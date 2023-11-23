Ищем закономерности - страница 78

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Свистнул и улетел. Как резиновая женщина. 
[Удален]  

Можно кое-что новое подчерпнуть. Например, выбирая минимальное расстояние в 100 пунктов, индикатор Чингиза будет показывать тренды, которые в половине случаев закончатся в течение первых суток. А вероятность существования такого тренда более 2 суток, составляет 30 процентов.

Можно ещё поразмышлять, полезно для моска

 
Uladzimir Izerski:

Кто бы повеселил тебя и остальных, если не Я. Люблю улыбнуться когда +237% и красная полоска требует доливки. Упёрлась уже в гланды.)))

Думай о будущем сегодня.))


Всего $30

 
Aleksei Stepanenko:

Можно кое-что новое подчерпнуть. Например, выбирая минимальное расстояние в 100 пунктов, индикатор будет показывать тренды, которые в половине случаев закончатся в течение первых суток. А вероятность существования такого тренда более 2 суток, составляет 30 процентов.

Можно ещё поразмышлять, полезно для моска

Алексей, я точно знаю, что такое тренд, но я не знаком с Алексеем Степаненко. Какая вероятность его существования? 

 
Aleksei Stepanenko:

Можно кое-что новое подчерпнуть. Например, выбирая минимальное расстояние в 100 пунктов, индикатор будет показывать тренды, которые в половине случаев закончатся в течение первых суток. А вероятность существования такого тренда более 2 суток, составляет 30 процентов.

Можно ещё поразмышлять, полезно для моска

что такое тренд?

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Какая вероятность его существования? 

50/50 как и у динозавра. А познакомиться не мешало бы.
[Удален]  
multiplicator:

что такое тренд?

Ладно скажу. Движение цены, при котором периодически обновляется один из экстремумов. Если длительное время экстремум не обновляется, значит в этом направлении теперь тренда нет.

 
Aleksei Stepanenko:

Ладно скажу. Движение цены, при котором периодически обновляется один из экстремумов. Если длительное время экстремум не обновляется, значит в этом направлении теперь тренда нет.

а теперь... как вычислять экстремумы программно?

 
Aleksei Stepanenko:

Ладно скажу. Движение цены, при котором периодически обновляется один из экстремумов. Если длительное время экстремум не обновляется, значит в этом направлении теперь тренда нет.

Совсем нет. 

[Удален]  
multiplicator:

а теперь... как вычислять экстремумы программно?

Уже есть один вариант - индикатор Чингиза, ещё вариант временем, ещё вариант комбинированный

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