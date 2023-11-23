Ищем закономерности - страница 293
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Удалю его, а так сдуру кто возьмет да и подпишется на такой сигнал.))
Удалю его, а так сдуру кто возьмет да и подпишется на такой сигнал.))
Удалю его, а так сдуру кто возьмет да и подпишется на такой сигнал.))
Красиво нарисовал ... Когда следующий Понедельник?
Вы просили, я нарисовал. Все довольны, все смеются, а не плачут.)
С наступающими праздниками.
Я уже отдыхаю.
В январе встретимся.
Удалю его, а так сдуру кто возьмет да и подпишется на такой сигнал.))
Почему средства не показали? Глянул по ссылке в теме как раз утром, там было +120% по балансу и -70% (-55$ плавающая прибыль) по средствам, то есть закрывались прибыльные сделки при сохраняющейся просадке. Судя по тому, что баланс на скрине не изменился, то и просадка сохранилась, торговля завершилась при средствах в 10$ от стартового депозита в 30$. Как это называется, вроде бы обман? Я все правильно понял?
Вы просили, я нарисовал. Все довольны, все смеются, а не плачут.)
С наступающими праздниками.
Я уже отдыхаю.
В январе встретимся.
Что-то ни одного возражения на мой предыдущий пост. Что, все согласны что-ли?
ну...
пост в принципе о том, что писать нужно робота без идеи.
скажу сразу - не получится.
то что найдено до нас, не факт что более эффективно и уж точно не факт что опубликовано.
например чуток моего грааля.
красным некий уровень. йена второй день выше него уже не прыгает, подходит пункт в пункт и назад ;)
ну и нижний уровень - то же самое
ну никто же не ответит - почему?
да потому что нельзя, итак уже безнадежно проигранная партия по ликвидности еще больше будет проиграна
ну...
пост в принципе о том, что писать нужно робота без идеи.
скажу сразу - не получится.
то что найдено до нас, не факт что более эффективно и уж точно не факт что опубликовано.
например чуток моего грааля.
красным некий уровень. йена второй день выше него уже не прыгает, подходит пункт в пункт и назад ;)
ну и нижний уровень - то же самое
ну никто же не ответит - почему?
да потому что нельзя, партия будет проиграна
ну...
пост в принципе о том, что писать нужно робота без идеи.
скажу сразу - не получится.
то что найдено до нас, не факт что более эффективно и уж точно не факт что опубликовано.
например чуток моего грааля.
красным некий уровень. йена второй день выше него уже не прыгает, подходит пункт в пункт и назад ;)
ну и нижний уровень - то же самое
ну никто же не ответит - почему?
да потому что нельзя, итак уже безнадежно проигранная партия по ликвидности еще больше будет проиграна