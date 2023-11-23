Ищем закономерности - страница 149

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Anatolii Zainchkovskii:
Цена акций могла упасть из-за того что более продвинутые конкуренты появились,  но от этого компания не стала банкротом,  а просто меньше заработала. 
да спасибо до меня только что дошло и наши мысли совпали
 

Почему то вспомнил геометрию по элипсу, помню учитель учил с помощью нитки рисовать эллипс ,забив два гвоздя на них привязал нитку ослабленную и начертил эллипс с помощью нитки впечатление произвело тогда большое.

На рисунке треугольник красный, так вот две сложенные его стороны всегда равны, в любой точке эллипса.

К чему я это помните была тема не давно, когда какой то ТС здесь какую то формулу показывал, я забыл эту тему автор фокусы показывал. Так вот это фокальное расстояние тоже называется фокусом))) Может он взял формулу оттуда....

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Martingeil:

Почему то вспомнил геометрию по элипсу, помню учитель учил с помощью нитки рисовать эллипс ,забив два гвоздя на них привязал нитку ослабленную и начертил эллипс с помощью нитки впечатление произвело тогда большое.

На рисунке треугольник красный, так вот две сложенные его стороны всегда равны, в любой точке эллипса.

К чему я это помните была тема не давно, когда какой то ТС здесь какую то формулу показывал, я забыл эту тему автор фокусы показывал. Так вот это фокальное расстояние тоже называется фокусом))) Может он взял формулу оттуда....

 

Как ни крути в данном случае фокусом, получившаяся выборка будет идеально нормально распределена

;)) 

 

Закономерности на рынке есть:) 

Ибо в 2014 году сам продавал таких 2. Просто наблюдайте за рынком...

А вообще как в любом бизнесе - торговля это 90% удачи ибо те развороты которые были в 2008 не похожи на 13-14, а что сейчас :) Вот например где я  проф торгую на ванильных опционах и скажу, что те кто с контрактами ноября прошлого года по нефти в 25 сделали минимум 10 000%, а сейчас некоторые "аналитики" давят на 5 долларов за баррель, знаете сколько сидит открывашек которые ждут и молятся на 20 за BRENT, у меня так граально не получилось, к сожалению))) А если вспомнить 13 год - то я начал свой капитал прям как из классики из мусорных бумаг на фонд. Так что пьют шампанское сейчас очень многие. 

А если вспомните 14 год начало-когда рубль рухнул, а тенге нет.... Сколько можно было сделать за день? ))) А такие закономерности есть и сейчас только не такие граальные :) 

А золото, мое любимое золото, ведь цены в даль многие ждут за 2000 :) а нет золото снова всех обмануло как в 2013 году:) 

А вот нефть эта темная лошадка и никому ее не удалось приручить... Ибо единственный инструмент который лично мое мнение не поддается никакому анализу...

Ищите потоки денег -  ибо закономерность и ее секрет в том откуда и куда перетекают деньги и как ведет себя толпа... Посмотрите на бумаги на NASDAQ для примера  и на 3 годовом периоде  все же ясно:) 

 
Yury Stukalov:

не у меня другой вопрос  как такое получается акции мосбиржи за 2018 год упали в цене но компания заработала денег и выплатили дивиденды ?

заработок компаний от стоимости акций никак не зависит

 
Roman:

Как ни крути в данном случае фокусом, получившаяся выборка будет идеально нормально распределена

;)) 

Я тоже об этом подумал, что то магическое есть в этом, как приспособить это пока не знаю...

 

Как то затихла тема. Может продолжим с учетом чистоты эксперимента.

Вообще название темы не много не соответствовала контенту здесь. Ищем, это ищем, а проверяем предложенные, это другое. Но все равно всем спасибо. В общем предлагаю обсудить методы поиска и проверки закономерностей и оценки их полезности на условиях упрощенной задачи.

