Ищем закономерности - страница 4
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Целых 3 страницы закономерностей. :)
Ладно, Макс, не подкалывайте, скажите что-нибудь по теме.
У меня тоже мысли есть, ещё напишу.
Взаимно. На счет бутылочки, то если бы вы знали насколько не хватает :)
Ага, чтобы выключить с её помощью большую часть мозга и нести какой-нибудь бред и чепуху, при этом получая от этого кайф, восторгаясь собой, как здорово я веду умную беседу.)
Вот к примеру: Есть одна глобальная скользящая средняя (233). Она явно проявляется на всех таймфреймах. И если брать старшие ТФ, то первое касание ее на дневке, почти всегда приводит к мощному отскоку. На 4х-часовой при сильных новостях она уже может проходиться без отскока, но не так часто. итд. Это примерно из той оперы, которая вас интересует?
Таких закономерностей огромное число. Мне тоже эта тема интересна, потому давайте развивать.
Дураков что-то искать уже нетути... Нужен Грааль. Судьбоносный и святой. Остальное - ерунда.
Да, я хотел поговорить о техническом анализе, это те вещи, которые можно формализовать более конкретно.
Мне известны несколько закономерностей, ну или я думаю, что мне известны. Я не самовлюблён и не самоуверен, и готов признавать ошибки без проблем. Ну не суть. Следующие очевидные закономерности о которых я думал:
- ну то что тренды существуют, глупо говорить, они существуют,
- существует некоторая периодичность движения,
- уровни существуют,
- реальный график отличается от случайного блуждания, наличием выбросов,
- другие, о которых хочу спросить вас всех.
Знание о существовании этих закономерностей не даёт никакой пользы. Ну да есть, и что? Польза возможна только при статистическом анализе этих и других закономерностей. Об этом и хотел поговорить, обменятся опытом, научиться.
А чего вы, ребята, боитесь рассказать? Каждый думает, что его знания уникальны. А теперь представьте, сколько нас таких уникальных на земле? Было? Будет? Какова вероятность прихода ваших уникальных знаний в чужую голову? Думаю большая, мы все думаем об одном и том же. И не умнее и не глупее друг друга.
А чего вы, ребята, боитесь рассказать? Каждый думает, что его знания уникальны. А теперь представьте, сколько нас таких уникальных на земле? Было? Будет? Какова вероятность прихода ваших уникальных знаний в чужую голову? Думаю большая, мы все думаем об одном и том же. И не умнее и не глупее друг друга.
Я тоже склоняюсь к тому, что никаких секретов здесь не может быть, ровно как и ничего нового мы не найдем. Другой вопрос что и как использовать. Я сам не кодер, но мне очень интересно было бы совместно с тем кто этим владеет, что-то попробовать наработать.
Второй момент в том, что мой субъективный взгляд склоняется еще и к тому, что не индикаторы писались под закономерности, а наоборот: закономерности часто подгоняются под существующие инструменты. Чтобы движения не отпугивали и выглядели понятными и упорядоченными.
Приведу статистику отношения полезного движения волны к полному её движению. Здесь и далее речь идёт о дневных волнах, продолжительность которых в среднем составляет 10-20 часов.
На графике очередная волна размером движения от точки A до точки C состоит из двух частей. Первая часть от точки A до B находится в тени предыдущего минимума S. И эту часть волны нельзя назвать реальным продвижением вперёд, потому что цена здесь уже была недавно. А вот движение от точки B до C как раз этим движением и является. Так вот, если посмотреть на соотношение BC/AC на всём графике например EURUSD, то всего было 5436 таких волн и частота повторений отношений такая:
То есть получается, что соотношение реального движения волны к полному,
- которое составляет от 10 до 70% случается в 90% случаев,
- которое составляет от 20 до 60% случается в 80% случаев.
И вероятностная оценка:
Тут ещё есть перекос от первой волны, в которой не поймёшь, от какой точки считать полезное движение. Не подумал сразу, надо было исключить первую волну из расчёта. Ну пока так для начала.