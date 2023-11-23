Ищем закономерности - страница 130
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Пример индикатора на минутках , для TF выше:
Считаем сколько свечек M1 было вверх и сколько вниз.
Выводим разницу (вверх - вниз) в виде гистограммы в подвал.
Смысл: если свечка закрыта вверх, а гистограмма отрицательная, значит была импульсная свеча M1.
Закономерностей скорее не найти, хотя не знаю.
Что-то попытался по быстрому накидать, но неправильно считает.
Жень, я в своё время проверял разные ДЦ, они точно фильтруют тики.
Не факт что фильтруют. Даже скорее все не фильтруют, в противном случае станут добычей междилинговых арбитражеров. Разница в количестве тиков скорее всего обусловлена тем что провайдеры ликвидности разные у них как по количеству так и по составу.
Не факт что фильтруют.
Да, Григорий. Это моё предположение, я не знаю, что внутри. Вижу только, что на выходе хаос. И с этим фактом трудно поспорить.
Это оценочное суждение, без претензии на осведомлённость о смыслах бытия.
Если тики фильтруют, то смысл фильтрации в удержании цены в направлении движения рынка. Тогда, на растущем рынке цена значительно дольше будет находится на хаях бара, а на падающем на лоях. Вопрос в размере окна - возможно это меньше минуты, а может и нет.
Не видел индикатора, фиксирующего время нахождения цены внутри минуты.
Если тики фильтруют, то смысл фильтрации в удержании цены в направлении движения рынка. Тогда, на растущем рынке цена значительно дольше будет находится на хаях бара, а на падающем на лоях. Вопрос в размере окна - возможно это меньше минуты, а может и нет.
Не видел индикатора, фиксирующего время нахождения цены внутри минуты.
Осмелюсь предположить - ровно минута?:)
Нет не тиков, а именно время, допустим у на 60 секунд, цена двигалась в диапазоне 10 пунктов, то сколько времени в секундах цена находилась на каждом из 10 пунктов?
Нет не тиков, а именно время, допустим у на 60 секунд, цена двигалась в диапазоне 10 пунктов, то сколько времени в секундах цена находилась на каждом из 10 пунктов?
Там все будет предсказуемо - ночью на одном месте будет дольше стоять, чем днем.
Вопрос не в заработке, а в выявлении метода фильтрации. Фильтры, думаю, работают так же с целью повышения дохода, а значит ДЦ так же пытается прогнозировать движение цены с большей вероятностью в определенную сторону, поняв в какую, мы можем воспользоваться наработками ДЦ.
Для биржи это будет интересный индикатор - позволяющий увидеть среднюю психологическую цену.