Изначально цена это ценовой ряд с двусторонней котировкой по времени, или номерам тиков. Задача делать сделки (на отрезке времени найти  разницы в цене с учетом признака вверх вниз) Т.е. в момент прихода нового тика фиксировать начало периода или конец, с правилом убытка разницы двухсторонней котировки спреда. На входе три параметра. Историю мы знаем, будущий тик нет. Ограничений по количеству сделок нет. Цель, максимальная сумма разностей.

В дополнительных входных параметрах есть так же объемы, но они  плохо учитываются в тике, и в чистом виде усложняют задачу, поэтому упростим и будем считать что объемы в тиках равны.

У нас есть всевозможные варианты уменьшения количества информации. Прореживание, свечи классические, рейнж, ренко,  Boxplot и усреднения всевозможные, посредством которых строим более понятные нам графики, таблицы и ищем закономерности)))

Так же мы понимаем, что ценовой ряд это функция не от времени, а от многих не учитываемых нами факторов, как глобальных, так и мелких. 

Время на цену не влияет.

Так же понимаем, что мелкие факторы (действия отдельных трейдеров или другие какие, мелкие и их много) обладают синергией, и сложение их действий может складываться не математически совсем.

Из очевидных глобальных закономерностей, это конечно временные, год, квартал, время года, месяц, неделя, день, и среди дня смотреть когда лучше или хуже делать сделки. 

Поиск обычно происходит заданием условий сделки и учетом прибыли или эквити, хотя можно как то и по другому смотреть.

Так же закономерности привязанные к каким либо событиям, которые повторяются. Оцениваются обычно так же.

Вообще из понимания, что цена не рандомна, а складывается из многих факторов можно сделать некое поведенческое описание движений цен. Ну и вообще ввести понятие поведение цены. Мы почти точно знаем что цена в обычных условиях между тиками имеет некую среднюю разницу, и можем посчитать на истории разницы с одной миллионной или миллиардной вероятностью, но которые были в реале и сделать соответственно ранжирование поведения разнице между тиками. Гепы не берем, это отдельная история. Упрощаем. В общем это же мы можем делать и в отношении прореженных данных. Так же можем оценить и другие усредненные параметры. 

Исследование поведения спреда, свопа во времени и как они действуют на поведение цены, отдельная тема, но она так же даст какой то вероятностный результат.  Хотя для меня это пока темный лес.

В общем задача выбрать наиболее полные и значимые параметры описывающие поведение цены, которые можно как то фиксировать и находить закономерности. Корреляции и фурье конечно в помощь, так как и статанализ с МО НС и ГА.

[Удален]  

Обнаружил такую вещь, не закономерность пока, но прямо излюбленное поведение цены. Когда волатильность стихает, например вечером, цена подходит к какому-либо круглому значению, и давай пересекать его туда-сюда. Это не единичные примеры, а прямо масса.


Здесь красная прямая линия это круглый уровень, кратный 25 пунктам, а желтые линии кратны 5 пунктам (четырёхзнак). И разброс цены от круглого уровня составляет до 10 пунктов в каждую сторону.

[Удален]  
Aleksei Stepanenko:

Обнаружил такую вещь, не закономерность пока, но прямо излюбленное поведение цены. Когда волатильность стихает, например вечером, цена подходит к какому-либо круглому значению, и давай пересекать его туда-сюда. Это не единичные примеры, а прямо масса.

И что далее? ....

Прыгает, а потом ..... куда?

Это, на мой взгляд, не закономерность, а анархия (та, которая мать порядка ))))))))))))))

[Удален]  

Постойте, Сергей, прыгать пака рано, стойте!

Шучу конечно, это не призыв к действию. Может где-то и банальность говорю, но иногда требуется подчёркивать нюансы, чтобы появлялись мысли.

Например: определить с какой вероятностью цена заканчивает свой волатильный дневной путь, чтобы болтаться у уровня, а с какой маневрирует между уровнями. Какой размах в этих местах (средний, медианный). Продолжительность этого действия.

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