Ищем закономерности - страница 104
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Интересно, промежуток какой по времени?
Не не, там в массиве лежит информация за все 20 лет. Всё компактно, вся информация.
Интересно, промежуток какой по времени?
Вы же не собираетесь чесать всю историю, ресурсов не хватит просто, каков промежуток?
Я так понимаю это неделя, выше этого брать по моему смысла нет, вы попадете в другое состояние рынка, который может никогда не вернуться, по разным обстоятельствам, время года, потребность экспортеров в валюте на данный промежуток времени. Тот же коронавирус диктует свои условия на данный момент, по фьючерсам нефти к примеру, в следующем году этот промежуток будет не актуальным.
т.е. пропорционально все повторяется
Не не, там в массиве лежит информация за все 20 лет. Всё компактно, вся информация.
Эта информация будет накладываться друг на друга, вы получите что то среднее. Примерно похожее, я бы искал формулу, а не похожие циклы. Murad Ismayilov занимался чем то похожим в 2012 году посмотрите его работы.
Эта информация будет накладываться друг на друга, вы получите что то среднее.
Тренды хранятся последовательно в массиве друг за другом, чередуясь вверх - вниз. Не нужно их усреднять. Допустим строим логику: берём предыдущий тренд, смотрим его параметры, проверяем что случилось с последующим. Собираем статистику по всем случаям. Усреднения не происходит.
Тренды хранятся последовательно в массиве друг за другом, чередуясь вверх - вниз. Не нужно их усреднять. Допустим строим логику: берём предыдущий тренд, смотрим его параметры, проверяем что случилось с последующим. Собираем статистику по всем случаям. Усреднения не происходит.
Требуется тогда разбить их по медиане, определить статистику трендов.
Расскажу о внутренности индикатора.
В индикаторе есть два массива LocalExtremes и GlobalExtremes. В каждом элементе которых хранится информация об одном тренде. Для локального быстротечного и глобального долгосрочного соответственно. Локальных трендов больше, чем глобальных. Глобальный тренд может состоять из нескольких локальных. В массиве тренды чередуют друг друга по направлению. Время и цена окончания одного тренда являются началом другого.
В нулевом элементе Extrmes[0] лежит самый старый тренд 1905 года :) В последнем элементе Extremes[Finish] последний тренд, возможно даже текущий.
Возьмем проще, получим по моему более понятную информацию.
Построим зигзаг на промежутке D1, и W1 на графике Н1, вот эти данные по моему дадут пищу для размышления.
D1 - будем считать циклом, W1 - будем считать глобальным циклом.