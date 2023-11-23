Ищем закономерности - страница 293

Новый комментарий
[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Удалю его, а так сдуру кто возьмет да и подпишется на такой сигнал.))


Таких нет, не переживай
 
Uladzimir Izerski:

Удалю его, а так сдуру кто возьмет да и подпишется на такой сигнал.))


Там стоит запрет на подписку по причине "большая просадка"...
 
Uladzimir Izerski:

Удалю его, а так сдуру кто возьмет да и подпишется на такой сигнал.))



Красиво нарисовал ... Когда следующий Понедельник?

 

Вы просили, я нарисовал. Все довольны, все смеются, а не плачут.)

С наступающими праздниками.

Я уже отдыхаю.

В январе встретимся. 

 
Если вы ляжете и люди будут ходить по вам, они все равно будут ворчать, что вы не достаточно плоский :)))   Просадка большая или наоборот  повезло....   Публичной торговлей за всю историю трейдинга еще никому ничего доказать не удалось.   Поэтому когда у меня с утра дурна мысль посещает зафигачить какой нить ПАММ, гоню ее аки беса :)))    Богачество с помощью торговли на рынках  - дело интимное как не крути, а публична торговля  всегда  очень похожа на секс посреди Красной Площади из анехдота.  
 
Uladzimir Izerski:

Удалю его, а так сдуру кто возьмет да и подпишется на такой сигнал.))


Почему средства не показали? Глянул по ссылке в теме как раз утром, там было +120% по балансу и -70% (-55$ плавающая прибыль) по средствам, то есть закрывались прибыльные сделки при сохраняющейся просадке. Судя по тому, что баланс на скрине не изменился, то и просадка сохранилась, торговля завершилась при средствах в 10$ от стартового депозита в 30$. Как это называется, вроде бы обман? Я все правильно понял?

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Вы просили, я нарисовал. Все довольны, все смеются, а не плачут.)

С наступающими праздниками.

Я уже отдыхаю.

В январе встретимся. 

Вова , не родился ещё тот человек, способный подписаться на твой сигнал. Отдыхай спокойно
 
khorosh:
Что-то ни одного возражения на мой предыдущий пост. Что, все согласны что-ли?

ну...

пост в принципе о том, что писать нужно робота без идеи.

скажу сразу - не получится.

то что найдено до нас, не факт что более эффективно и уж точно не факт что опубликовано.

например чуток моего грааля.

красным некий уровень. йена второй день выше него уже не прыгает, подходит пункт в пункт и назад ;)

ну и нижний уровень - то же самое

ну никто же не ответит - почему?

да потому что нельзя, итак уже безнадежно проигранная партия по ликвидности еще больше будет проиграна


 
Renat Akhtyamov:

ну...

пост в принципе о том, что писать нужно робота без идеи.

скажу сразу - не получится.

то что найдено до нас, не факт что более эффективно и уж точно не факт что опубликовано.

например чуток моего грааля.

красным некий уровень. йена второй день выше него уже не прыгает, подходит пункт в пункт и назад ;)

ну и нижний уровень - то же самое

ну никто же не ответит - почему?

да потому что нельзя, партия будет проиграна


Так и будет в этом канале цена ходить)? А если "выпрыгнет"? 
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

ну...

пост в принципе о том, что писать нужно робота без идеи.

скажу сразу - не получится.

то что найдено до нас, не факт что более эффективно и уж точно не факт что опубликовано.

например чуток моего грааля.

красным некий уровень. йена второй день выше него уже не прыгает, подходит пункт в пункт и назад ;)

ну и нижний уровень - то же самое

ну никто же не ответит - почему?

да потому что нельзя, итак уже безнадежно проигранная партия по ликвидности еще больше будет проиграна


Нет там уровней, от слова вообще!
Нефть стоит меньше нуля, какой уровень она пробила, здравого смысла?
1...286287288289290291292293294295296297298299300...306
Новый комментарий