Ищем закономерности - страница 81

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Aleksei Stepanenko:

Теперь по поводу индикатора Чингиза. На его основе я получил некоторые цифры, которые приведу в таблице ниже. Таблица показывает, как изменяется время движения цены в тренде в зависимости от преодоления ценой минимального расстояния, которое мы выставляем во входных параметрах индикатора. Исследование провёл на графике EURUSD на 15 минутках для большей точности, с 2000 по 2020 годы. Все пункты в 4х знаках.

Здесь пока исследовал только время, попозже сделаю и расстояния, которые преодолевали эти тренды.


 Я себе срисовал табличку. Ценная вещь. :) 

 
Aleksei Stepanenko:

При наложение нескольких условий, например, как долго длились тренды после противоположного тренда в 500 пунктов. Таких условий можно много перебирать, и возможны интересные находки.

А потом добавить мартингейл.. и... ничего. :)

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

У меня на кодировании время улетает мгновенно. Неделя пролетела как один день.

"при исследовании изменения нескольких параметров одновременно.."  Не понял каких?

И без синенькой обходитесь?
 
Aleksei Stepanenko:

При наложение нескольких условий, .............. возможны интересные находки.

Добавил в индикатор Чингиза минимальное отклонение 2,5% ADR20 для М15 и 5% для Н1

Очень красивые уровни S R вырисовываются

[Удален]  
Макс:

А потом добавить мартингейл.. и... ничего. :)

Ну, тогда жду идей от Вас, Макс.

 
MakarFX:

Добавил в индикатор Чингиза минимальное отклонение 2,5% ADR20 для М15 и 5% для Н1

Очень красивые уровни S R вырисовываются


А картинкЕ где?

 
Evgeniy Chumakov:


А картинкЕ где?


Уровни за первое полугодие 2019 и очень точно сейчас отрабатывают.

 
Uladzimir Izerski:

Вы не учли особенности рынка. Вы взяли период в котором были дневные колебания в 200 пунктов и были годы в которые дневные колебания не достигали 100.

Такие средние показатели крайне негативно скажутся на дальнейших прогнозах.

Ну а средняя является границей колебаний и ее можно использовать, но отклонения от нее не постоянны. Канал Болинжера это хорошо демонстрирует. Ничего придумывать не надо. Готовое решение для вашего исследования.   

да и средняя не всегда проходит по центру канала.

она хорошо работает только на горизонтальных каналах. на наклонных она плохо работает.

и на прямолинейных! с криволинейными справляется плохо.

на разворотах канала вообще ужасно работает.

 
Alexander_K2:


Задача  ставится совершенно однозначно - найти, выявить участки или кластеры во временном ряду, для которых ЗКК работает.


Можно выдвинуть теоретическое предположение, что если текущее циклическое колебание временного ряда совпадает с периодом скользящего окна, то ЗКК (или стандартное отклонение от средней) сработает с более высокой вероятностью.

Для примера два рисунка:

Рис. 1


Рис. 2


На рисунке 1 период 20 минут, а во втором период = 30 минутам. В первом случае вертикальные линии периода (расстояние между ними равняется скользящему окну = 20 минут ) пересекают циклическую линию в разных положениях (отмечено синим кругом), а на рисунке 2 пересечение в одинаковых положениях циклической линии.

Если же рассмотреть иную версию, то можно предположить, что на рисунке 1 циклическая линия пересечёт будущую вертикальную линию в положении выше нуля и четко получится цикл равный двум периодам то есть 40 минутам.   

 
multiplicator:

да и средняя не всегда проходит по центру канала.

она хорошо работает только на горизонтальных каналах. на наклонных она плохо работает.

и на прямолинейных! с криволинейными справляется плохо.

на разворотах канала вообще ужасно работает.

Т.н. "средняя" всегда должна проходить по центру канала.

В линейном пространстве-времени, на минутках, ее обнаружить невозможно. Поэтому, все трейдеры надеются на нее, и это правильно, но не могут найти ее...

Страдания их бесконечны... А ведь средняя - хороший рабочий инструмент в экспоненциальном Зазеркалье...

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