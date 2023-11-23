Ищем закономерности - страница 78
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Можно кое-что новое подчерпнуть. Например, выбирая минимальное расстояние в 100 пунктов, индикатор Чингиза будет показывать тренды, которые в половине случаев закончатся в течение первых суток. А вероятность существования такого тренда более 2 суток, составляет 30 процентов.
Можно ещё поразмышлять, полезно для моска
Кто бы повеселил тебя и остальных, если не Я. Люблю улыбнуться когда +237% и красная полоска требует доливки. Упёрлась уже в гланды.)))
Думай о будущем сегодня.))
Всего $30
Можно кое-что новое подчерпнуть. Например, выбирая минимальное расстояние в 100 пунктов, индикатор будет показывать тренды, которые в половине случаев закончатся в течение первых суток. А вероятность существования такого тренда более 2 суток, составляет 30 процентов.
Можно ещё поразмышлять, полезно для моска
Алексей, я точно знаю, что такое тренд, но я не знаком с Алексеем Степаненко. Какая вероятность его существования?
Можно кое-что новое подчерпнуть. Например, выбирая минимальное расстояние в 100 пунктов, индикатор будет показывать тренды, которые в половине случаев закончатся в течение первых суток. А вероятность существования такого тренда более 2 суток, составляет 30 процентов.
Можно ещё поразмышлять, полезно для моска
что такое тренд?
Какая вероятность его существования?
что такое тренд?
Ладно скажу. Движение цены, при котором периодически обновляется один из экстремумов. Если длительное время экстремум не обновляется, значит в этом направлении теперь тренда нет.
Ладно скажу. Движение цены, при котором периодически обновляется один из экстремумов. Если длительное время экстремум не обновляется, значит в этом направлении теперь тренда нет.
а теперь... как вычислять экстремумы программно?
Ладно скажу. Движение цены, при котором периодически обновляется один из экстремумов. Если длительное время экстремум не обновляется, значит в этом направлении теперь тренда нет.
Совсем нет.
а теперь... как вычислять экстремумы программно?
Уже есть один вариант - индикатор Чингиза, ещё вариант временем, ещё вариант комбинированный