована в полезные данные.
Человек выразил что котировки во многом выражаются через доллар.
Это был не мой голос.
Это Владимир Баскаков просит Владимира Изерски предоставить численные показатели, подтверждающие его теорию.
Это был не мой голос.
Это Владимир Баскаков просит Владимира Изерски предоставить численные показатели, подтверждающие его теорию.
А, да, пардон. Это у меня фильтры не регистрируют разницу перьев на головах вождей :)
А, да, пардон. Это у меня фильтры не регистрируют разницу перьев на головах вождей :)
Это давняя история отношений двух Владимиров
Спасибо, Владимир! У Вас есть какие-нибудь модели и расчёты по этому поводу? Интересно.
Самая примитивная модель это таблица волн.
Первые четыре столбики слева на право это маркировка волн на ТФ (H4, H1, M15, M5.)
Маркируются волны по силе и направлению. 9-самый сильный рост, 1 - самое сильное падение.
По цвету: рост голубые, красный падение.
Вторая четверка это пометка о откате в волне.
Дальше по этой картинке сами можете проанализировать состояние рынка самостоятельно.
Всё согласованно движется, как наша Солнечная система.
А за сигнал не волнуйтесь. Я пока потешил Баскакова.))
На самом деле испытывал кнопки на новой панели, для совместной торговли с роботом.