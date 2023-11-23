Ищем закономерности - страница 240

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Sergey Lazarenko:

можешь чуток прояснишь, а то непонятно

Ну это шутка. Тренд только тогда тренд, когда его можно увидеть, а это уже история. При пробитии трендовых линий вероятности, как показывает история, неких правил дальнейшего поведения выше половины, но не всегда это так.

По мне тренд имеет импульсную природу, с волновыми сопровождением, похожим на игру бара Эйлера, меньшинство выигрывает, и это создает волны.)

 
Valeriy Yastremskiy:

Ну это шутка. Тренд только тогда тренд, когда его можно увидеть, а это уже история. При пробитии трендовых линий вероятности, как показывает история, неких правил дальнейшего поведения выше половины, но не всегда это так.

По мне тренд имеет импульсную природу, с волновыми сопровождением, похожим на игру бара Эйлера, меньшинство выигрывает, и это создает волны.)

Да не выигрывает на форексе и не проигрывает никто, кроме мелких спекулянтов, вроде нас с вами, чей совокупный депозит вряд-ли составит промилле от общего капитала, оборачиваемого на рынке за день. 

На форексе серьёзные участники покупают и продают реальную валюту для оплаты контрактов и формирования инвестиционных портфелей. Наше дело - угадывать, куда пойдёт цена и заработать на разнице. 

На цену это не влияет никак, от слова совсем. 

 

Почти всегда существуют трендовые линии вверх и вниз одновременно.

Важнее смотреть на анализируемый участок цены.

Вот Н1 график. Существуют противоположные трендовые линии пробитые и не пробитые, но тренд на часовом ТФ вверх, а на старшем вниз.

Паттерн 3939 подтверждает тренд вверх, а вот сколь долго он будет продолжаться можно увидеть на старшем ТФ.

H_14

 
Uladzimir Izerski:

Почти всегда существуют трендовые линии вверх и вниз одновременно.

Важнее смотреть на анализируемый участок цены.

Вот Н1 график. Существуют противоположные трендовые линии пробитые и не пробитые, но тренд на часовом ТФ вверх, а на старшем вниз.

Паттерн 3939 подтверждает тренд вверх, а вот сколь долго он будет продолжаться можно увидеть на старшем ТФ.


О! ... ? 

 
Алексей Тарабанов:

Да не выигрывает на форексе и не проигрывает никто, кроме мелких спекулянтов, вроде нас с вами, чей совокупный депозит вряд-ли составит промилле от общего капитала, оборачиваемого на рынке за день. 

На форексе серьёзные участники покупают и продают реальную валюту для оплаты контрактов и формирования инвестиционных портфелей. Наше дело - угадывать, куда пойдёт цена и заработать на разнице. 

На цену это не влияет никак, от слова совсем. 

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Ищем закономерности

Valeriy Yastremskiy, 2020.10.12 17:59

Ну это шутка. Тренд только тогда тренд, когда его можно увидеть, а это уже история. При пробитии трендовых линий вероятности, как показывает история, неких правил дальнейшего поведения выше половины, но не всегда это так.

По мне тренд имеет импульсную природу, с волновыми сопровождением, похожим на игру бара Эйлера, меньшинство выигрывает, и это создает волны.)

Это к игре имело отношение, а не к заработку)
 
те самые закономерности https://profitgate.ru/posts/12629-pojasnenie-k-modeli-cenoobrazovanija.html
Пояснение к модели ценообразования.
Пояснение к модели ценообразования.
  • 2020.10.12
  • profitgate.ru
Вынужден был закрыть свой канал на - смена микро тренда.  ГЕП. – поскольку открытие следующей свечи возможно только по цене закрытия предыдущей свечи, подобная свечная комбинация именно в развитии рыночного ценообразования значения не имеет. И несет под собой только 2 значения в развитии рыночного ценообразования Развитие ценового построения...
 
Valeriy Yastremskiy:
Это к игре имело отношение, а не к заработку)

Я не о заработке, а о влиянии, которое имеет выигрыш меньшинства, или даже большинства на рынок. Никаких волн этот выигрыш, или проигрыш создавать не может в силу ничтожности своего влияния на рынок. 

Даже, если мы здесь и сейчас выложим абсолютно безупречную методику отслеживания рынка и все дружно станем торговать по этой методике, на рынок это не повлияет. Хотя бы потому, что это - методика СЛЕЖЕНИЯ за рынком. ВЛИЯЮТ на рынок совсем другие методики, вроде обвала Сорресом курса британского фунта, но это - совсем другие методики, цели и деньги. 

 

К чему клоню.

Есть группы профучастников рынка которые играю по определённым правилам.

Их довольна легко распознать по рисунку графиков, надо идти вместе с ними. ИИ в помощь. Они никак не могут скрыться с графика. Это и есть самая важная закономерность и Грааль в том числе.

 
Алексей Тарабанов:

Я не о заработке, а о влиянии, которое имеет выигрыш меньшинства, или даже большинства на рынок. Никаких волн этот выигрыш, или проигрыш создавать не может в силу ничтожности своего влияния на рынок. 

Даже, если мы здесь и сейчас выложим абсолютно безупречную методику отслеживания рынка и все дружно станем торговать по этой методике, на рынок это не повлияет. Хотя бы потому, что это - методика СЛЕЖЕНИЯ за рынком. ВЛИЯЮТ на рынок совсем другие методики, вроде обвала Сорресом курса британского фунта, но это - совсем другие методики, цели и деньги. 

И я не о заработке. И не про методику отслеживания рынка. Цены колеблются. Хотя вводные однонаправленные обычно. Движение создается вводными и они однонаправленные, импульсные. Колебания это от природы рынка, потому что трейдеров много, их влияние ничтожно, разнонаправленно, но при этом есть синергия однонаправленных случайных движений. Молекула тоже в целом на броуновское движение не влияет.)

 
Valeriy Yastremskiy:

И я не о заработке. И не про методику отслеживания рынка. Цены колеблются. Хотя вводные однонаправленные обычно. Движение создается вводными и они однонаправленные, импульсные. Колебания это от природы рынка, потому что трейдеров много, их влияние ничтожно, разнонаправленно, но при этом есть синергия однонаправленных случайных движений. Молекула тоже в целом на броуновское движение не влияет.)

Все верно, а ветер дует. Так и на рынке. Только многие опаздывают или спешат.))

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