Ищем закономерности - страница 240
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можешь чуток прояснишь, а то непонятно
Ну это шутка. Тренд только тогда тренд, когда его можно увидеть, а это уже история. При пробитии трендовых линий вероятности, как показывает история, неких правил дальнейшего поведения выше половины, но не всегда это так.
По мне тренд имеет импульсную природу, с волновыми сопровождением, похожим на игру бара Эйлера, меньшинство выигрывает, и это создает волны.)
Ну это шутка. Тренд только тогда тренд, когда его можно увидеть, а это уже история. При пробитии трендовых линий вероятности, как показывает история, неких правил дальнейшего поведения выше половины, но не всегда это так.
По мне тренд имеет импульсную природу, с волновыми сопровождением, похожим на игру бара Эйлера, меньшинство выигрывает, и это создает волны.)
Да не выигрывает на форексе и не проигрывает никто, кроме мелких спекулянтов, вроде нас с вами, чей совокупный депозит вряд-ли составит промилле от общего капитала, оборачиваемого на рынке за день.
На форексе серьёзные участники покупают и продают реальную валюту для оплаты контрактов и формирования инвестиционных портфелей. Наше дело - угадывать, куда пойдёт цена и заработать на разнице.
На цену это не влияет никак, от слова совсем.
Почти всегда существуют трендовые линии вверх и вниз одновременно.
Важнее смотреть на анализируемый участок цены.
Вот Н1 график. Существуют противоположные трендовые линии пробитые и не пробитые, но тренд на часовом ТФ вверх, а на старшем вниз.
Паттерн 3939 подтверждает тренд вверх, а вот сколь долго он будет продолжаться можно увидеть на старшем ТФ.
Почти всегда существуют трендовые линии вверх и вниз одновременно.
Важнее смотреть на анализируемый участок цены.
Вот Н1 график. Существуют противоположные трендовые линии пробитые и не пробитые, но тренд на часовом ТФ вверх, а на старшем вниз.
Паттерн 3939 подтверждает тренд вверх, а вот сколь долго он будет продолжаться можно увидеть на старшем ТФ.
О! ... ?
Да не выигрывает на форексе и не проигрывает никто, кроме мелких спекулянтов, вроде нас с вами, чей совокупный депозит вряд-ли составит промилле от общего капитала, оборачиваемого на рынке за день.
На форексе серьёзные участники покупают и продают реальную валюту для оплаты контрактов и формирования инвестиционных портфелей. Наше дело - угадывать, куда пойдёт цена и заработать на разнице.
На цену это не влияет никак, от слова совсем.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ищем закономерности
Valeriy Yastremskiy, 2020.10.12 17:59
Ну это шутка. Тренд только тогда тренд, когда его можно увидеть, а это уже история. При пробитии трендовых линий вероятности, как показывает история, неких правил дальнейшего поведения выше половины, но не всегда это так.
По мне тренд имеет импульсную природу, с волновыми сопровождением, похожим на игру бара Эйлера, меньшинство выигрывает, и это создает волны.)
Я не о заработке, а о влиянии, которое имеет выигрыш меньшинства, или даже большинства на рынок. Никаких волн этот выигрыш, или проигрыш создавать не может в силу ничтожности своего влияния на рынок.
Даже, если мы здесь и сейчас выложим абсолютно безупречную методику отслеживания рынка и все дружно станем торговать по этой методике, на рынок это не повлияет. Хотя бы потому, что это - методика СЛЕЖЕНИЯ за рынком. ВЛИЯЮТ на рынок совсем другие методики, вроде обвала Сорресом курса британского фунта, но это - совсем другие методики, цели и деньги.
К чему клоню.
Есть группы профучастников рынка которые играю по определённым правилам.
Их довольна легко распознать по рисунку графиков, надо идти вместе с ними. ИИ в помощь. Они никак не могут скрыться с графика. Это и есть самая важная закономерность и Грааль в том числе.
Я не о заработке, а о влиянии, которое имеет выигрыш меньшинства, или даже большинства на рынок. Никаких волн этот выигрыш, или проигрыш создавать не может в силу ничтожности своего влияния на рынок.
Даже, если мы здесь и сейчас выложим абсолютно безупречную методику отслеживания рынка и все дружно станем торговать по этой методике, на рынок это не повлияет. Хотя бы потому, что это - методика СЛЕЖЕНИЯ за рынком. ВЛИЯЮТ на рынок совсем другие методики, вроде обвала Сорресом курса британского фунта, но это - совсем другие методики, цели и деньги.
И я не о заработке. И не про методику отслеживания рынка. Цены колеблются. Хотя вводные однонаправленные обычно. Движение создается вводными и они однонаправленные, импульсные. Колебания это от природы рынка, потому что трейдеров много, их влияние ничтожно, разнонаправленно, но при этом есть синергия однонаправленных случайных движений. Молекула тоже в целом на броуновское движение не влияет.)
И я не о заработке. И не про методику отслеживания рынка. Цены колеблются. Хотя вводные однонаправленные обычно. Движение создается вводными и они однонаправленные, импульсные. Колебания это от природы рынка, потому что трейдеров много, их влияние ничтожно, разнонаправленно, но при этом есть синергия однонаправленных случайных движений. Молекула тоже в целом на броуновское движение не влияет.)
Все верно, а ветер дует. Так и на рынке. Только многие опаздывают или спешат.))